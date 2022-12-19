Product News (RU)

Stream Live теперь общедоступен
21.09.2022
Сегодня мы рады объявить о завершении бета-тестирования Stream Live, теперь он доступен всем желающим и готов к приему массового рабочего трафика...Продолжить чтение »
21.09.2022
Сегодня мы рады объявить о завершении бета-тестирования Stream Live, теперь он доступен всем желающим и готов к приему массового рабочего трафика...Продолжить чтение »
19.09.2022
Новая система, анализируя уникальные особенности вашего трафика, адаптируется для защиты от сложных DDoS-атак...
11.07.2022
DDoS-защита с учетом географии трафика теперь доступна в бета-версии для клиентов Cloudflare Enterprise, подписанных на сервис Advanced DDoS (Расширенная защита от DDoS)...
07.07.2022
В Cloudflare WAF теперь доступен более широкий спектр аналитической информации об угрозах: мы добавили четыре новых управляемых списка IP-адресов, которые можно использовать при настройке любого пользовательского правила межсетевого экрана...