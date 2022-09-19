Представляем новую систему адаптивной DDoS-защиты Cloudflare, осуществляющую профилирование трафика для нейтрализации DDoS-атак

Каждый интернет-ресурс уникален, и его трафик имеет свои собственные характеристики и особенности. Например, для веб-сайта может быть характерен пользовательский трафик только из определенных регионов, а для сети — лишь ограниченный набор протоколов.

Уникальность характеристик трафика каждого ресурса и лежит в основе разработанной нами системы адаптивной DDoS-защиты. Адаптивная DDoS-защита становится составной частью нашего пакета автоматизированных средств защиты от DDoS и выводит его на следующий уровень. Новая система, анализируя уникальные особенности вашего трафика, адаптируется для защиты от сложных DDoS-атак.

Адаптивная защита от DDoS теперь доступна всем клиентам на плане Enterprise:

Адаптивная защита от DDoS-атак по HTTP доступна клиентам WAF/CDN на плане Enterprise, если они подписаны на сервис Advanced DDoS Protection (Расширенная DDoS-защита).

Адаптивная защита от DDoS-атак на уровнях L3/L4 доступна клиентам Magic Transit и Spectrum на плане Enterprise.

Адаптивная защита от DDoS анализирует особенности вашего трафика

Система адаптивной DDoS-защиты формирует профили трафика, исходя из максимальной интенсивности трафика за сутки в течение последних семи дней. Профили ежедневно пересчитываются на основе истории за последние семь дней. Система сохраняет данные о максимальной интенсивности трафика по каждому заранее определенному параметру. В каждом профиле используется только один параметр. В число параметров входят: страна-источник запроса, страна местонахождения центра обработки данных Cloudflare, получившего IP-пакет, агент пользователя, протокол IP, порты назначения и др.

Так, например, для профиля с параметром «страна-источник» система будет регистрировать максимальную интенсивность трафика, поступающего из каждой страны, например: 2 000 запросов/сек. из Германии, 3 000 запросов/сек. из Франции, 10 000 запросов/сек. из Бразилии и т. д. Этот пример касается HTTP-трафика, но система адаптивной DDoS-защиты также осуществляет профилирование трафика уровней L3/L4 для клиентов сервисов Magic Transit и Spectrum на плане Enterprise.

Следует иметь в виду, что для данных о максимальной интенсивности трафика мы используем 95-ю процентиль. Это означает, что мы берем максимальные величины и отбрасываем верхние 5 %. Это делается для того, чтобы удалить из расчетов экстремальные значения.

Расчет профилей трафика осуществляется асинхронно, т. е. он не приводит к увеличению сетевых задержек для трафика клиента. Система затем распространяет компактные представления профилей по всей нашей сети, и они используются нашими системами DDoS-защиты для обнаружения и нейтрализации DDoS-атак.

Помимо профилей трафика, адаптивная DDoS-защита также использует генерируемые системой машинного обучения Cloudflare "оценки бота", они служат в качестве дополнительного сигнала, помогающего отличить пользовательский трафик от автоматизированного. Эти оценки используются для того, чтобы отличить отклоняющиеся от профиля пики легитимного трафика от всплесков автоматизированного и потенциально вредоносного трафика.

Защита "из коробки", легкость в использовании

Адаптивная DDoS-защита начинает работать сразу после подключения. Она автоматически создает профили, после чего клиенты по мере необходимости могут корректировать и оптимизировать настройки с помощью правил DDoS Managed. Клиенты могут менять уровень чувствительности, создавать исключения, используя поля выражений (например, чтобы исключить трафик такого типа), а также выбирать вид противодействия, что дает возможность адаптировать поведение системы в соответствии с потребностями и особенностями трафика.

Адаптивная DDoS-защита служит в качестве дополнения к нашей системе защиты от DDoS, использующей для обнаружения и нейтрализации DDoS-атак динамическое формирование цифровых отпечатков. Обе системы работают совместно, защищая наших клиентов от DDoS-атак. Как только клиент подключает к Cloudflare новый интернет-ресурс, система динамического формирования цифровых отпечатков автоматически и немедленно берет его под защиту, от пользователя не требуется никаких действий. После того как система адаптивной DDoS-защиты проанализирует особенности легитимного трафика клиента и создаст его профиль, пользователь может включить ее, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты.

Правила, включенные в адаптивную систему DDoS-защиты

Мы рады сообщить, что в рамках данного релиза в систему адаптивной DDoS-защиты Cloudflare включены следующие функции:

Параметр профиля Доступность Клиенты WAF/CDN на плане Enterprise с подпиской на Advanced DDoS Клиенты Magic Transit и Spectrum на плане Enterprise Ошибки сервера-источника ✅ ❌ Страна и регион IP-адреса пользователя ✅ Скоро Агент пользователя (глобально, без детализации по отдельным клиентам*) ✅ ❌ Протокол IP ❌ ✅ Сочетание протокола IP и порта назначения ❌ Скоро

*Функция UA-aware DDoS Protection (DDoS-защита с учетом агентов пользователя) анализирует и профилирует наиболее распространенные агенты пользователя, наблюдаемые в сети Cloudflare. Данная функция помогает обнаружить DDoS-атаки, использующие устаревшие или неправильно сконфигурированные агенты пользователя.

За исключением UA-aware DDoS Protection, правила адаптивной DDoS-защиты работают в режиме журналирования. Клиенты могут просмотреть помеченный трафик, настроить при необходимости уровень чувствительности и затем развернуть правила в режиме нейтрализации. Для этого необходимо выполнить шаги, приведенные в данном руководстве.

Наша цель: лишить DDoS-атаки возможности причинять ущерб

Миссия Cloudflare — способствовать развитию и совершенствованию Интернета. Задачи наших специалистов по защите от DDoS вытекают из этой миссии. Наша цель состоит в том, чтобы лишить DDoS-атаки возможности причинять ущерб. Адаптивная DDoS-защита Cloudflare — шаг на пути к этой цели: мы стремимся сделать DDoS-защиту Cloudflare еще более интеллектуальной, высокотехнологичной и адаптированной к уникальным особенностям трафика и индивидуальным потребностям наших клиентов.

