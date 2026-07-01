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Há um ano, instituímos o Dia da independência do conteúdo . Naquela época, já tínhamos notado o que muitos no setor começavam a perceber: a economia básica da internet estava mudando. A adoção de IA estava acelerando, os editores enfrentavam quedas rápidas no tráfego de referências e as empresas de IA rastreavam a web em uma escala nunca antes vista, muitas vezes sem declarar a intenção de forma transparente e, quase sempre, sem qualquer compensação.

Alteramos as configurações padrão. Para todos os novos domínios na Cloudflare, os crawlers de treinamento de IA passaram a ser bloqueados por padrão, a menos que os proprietários desses domínios decidissem o contrário. Não fizemos isso para isolar a web. Fizemos isso porque acreditávamos que um ecossistema mais saudável exigia transparência, controle, exclusividade e, por fim, um mercado no qual conteúdo de alta qualidade possa ser valorizado e negociado de forma justa

Um ano depois, esse mercado surgiu. Mas a transformação da internet aconteceu ainda mais rápido do que prevíamos. Neste relatório, apresentamos dados importantes que ilustram como o modelo de negócios da internet mudou rapidamente e o que este novo mercado de conteúdo significa para editores e proprietários de sites.

Parte I: A internet mudou, mais rápido do que qualquer um esperava

A curva de adoção vertical

A IA não é apenas mais um ciclo tecnológico. É uma mudança de plataforma que está acontecendo a uma velocidade mais de duas vezes maior que a da adoção dos smartphones. Em apenas 3,5 anos, mais de 30% da humanidade, 2,5 bilhões de usuários ativos, adotou o uso regular da IA generativa. A curva de adoção não é apenas íngreme: ela está se tornando vertical.

O declínio da web aberta

Nunca antes vimos uma mudança tão rápida na forma como as pessoas interagem com a informação, realizam trabalhos e passam o tempo on-line.

A maneira como as pessoas usam a internet está mudando drasticamente. Hoje, para cada hora gasta on-line buscando informações, apenas 15 minutos são passados na web aberta. O comportamento tradicional de busca está desmoronando à medida que os usuários descobrem e consomem conteúdo gerado por IA. Em vez de visitar vários sites para buscar e comparar informações, os usuários simplesmente digitam um prompt e recebem uma resposta consolidada quase instantânea.

A internet agêntica chegou

Neste ano, o tráfego de agentes ultrapassou um marco histórico pela primeira vez: mais de 50% do tráfego na internet agora é não humano. Essa mudança tem implicações enormes para editores, proprietários de conteúdo e o futuro da web aberta.

A finalidade dos crawlers mudou

Ao analisar os crawlers que a Cloudflare identifica por finalidade, a composição do tráfego desses crawlers mostra que:

Em junho de 2026, 52% das solicitações de crawlers foram para treinamento de IA, um aumento em relação aos 22% registrados no segundo semestre de 2025.

Crawlers de uso misto (aqueles que combinam busca, uso de agentes e treinamento) representam mais de 36% da atividade.

A varredura voltado exclusivamente para mecanismos de busca representa agora uma parcela pequena e decrescente da atividade total de crawlers, embora continue sendo fundamental para a visibilidade dos editores.

À medida que o treinamento de IA se torna um dos principais motores da atividade de crawlers, a capacidade de distinguir entre descoberta e treinamento torna-se cada vez mais importante. Crawlers de uso misto tornam essa distinção menos nítida, colocando os proprietários de conteúdo em uma situação difícil: escolher entre permanecer visíveis na era agêntica ou ceder seu conteúdo valioso sem qualquer compensação.

O antigo modelo de negócios chegou ao fim

Por décadas, o modelo econômico da web aberta foi simples. Criadores de conteúdo trocavam o acesso ao seu conteúdo por visibilidade em mecanismos de busca, que geravam tráfego de referência. Esse tráfego era o principal mecanismo pelo qual editores, criadores e empresas geravam valor econômico.

Mas hoje, essa troca não está mais funcionando. O conteúdo continua sendo rastreado, indexado e utilizado, mas, cada vez mais, sem que o tráfego correspondente retorne à fonte. Conforme os sistemas de IA respondem a perguntas, comparam produtos, realizam pesquisas e executam tarefas diretamente, as informações na web aberta estão cada vez mais se tornando parte de sistemas de treinamento e recuperação de dados dessas IAs. A questão existencial que isso levanta é simples: se o conteúdo é consumido sem que o público visite a fonte, como os criadores de conteúdo podem se sustentar?

