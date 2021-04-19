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Gatebot (CN)

Cloudflare DDoS 防护深入剖析

2021/03/18

今天，我很高兴能谈一下我们的自主 DDoS (分布式拒绝服务（DDoS）) 防护系统。这个系统已部署到 Cloudflare 全球所有 200 多个数据中心，正在积极保护我们的所有客户，防御 3-7 层 （OSI 模型）上的 DDoS 攻击，无需人工干预。作为我们不计量 DDoS 防护承诺的一部分，我们不会因为客户受到 DDoS 攻击而增加对客户的收费。...

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Cloudflare DDoS 防护深入剖析

Moobot vs. Gatebot：Cloudflare自动阻止654 Gbps的僵尸网络DDoS攻击

2020/09/16

简体中文DDoS (CN)Magic Transit (CN)Gatebot (CN)Botnet (CN)

7月3日，Cloudflare的全球DDoS保护系统Gatebot自动检测并缓解了一次基于UDP的DDoS攻击，攻击的峰值达到了654 Gbps。该攻击属于针对Magic Transit客户的为期十天的多媒介DDoS活动的一部分，在无任何人工干预的情况下即被缓解。据信，此次DDoS活动是由基于Mirai的僵尸网络Moobot发起的。客户未报告停机，服务降级或误报。...