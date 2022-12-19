Product News (RU)

Новые аналитические данные в WAF

07.07.2022

В Cloudflare WAF теперь доступен более широкий спектр аналитической информации об угрозах: мы добавили четыре новых управляемых списка IP-адресов, которые можно использовать при настройке любого пользовательского правила межсетевого экрана ...