As implicações abrangem todos os setores

As primeiras indústrias a sentir o impacto foram as organizações de notícias e as empresas de mídia. Hoje, dinâmicas semelhantes afetam negócios nos ramos de varejo, software, TI e finanças. Algumas das categorias mais rastreadas registraram uma queda de até 40% no tráfego humano em menos de um ano.

Muitos editores estão agora se preparando para o que chamam de "Google Zero", um cenário em que pouco ou nenhum tráfego provém de referências de busca.

As implicações se estendem a praticamente todos os setores. Qualquer organização que publique informações proprietárias na internet precisará entender como operar em uma era agêntica. Essa dinâmica é importante não apenas para os proprietários de conteúdo, mas para todos nós. A internet é uma parte fundamental da economia global e um dos recursos públicos mais importantes do mundo para a disseminação de informações. Garantir que ela permaneça saudável e sustentável é essencial para todos.

Parte II: O mercado surgiu

O que criamos

Quando lançamos o Dia da independência do conteúdo, assumimos três compromissos:

Transparência e controle para proprietários de sites, permitindo que definam como seu conteúdo é acessado e monetizado. Ferramentas que criam exclusividade, devolvendo o poder aos proprietários de conteúdo. Um marketplace onde criadores de conteúdo e empresas de IA de todos os portes podem descobrir, licenciar e determinar o valor do conteúdo de forma mais eficiente.

Um ano depois, o mercado de conteúdo monetizado já é uma realidade, e as condições para um marketplace dinâmico estão se consolidando.

A transparência e o controle criaram a exclusividade

Historicamente, os editores tinham visibilidade limitada sobre como as empresas de IA acessaram e usaram seu conteúdo. À medida que o tráfego de referência diminuiu, essa falta de visibilidade tornou-se um problema econômico, levando os editores a buscar novas maneiras de gerar valor.

As ferramentas de atribuição, inteligência de negócios e aplicação da Cloudflare proporcionaram aos editores visibilidade sobre o consumo por IA em nível da rede, um mecanismo de controle muito mais eficaz do que padrões voluntários como o robots.txt. Pela primeira vez, os editores puderam determinar como seu conteúdo era acessado e monetizado. Esse controle criou exclusividade e impulsionou uma economia de conteúdo baseada em oferta e demanda.

A exclusividade gerou poder de negociação

Os editores que exerceram controle sobre o acesso conseguiram criar exclusividade com sucesso, obtendo assim um poder de negociação que resultou em acordos mais vantajosos. Pela primeira vez, os editores tiveram acesso a dados de atribuição em nível operacional, evidências de com que frequência os LLMs tentaram acessar seu conteúdo, quais LLMs concorrentes estavam rastreando, quais eram os URLs mais procurados e qual era a proporção entre varreduras e tráfego de referência. Isso reduziu a assimetria de informações nas negociações de licenciamento e permitiu que os editores negociassem com base em dados concretos.

Essa nova dinâmica de poder está alterando o equilíbrio de forças

Essa nova posição de força empoderou nossos clientes. À medida que ganham maior visibilidade sobre como os sistemas de IA acessam e usam seu conteúdo, eles ficam mais bem preparados para compreender as implicações para seus negócios e para articular, com mais confiança, o valor das informações, da marca e do público que construíram.

Com a mudança no equilíbrio de poder entre proprietários de conteúdo e empresas de IA, surge uma economia de licenciamento:

Mais de cinquenta acordos entre editores e IA foram assinados desde 2023.

Grandes empresas de IA agora licenciam ativamente conteúdo, reconhecendo cada vez mais o valor de conteúdo diferenciado e premium.

Modelos de licenciamento coletivo continuam a surgir e a escalar.

Grandes editores estão fechando acordos de licenciamento importantes, demonstrando que o conteúdo possui valor econômico real dentro do ecossistema de IA.

A discussão não é mais se o conteúdo deve ser remunerado, mas sim como isso deve ser feito.

