Blockieren von Kiwifarms
2022-09-03
Wir blockieren Kiwifarms. Besucher der Kiwifarms-Seiten, die einen der Dienste von Cloudflare nutzen, werden eine Cloudflare-Blockierungsseite und einen Link zu diesem Beitrag angezeigt bekommen....Weiterlesen »
2022-09-03
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2022-08-31
Cloudflare wurde vor fast zwölf Jahren gegründet. Seit unserer Gründung ist unser Serviceangebot im Laufe der Zeit immer komplexer geworden. Mit dieser Komplexität haben wir Richtlinien entwickelt, wie wir mit Regelverstößen bzw. dem Missbrauch der verschiedenen Cloudflare-Funktionen umgehen....
2019-12-18
Vor zwei Wochen berichteten wir über Cloudflares Ansatz im Umgang mit kinderpornograpfischem Online-Material (child sexual abuse material, CSAM). ...