Bâtir pour l'avenir

Cet après-midi, nous avons envoyé l'e-mail suivant à nos équipes à travers le monde. L'une des valeurs essentielles sur lesquelles repose Cloudflare est la transparence et nous estimons qu'il est important que vous entendiez cette actualité directement de notre part, car il s'agit d'un tournant majeur pour Cloudflare.

À notre équipe :

Nous vous écrivons afin de vous informer directement que nous avons pris la décision de réduire les effectifs de Cloudflare de plus de 1 100 collaborateurs à travers le monde.

La manière dont nous travaillons chez Cloudflare s'est transformée à un niveau fondamental. Notre activité ne consiste pas qu'à développer et vendre des plateformes et des outils assistés par IA. Nous sommes nous-mêmes notre client le plus exigeant. L'utilisation de l'IA par Cloudflare a augmenté de plus de 600 % au cours du seul dernier trimestre. Les collaborateurs de l'ensemble de notre entreprise, de l'ingénierie aux ressources humaines, en passant par les finances et le marketing, lancent chaque jour des milliers de sessions avec des agents assistés par IA pour accomplir leurs tâches. Nous devons dès lors faire preuve de transparence quant à la manière dont nous avons l'intention de préparer notre entreprise pour l'ère de l'IA agentique afin de dynamiser la valeur que nous apportons à nos clients et d'honorer notre mission visant à contribuer à bâtir un Internet meilleur pour tous, partout dans le monde.

L'annonce d'aujourd'hui est donc des plus difficiles. La décision que nous avons prise implique malheureusement de dire au revoir à des collègues qui ont contribué de manière remarquable à notre mission et à faire de Cloudflare l'une des entreprises les plus prospères du monde. Nous tenons à préciser que cette décision ne reflète en rien les efforts individuels ou le talent de ceux qui vont nous quitter. Nous réinventons au contraire chacun de nos processus internes, chacune de nos équipes et chacun des rôles au sein de notre entreprise. La décision d'aujourd'hui n'a pas pour objectif de réduire les coûts ni d'évaluer individuellement les performances de nos collaborateurs. Il s'agit pour Cloudflare de définir la manière dont une entreprise d'envergure mondiale en forte croissance fonctionne et crée de la valeur à l'ère de l'IA agentique.

Nous devons assumer la responsabilité de ce moment en tant que fondateurs et dirigeants de l'entreprise. Matthew a personnellement envoyé chaque offre que nous avons adressée. C'est un acte qu'il a toujours anticipé, car il représentait la croissance de notre entreprise et concernait les incroyables talents qui nous ont rejoints dans notre mission. Il ne nous semblait pas juste que cette information vous parvienne par d'autres moyens que nous deux. Plutôt que de vous communiquer des notifications au compte-goutte par l'intermédiaire de vos responsables, nous adresserons un e-mail à chacun de nos collaborateurs.

Au cours de l'heure qui va suivre, chaque membre de nos équipes à travers le monde recevra un e-mail de notre part clarifiant la manière dont ce changement va les affecter. Pour tous ceux qui nous quittent aujourd'hui, nous enverrons ce courrier à la fois à leur adresse personnelle et à leur adresse Cloudflare afin de nous assurer qu'ils reçoivent immédiatement l'information.

Il est important pour nous de traiter avec honnêteté les collaborateurs qui nous quittent, d'une manière qui va au-delà de ce que nous avons observé au sein d'autres entreprises. Nous considérons qu'agir avec empathie n'implique pas d'éviter de prendre les décisions difficiles, mais concerne plutôt la manière de traiter les individus une fois ces décisions prises. Si nous demandons à notre équipe de figurer parmi les meilleures du monde, nous avons l'obligation réciproque de figurer nous-mêmes parmi les meilleurs du monde en ce qui concerne la manière dont nous traitons ses membres. Nous associons la rigueur de ces mesures à des indemnités de départ à la pointe de ce qui se fait dans le secteur. Les indemnités destinées aux collaborateurs qui nous quittent comprendront l'équivalent de leur salaire de base complet jusqu'à la fin de l'année 2026. La couverture santé varie selon nos points d'implantation à travers le monde. Si vous vous trouvez aux États-Unis, nous continuerons à vous soutenir jusqu'à la fin de l'année. Nous accorderons également une participation aux collaborateurs qui nous quittent jusqu'au 15 août afin qu'ils reçoivent des actions au-delà de leur date de départ. De même, si les collaborateurs qui nous quittent n'ont pas atteint leur terme d'un an, nous lèverons cette condition et leur décernerons une participation calculée au prorata jusqu'au mois d'août également.

Nous avons demandé à notre équipe de ne prendre cette décision qu'une seule fois, aussi difficile qu'elle puisse l'être aujourd'hui. Nous ne souhaitons pas la renouveler dans un avenir prévisible. En prenant des mesures décisives maintenant, nous apportons des éclaircissements immédiats à ceux qui nous quittent et protégeons la stabilité des collaborateurs qui resteront parmi nous. Nous mettons en œuvre ces changements aujourd'hui, car le fait de procéder à une série de réductions d'effectifs de moindre ampleur, mais répétées, ou d'étendre la réorganisation sur plusieurs trimestres crée une incertitude émotionnelle prolongée chez nos collaborateurs et entrave notre capacité à nous développer. Il s'agit là de la meilleure façon d'agir, la plus honnête, un acte qui reflète les valeurs de l'entreprise que nous continuerons à construire.

Cloudflare a vu le jour sous la forme d'une entreprise native du numérique et bâtie dans le cloud. Cette forme nous a permis de rattraper et de dépasser des entreprises qui disposaient d'une avance de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, mais qui se trouvaient ralenties par des systèmes et des processus obsolètes. Maintenant que nous sommes devenus le leader du secteur, nous ne pouvons pas nous reposer sur les procédures et les structures organisationnelles d'hier. Nous sommes convaincus que notre entreprise restructurée se révélera encore plus rapide et innovante pendant que nous continuerons à façonner l'avenir.

À ceux qui nous quittent : vous avez contribué à bâtir les solides fondations sur lesquelles Cloudflare se dresse aujourd'hui. Nous avons le plus grand respect pour vos efforts et vous remercions de l'impact que vous avez eu. Nous sommes convaincus que vous trouverez d'autres postes d'excellence et fonderez de nombreuses entreprises d'avenir, en apportant avec vous l'ensemble unique de compétences que vous avez acquises en bâtissant Cloudflare.

La transparence constitue un principe fondamental de Cloudflare, il était donc important que vous entendiez la nouvelle directement de notre part. Nous assisterons à notre conférence téléphonique sur les résultats à 14 h (UTC-7), au cours de laquelle nous vous communiquerons davantage d'informations. Nous prévoyons également de traiter les annonces d'aujourd'hui en direct avec notre équipe lors de notre réunion plénière.

Ce n'est pas une journée facile à vivre, mais nous avons pris la bonne décision. Notre mission visant à contribuer à bâtir un Internet meilleur est plus importante que jamais et nous avons encore beaucoup de travail devant nous.