O mercado está amadurecendo, mas as ineficiências continuam

Os primeiros acordos de licenciamento demonstraram que há demanda, mas o licenciamento atual ainda é, em grande parte, feito sob medida e dificilmente substituirá totalmente as receitas perdidas com tráfego de referência, publicidade e afiliados. Como resultado, os editores estão cada vez mais otimizando tanto para o consumo via IA quanto para a descoberta humana tradicional, enquanto exploram novas formas de monetização.

Ainda é difícil equilibrar oferta e demanda de forma eficiente e, embora haja o entendimento de que nem todo conteúdo tem o mesmo valor, a questão do valor do conteúdo permanece sem solução.

O problema de convergência do Google

Nenhuma discussão sobre este mercado está completa sem abordar o papel singular do Google. O Google continua sendo a principal porta de entrada para a descoberta de conteúdo on-line, respondendo por cerca de 88% do tráfego de referência. No entanto, o Google tem ajudado cada vez mais os usuários a consumir conteúdo diretamente dentro de experiências de IA de sua própria propriedade.

Descoberta e consumo atendem a propósitos fundamentalmente diferentes. A busca direciona os usuários ao conteúdo, enquanto as experiências com tecnologia de IA, cada vez mais, resumem e reutilizam esse conteúdo sem exigir que o usuário visite a fonte original. Os proprietários de sites veem essas atividades de forma diferente porque uma gera tráfego, enquanto a outra, cada vez mais, o substitui.

Essas diferenças tornam-se especialmente importantes quando os proprietários de sites decidem quem pode ter acesso ao seus conteúdo e para qual finalidade. A maioria das principais empresas de IA separa crawlers de descoberta de crawlers de treinamento, tornando relativamente simples para os editores permitir acesso ao conteúdo para uma finalidade ou outra. O Google não faz isso. Atualmente, o Google tem acesso a cerca de duas vezes mais informações do que as principais empresas de IA, pois utiliza um bot de uso misto que dificulta a participação de clientes no ecossistema de busca do Google sem que também participem do seu ecossistema de IA.

Ao contrário de outros provedores de IA, o crawler de uso misto do Google também limita a transparência para proprietários de sites. Como a descoberta e o acesso à IA estão combinados em um único crawler, os editores não conseguem saber por que o Google está acessando seu conteúdo ou distinguir entre o tráfego utilizado para pesquisa e o tráfego usado para experiências de IA. Eles também perdem a visibilidade e as evidências decorrentes da possibilidade de permitir ou bloquear essas atividades de forma independente, em nível de rede.

Essa dinâmica acelerou a demanda por maior transparência e controle, bem como por novos modelos de monetização para melhor atender tanto os proprietários de conteúdo quanto as empresas de IA de todos os portes.

Parte III: Uma visão única do ecossistema

A Cloudflare ocupa uma posição central na economia agêntica que está surgindo.

Mais de 20% da web está por trás da rede da Cloudflare. Dos sites mais visitados do mundo, 36% dependem de nossa rede, e mais de 40% das empresas da Fortune 500 são clientes da Cloudflare. Quase 80% das principais empresas de IA usam a Cloudflare, juntamente com milhares de desenvolvedores e empresas de IA em ascensão.

Essa posição privilegiada nos dá visibilidade sobre ambos os lados do mercado. Observamos os proprietários de conteúdo criando material, as empresas de IA consumindo esse conteúdo, e os sinais que os conectam cada vez mais. Essa perspectiva nos proporciona uma visão única sobre a evolução do mercado no último ano e sobre o que ele exige atualmente.

Parte IV: Lições de um mercado em evolução

À medida que os editores e as empresas de IA se adaptam a uma nova economia agêntica, a Cloudflare adquire uma compreensão mais clara das necessidades atuais do ecossistema.

A transparência deve se tornar o padrão

Os proprietários de conteúdo precisam, cada vez mais, de visibilidade e controle sobre quem acessa seu conteúdo, como ele é utilizado e para qual finalidade. As empresas de IA reconhecem, cada vez mais, que a transparência gera confiança e reduz atritos com os editores. Visibilidade e controle deixaram de ser apenas questões de segurança, tornaram-se requisitos de negócios que influenciam diretamente as negociações de licenciamento e a tomada de decisões comerciais.

Para ajudar a tornar a transparência o padrão, a Cloudflare continua investindo em recursos aprimorados de atribuição, mensuração e controles para editores, oferecendo aos proprietários de conteúdo maior visibilidade e controle sobre como seu material é acessado e utilizado.

