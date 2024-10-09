Cloudflare: Richtlinien zu & Umgang mit Regelverstößen

2022-08-31

Cloudflare wurde vor fast zwölf Jahren gegründet. Seit unserer Gründung ist unser Serviceangebot im Laufe der Zeit immer komplexer geworden. Mit dieser Komplexität haben wir Richtlinien entwickelt, wie wir mit Regelverstößen bzw. dem Missbrauch der verschiedenen Cloudflare-Funktionen umgehen. ...