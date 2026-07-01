Tornar a busca com IA mais inteligente

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A pesquisa impulsiona a maioria das experiências na web. É assim que realizamos tarefas e como encontramos praticamente tudo na internet: os criadores, os comerciantes e a resposta para qualquer coisa que você digitou em uma caixa de pesquisa. Durante quase trinta anos, essa jornada de descoberta funcionou baseada em um acordo simples: você permitia que um mecanismo de busca rastreasse seu conteúdo, e ele enviava visitantes para seu site. Os visitantes se transformavam em receita, por meio de anúncios, assinaturas ou simplesmente pela audiência. Ser encontrado e ser remunerado eram a mesma coisa. Há um ano, no primeiro Dia da independência do conteúdo , estabelecemos uma linha para defender esse acordo na era da IA. Mas traçar essa linha foi apenas o primeiro passo. Desde então, a presença da busca com IA na vida dos consumidores só aumentou, pois mais de 50% do tráfego on-line passou a ser não humano . A ameaça não se resume mais a alguns crawlers de treinamento que podem ser bloqueados; é a própria busca sendo reconstruída em torno de respostas geradas por IA.

Os mecanismos de resposta atuais leem sua página e entregam um resumo ao usuário, tornando desnecessária a visita ao seu site e, consequentemente, a receita que dependia dela. Vemos isso na prática, e pesquisas independentes confirmam: um estudo do Pew Research Center de 2025 constatou que, quando o Google mostra um resumo gerado por IA, os usuários clicam em um link tradicional dos resultados de busca apenas 8% das vezes (cerca de metade da frequência observada quando não há resumo) e clicam em um link dentro do resumo apenas 1% das vezes. Isso deixa nossos clientes em uma situação difícil: optar por não usar IA e ser difícil de encontrar, ou optar por usá-la, entregar valor significativo aos usuários, e receber cada vez menos em troca. Nossos clientes querem ser encontrados e remunerados pelo valor que fornecem, mas, hoje, são obrigados a escolher entre uma coisa e outra.

Hoje, anunciamos novas opções de controle de bots para ajudar nossos clientes a gerenciar melhor quem pode acessar seus sites e o que podem fazer neles. Mas bloquear foi apenas o primeiro passo: dizer "não" protege o conteúdo mas não reconstrói os modelos de negócios que o sustentam. Então, é hora de começar a construir o novo modelo econômico da internet, começando pela busca.

Reconstruir o acordo

Transparência e controle são a base, mas é preciso ir além. Em 2025, estabelecemos nossa base através de um conjunto de princípios para bots de IA responsáveis : eles devem ser transparentes sobre quem são e qual é sua finalidade, respeitar as escolhas dos proprietários de sites e agir de boa-fé. Nossas ferramentas garantem que os bots atendam a esses critérios. No entanto, assegurar um bom comportamento de bots não faz com que a busca com IA melhore para as pessoas que dependem dela, nem repassa qualquer valor ao criador cujo trabalho tornou a resposta possível. Podemos fazer mais do que ajudar a web a dizer "não"; podemos ajudar a reconstruir aquilo para o que ela diz "sim".

Hoje, anunciamos duas iniciativas que representam uma mudança da defesa para o ataque e começam a reunir novamente as duas partes daquele antigo acordo.

Tornar a busca com IA mais inteligente: usando os sinais que observamos em nossa rede global, como o que é recente, de alta qualidade e o que realmente mudou, podemos ajudar os mecanismos de resposta a destacar o conteúdo mais relevante e reduzir varreduras desnecessárias. Quem pesquisa recebe respostas melhores, enquanto os custos diminuem tanto para as empresas de IA quanto para os proprietários de sites, já que as páginas web só ter novas varreduras quando forem alteradas.

Remunerar os criadores pelo valor que fornecem: quando seu trabalho é usado para responder à pergunta de alguém, você deve ser recompensado em vez de ter seu conteúdo extraído gratuitamente. Além disso, você deve ter visibilidade sobre o que está sendo usado e quais perguntas as pessoas estão fazendo. Isso deve constituir uma verdadeira fonte de receita e servir de incentivo para continuar produzindo conteúdo original que valha a pena ser encontrado.

