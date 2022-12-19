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Блог Cloudflare

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Product News (RU)

Представляем новую систему адаптивной DDoS-защиты Cloudflare, осуществляющую профилирование трафика для нейтрализации DDoS-атак

19.09.2022

GA Week (RU)General Availability (RU)DDoS (RU)DDoS Alerts (RU)Advanced DDoS (RU)Magic Transit (RU)Spectrum (RU)Product News (RU)Pусский

Новая система, анализируя уникальные особенности вашего трафика, адаптируется для защиты от сложных DDoS-атак...

Представляем систему DDoS-защиты с учетом географии трафика

11.07.2022

DDoS (RU)Attacks (RU)Advanced DDoS (RU)Managed Rules (RU)Product News (RU)Pусский

DDoS-защита с учетом географии трафика теперь доступна в бета-версии для клиентов Cloudflare Enterprise, подписанных на сервис Advanced DDoS (Расширенная защита от DDoS)...

Новые аналитические данные в WAF

07.07.2022

Product News (RU)WAF (RU)Threat Intelligence (RU)VPN (RU)Botnet (RU)Pусский

В Cloudflare WAF теперь доступен более широкий спектр аналитической информации об угрозах: мы добавили четыре новых управляемых списка IP-адресов, которые можно использовать при настройке любого пользовательского правила межсетевого экрана...