À medida que a indústria avança em direção a uma maior transparência, acreditamos que a autoidentificação verificável de bots e as declarações de intenção de varredura são fundamentais para um ecossistema sustentável. Hoje, mais de um terço da atividade de crawlers em nossa rede ainda vem de bots de uso misto que tornam impossível para os proprietários de conteúdo distinguirem a intenção da varredura. Estamos colaborando ativamente com o ecossistema e investindo em ferramentas para ajudar a reduzir esse número a zero até esta mesma época no próximo ano.

Uma IA melhor exige sinais melhores

No último ano, ficou cada vez mais claro que as empresas de IA precisam de mais do que apenas acesso a conteúdo. Elas precisam de formas melhores de determinar o que acessar, quando acessar e com que frequência ele foi alterado A varredura indiscriminado desperdiça computação para empresas de IA e gera uma carga desnecessária de largura de banda para editores, reduzindo a eficiência em todo o ecossistema.

Acreditamos que respostas melhores exigem inteligência melhor. Estamos investindo em sinais de atualização em tempo real com maior confiança, qualidade e relevância para ajudar empresas de IA a descobrir informações diferenciadas, reduzindo a necessidade de varreduras desnecessárias da web.

Os mercados precisam de uma descoberta melhor antes de uma precificação melhor

Acreditamos que uma descoberta melhor deve preceder uma precificação melhor. Para que o mercado amadureça, editores e empresas de IA precisam de informações melhores uns sobre os outros. Estamos investindo em inteligência de mercado mais rica, sinalização de conteúdo e recursos que melhorem a descoberta entre ambos os lados do ecossistema, estabelecendo as bases para mecanismos de mercado mais escaláveis ao longo do tempo.

Parte V. Construir a infraestrutura para a internet agêntica

Há um ano, o Dia da independência do conteúdo introduziu uma ideia simples: os proprietários de conteúdo devem ter maior controle sobre como as empresas de IA acessam e utilizam suas informações.

Nos últimos doze meses, esse controle ajudou a dar origem a um novo mercado. A transparência criou exclusividade. A exclusividade criou poder de negociação. O poder de negociação acelerou o licenciamento. O que antes era uma discussão teórica sobre o futuro da IA e do conteúdo tornou-se um mercado ativo, com editores, empresas de IA e provedores de tecnologia adaptando-se a um novo conjunto de realidades econômicas.

O mercado entra agora em uma nova fase que demanda uma nova infraestrutura. À medida que a internet se torna cada vez mais agêntica, os sistemas subjacentes que a sustentam devem evoluir para lidar com permissões, licenciamento e transações comerciais em escala. Proprietários de conteúdo e empresas de IA precisam de maneiras mais eficientes de se conectar e trocar valor. Acreditamos que esses recursos convergirão em mecanismos programáveis e escaláveis para descoberta e monetização de conteúdo, reduzindo atritos e viabilizando formas mais ricas de troca de valor.

O papel da Cloudflare é construir a infraestrutura e a inteligência de negócios, além de contribuir com os padrões que permitem ao mercado determinar valor de maneira mais eficiente e ajudar editores e empresas de IA a participar de uma economia de conteúdo dinâmico mais saudável.

A internet sempre evoluiu. Esta evolução é mais rápida e tem consequências mais significativas do que a maioria das anteriores. No entanto, com a infraestrutura e os incentivos adequados, além de um compromisso com a transparência, acreditamos que a Internet agêntica pode se tornar mais sustentável, mais eficiente e melhor para todos.

Metodologia: Os dados neste relatório foram compilados do Cloudflare Radar e da Apresentação do Cloudflare Investor Day 2026 .

O Cloudflare Radar é um hub que mostra tendências e insights sobre o tráfego global da internet, ataques e tecnologia. Alimentado por dados da rede global da Cloudflare, o Radar foi criado para ajudar qualquer pessoa a entender o que está acontecendo na internet do ponto de vista de segurança, desempenho e uso.

A compreensão única da Cloudflare sobre a internet vem de sua rede global, uma das maiores do mundo, abrangendo mais de 330 cidades em mais de 100 países, e de dados agregados e anonimizados do resolvedor de DNS público 1.1.1.1 da Cloudflare, amplamente utilizado como uma maneira rápida e privada de navegar na internet . Mais de 20% da web está por trás da rede da Cloudflare.