Tornar a busca mais inteligente

Hoje, lançamos um programa de pesquisa para tornar a busca com IA mais inteligente e evitar que nossos clientes paguem por varreduras que não geram nada novo.

Mais de 20% da web está por trás da rede da Cloudflare, o que nos dá uma perspectiva única. Podemos identificar quais páginas realmente mudaram e quais atraem mais pessoas e agentes. Por meio deste programa, vamos explorar o uso dos sinais que nossos clientes escolheram compartilhar sobre a atualização de seu conteúdo, combinando-os com nossa própria visão sobre os fluxos de tráfego, tanto humano quanto de bots. Para os mecanismos de resposta, isso representa um caminho para encontrar conteúdo de alta qualidade. Para nossos clientes, fornece uma visão do que os usuários realmente estão procurando e de como seus conteúdos aparecem nos resultados gerados por IA. O objetivo é medir dois aspectos: quanto esses sinais ajudam os mecanismos de resposta a destacar conteúdos mais recentes e de maior qualidade, e quanto reduzem varreduras desnecessárias.

Esse segundo benefício, reduzir varreduras desnecessárias., é mais importante do que parece. Dados da Cloudflare indicam que mais de 50% do tráfego de varreduras proveniente bots legítimos é gasto revisitando páginas que não sofreram nenhuma alteração e a tendência é que esse número aumente à medida que os volumes de varreduras crescem. Um sinal que simplesmente informa "nada mudou aqui" permite que um crawler evite a visita. Isso reduz o consumo de recursos computacionais dos mecanismos de resposta. Mais importante ainda, evita que os proprietários de sites de atender e pagar por solicitações que nunca precisariam ter sido feitas.

O programa foi projetado para ser neutro: nosso objetivo é que ele funcione para todos os mecanismos de resposta dispostos a atuar de forma justa. Ele se restringe à busca. Não compartilhamos nenhum conteúdo, e nada é usado para treinar modelos de base. Pretendemos publicar nossas descobertas, incluindo os benefícios para os proprietários de sites, como melhor capacidade de descoberta de conteúdo e redução de carga nos servidores. Planejamos disponibilizar esse recurso de forma ampla ainda este ano e reduzir varreduras desnecessárias em toda a nossa rede.

Do Pagamento por varredura ao Pagamento por uso

No ano passado, lançamos o Pagamento por varredura para que os editores pudessem cobrar das empresas de IA pela varredura de seu conteúdo. Foi um primeiro passo importante, mas a varredura é uma medida limitada de valor. Uma única página pode ser varrida uma vez e, depois, citada em milhares de respostas, ou varrida repetidamente sem jamais ser utilizada. Os criadores querem ser remunerados de forma justa pelo valor que geram.

Por isso, estamos começando a transformar o Pagamento por varredura em Pagamento por uso. Estamos realizando experimentos com empresas líderes em IA, como a Ceramic.ai e a You.com , e o modelo é simples: as organizações podem aplicar seus próprios modelos de pagamento e facilmente escalá-los para proprietários de conteúdo em toda a rede da Cloudflare.

A Ceramic criou o que chama de modelo "pague por consulta", permitindo que editores que aderirem ao programa sejam remunerados sempre que seu conteúdo aparecer nos resultados de busca da Ceramic. Isso significa que o pagamento é projetado para refletir o valor que o conteúdo entrega, e não o número de vezes que um crawler o acessa.

"Para escalar o futuro da busca com IA, precisamos de um parceiro com amplo alcance e um compromisso compartilhado com a transparência e remuneração justa”, diz Anna Patterson, fundadora e CEO da Ceramic.ai. “A Cloudflare nos permite escalar nossas operações de forma simples e programática. Ao levar nosso modelo de pagamento por consulta para a rede dela, garantimos que milhões de proprietários de conteúdo possam aderir facilmente e ser remunerados toda vez que seu conteúdo aparecer em nossos resultados de busca."

Além da remuneração, os proprietários de conteúdo que participarem do programa Cloudflare/Ceramic terão acesso a novos relatórios para apoiar a otimização para mecanismos de resposta (AEO). Os clientes finalmente podem visualizar as principais consultas que fazem seu conteúdo aparecer nos resultados de busca, a página e o trecho específicos, sua posição média de classificação nos resultados de busca e muito mais. Este é o primeiro de muitos produtos que vamos lançar para ajudar nossos clientes a aumentar a descoberta de seus conteúdos.

Essa é apenas uma das abordagens que estão surgindo. Outra vem da You.com: os agentes podem pagar sob demanda por um conteúdo premium específico de que precisam, sem qualquer compromisso antecipado. Novos modelos de remuneração propostos por provedores de IA estão sendo testados (por exemplo, Pagamento por consulta, Pagamento por resultado, etc.) e nossa infraestrutura está preparada para oferecer suporte a todos eles.

Queremos deixar claro que isso ainda é um experimento. Há muito a aprender, inclusive como isso funciona exatamente na escala da Internet. Vamos evoluir essa iniciativa com nossos clientes e parceiros e compartilhar o que descobrirmos. Mas o objetivo é claro: as empresas de busca com IA obtêm respostas mais atualizadas e bem fundamentadas e os clientes cujo trabalho viabiliza essas respostas são remunerados sempre que contribuem. O papel da Cloudflare é fornecer a camada de infraestrutura que permitirá que esse mercado prospere.

Acreditamos que essa abordagem se alinha melhor à direção que a economia da busca está tomando A web tradicional, voltada para humanos, otimizava a busca para economizar tempo, fornecendo trechos, dez links azuis e um clique. A internet agêntica é diferente: um agente consegue ler rapidamente e pesquisar de forma contínua. A busca está se tornando algo que um agente faz dezenas de vezes para responder a uma única pergunta, funcionando mais como um serviço essencial do que como um destino. Nesse cenário, a unidade que importa não é a varredura nem o clique. É o resultado. Precificar o resultado, e remunerar as pessoas que o tornaram possível, é o caminho para que a web continue prosperando.

A manchete que queremos conquistar

Há um ano, no Dia da independência do conteúdo, a manchete era um "não" padrão: a IA não pode realizar a varredura sem oferecer compensação. Este ano, nosso foco é oferecer aos usuários mais produtos e controles para que possam dizer "sim" e aproveitar os benefícios que isso pode trazer.

Os anúncios de hoje são apenas o começo. O projeto de pesquisa da Cloudflare foi criado para verificar se nossos sinais geram melhores resultados com menos varreduras. O Pagamento por uso é uma abordagem promissora que vamos testar junto com parceiros que acreditam que os criadores de conteúdo merecem uma remuneração justa por seu trabalho. Foi assim que a web foi construída nos últimos 30 anos: alguém realiza um projeto-piloto que transforma "o modelo atual não funciona" em "este é o novo modelo", um experimento de cada vez. Acreditamos que há valor para nossos clientes em serem descobertos nesta nova era agêntica e em otimizar seu conteúdo para alcançar o máximo de visibilidade. Mas eles devem poder fazer isso sem abrir mão gratuitamente de seus ativos criativos mais valiosos.

A web está mudando, e os modelos de negócios nos quais ela se baseava também. A antiga internet era aberta, neutra e valia a pena contribuir para ela. Temos uma oportunidade rara de mantê-la assim e de construir os modelos de negócios que a sustentarão no futuro. Respostas mais inteligentes para pessoas e agentes que fazem perguntas. Um acordo justo para aqueles cuja habilidade, criatividade e dedicação tornam as respostas valiosas. É assim que colocamos em prática a missão da Cloudflare: ajudar a construir uma internet melhor.

Feliz dia da independência do conteúdo.