Resumen de los Juegos Olímpicos París 2024: tendencias de Internet, amenazas cibernéticas y momentos significativos

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Los Juegos Olímpicos de Verano París 2024 concluyeron el pasado 11 de agosto, cuando se arrió la bandera olímpica en el Stade de France tras 16 días de competición. Con 329 pruebas en 32 disciplinas deportivas, más de 10 000 atletas de 204 países participaron en la búsqueda de medallas y la gloria olímpica, dejando a su paso algunos momentos virales en línea. En esta publicación, prestaremos atención a la ceremonia de clausura, el impacto de varios momentos olímpicos en el tráfico de Internet y los ciberataques contra los patrocinadores. Además, analizaremos las tendencias del correo electrónico relacionadas con los Juegos Olímpicos, incluidas las menciones de Simone Biles, Snoop Dogg e Imane Khelif.

Cloudflare tiene presencia global con centros de datos en más de 330 ciudades, y da soporte a millones de clientes con diferentes herramientas y productos, lo que proporciona una perspectiva global de lo que ocurre en Internet. Esta visibilidad es útil para mejorar la seguridad, la privacidad, la eficiencia y la velocidad, pero también para observar las interrupciones de Internet y las tendencias del tráfico.

En nuestra publicación anterior del blog sobre la ceremonia de apertura y los primeros días del evento, mostramos cómo Francia se vio afectada por la celebración de los Juegos Olímpicos, y las caídas del tráfico web durante los principales eventos. En la ceremonia de apertura, el tráfico web disminuyó hasta un 20 % en comparación con la semana anterior. Otros países también se conectaron menos a Internet durante ese tiempo, dedicando más tiempo a las retransmisiones de televisión.

Impacto de la ceremonia de clausura en Francia

El momento en que el Golden Voyager (un bailarín con un traje dorado) descendió del cielo durante la ceremonia de clausura capturado en una foto tomada por el director general de Cloudflare, Matthew Prince, que asistió al acto.

Más de dos semanas después del inicio de los Juegos Olímpicos de verano, la ceremonia de clausura de tres horas de duración tuvo un impacto similar al de la ceremonia inaugural en Francia, aunque menos pronunciado. El tráfico de Internet se redujo hasta un 14 % en comparación con la semana anterior al comienzo de la ceremonia, alrededor de las 19:15 UTC. A continuación, puedes ver un desglose de las tres principales caídas del tráfico de Internet en comparación con la semana anterior durante la ceremonia, y el detalle de los eventos que ocurrieron en esos momentos. Nuestros datos proporcionan información con una granularidad de 15 minutos.

Momentos de la ceremonia de clausura, clasificados según la caída del tráfico en Francia

Hora de la caída (UTC) % de caída Eventos en ese momento N.º 1 ~19:15 -14 % Léon Marchand, la estrella de la natación francesa, llevó la antorcha olímpica desde el pebetero de los Jardins des Tuileries hasta el Stade de France. Las banderas de todos los Comités Olímpicos Nacionales participantes entraron en el estadio, seguidas por los atletas. N.º 2 ~20:15 -13 % Golden Voyager, inspirado en la historia de Francia, descendió del cielo, seguido de Nike, la Diosa de la Victoria. En las gradas, pulseras LED, similares a las que se utilizan en los conciertos de Taylor Swift, crearon imágenes de atletas, palomas de la paz y los anillos olímpicos. N.º 3 ~21:30 -10 % La artista californiana H.E.R. interpretó el himno nacional de Estados Unidos y presentó a Tom Cruise, que realizó acrobacias de Misión Imposible para llevar la bandera olímpica de París a Los Ángeles.

Durante la ceremonia de clausura, de 19:00 a 22:00 UTC, el tráfico web en Francia fue significativamente menor que la semana anterior, entre un 3-14 % menos. Los descensos fueron menos pronunciados durante la mitad y el final del evento. Las solicitudes de Internet aumentaron durante las actuaciones musicales y los discursos oficiales de clausura. El tráfico también aumentó durante la actuación final de la Yseult, que cantó una interpretación del clásico de Frank Sinatra, "My Way", lo que contrastó con la caída significativa del tráfico durante la actuación de Céline Dion al final de la ceremonia de apertura.

En otros países, la repercusión de la ceremonia de clausura no fue tan clara como la del evento inaugural.

El análisis más detallado del tráfico web en Francia durante todas las Olimpiadas muestra que el tráfico diario cayó hasta un 8 % el 28 de julio, pero se mantuvo bastante estable después, hasta el descenso del 3 % observado el 8 de agosto.

El uso de dispositivos móviles aumentó en Francia

La cuota de tráfico desde dispositivos móviles siguió creciendo durante el evento. Un mayor número de personas utilizaron dispositivos móviles para acceder a Internet. Esta tendencia de un mayor uso de dispositivos móviles en Francia se alinea no solo con un mayor número de turistas y visitantes durante los Juegos Olímpicos en el país (los visitantes web suelen utilizar más dispositivos móviles para acceder a Internet), sino también con el hecho de que los franceses se van de vacaciones y trabajan menos durante este periodo. La cuota de tráfico semanal de dispositivos móviles en Francia era del 49 % a mediados de junio, y desde que empezaron los Juegos Olímpicos ha aumentado hasta situarse entre el 53-54 %.

En Francia, el uso de dispositivos móviles es mayor los fines de semana. Sin embargo, si observamos las tendencias diarias, la cuota de tráfico móvil entre semana fue claramente mayor después del 26 de julio, cuando comenzaron los Juegos Olímpicos.

Adiós, parisinos; Hola, turistas olímpicos

Ya hemos visto que los parisinos abandonaron la ciudad (y la región) justo antes de los Juegos Olímpicos. En la región parisina de Île-de-France, el tráfico durante la primera semana del evento cayó hasta un 6 % el 30 de julio en comparación con la semana anterior, con motivo de los Juegos Olímpicos. El tráfico repuntó levemente durante el segundo fin de semana de los Juegos Olímpicos, pero disminuyó aún más durante la segunda y última semana.

El siguiente gráfico muestra el tráfico diario a la región de Île-de-France y observamos un descenso notable durante el fin de semana previo a los Juegos Olímpicos, que fue más pronunciado durante el evento.

El tráfico web semanal cayó un 8 % la semana que empezaron los Juegos Olímpicos y se mantuvo estable la semana siguiente. Aun así, el 4 de agosto, la última semana de los Juegos Olímpicos, el tráfico fue un 23 % menor en la región de Île-de-France que en la semana del 30 de junio, cuando se registró el nivel más alto de las últimas semanas.

Momentos significativos: de Simone Biles al debut del breakdance

A continuación, destacamos eventos olímpicos específicos que afectaron al tráfico de Internet y que pudimos observar en nuestros datos desde diferentes lugares (ordenados por el número de medallas en el evento), a partir del primer día completo de competición, el sábado 27 de julio de 2024.

El impacto en el tráfico web de la nación anfitriona, Francia, fue claramente más significativo durante los momentos relevantes de los Juegos Olímpicos.

Estados Unidos: la competición de gimnasia artística en la que participó la cuatro veces medallista de oro olímpica Simone Biles tuvo un mayor impacto en el tráfico de Internet estadounidense que la ceremonia de apertura. Del 26 al 28 de julio, el tráfico disminuyó significativamente durante las pruebas de Biles. El día 28, a las 10:00 UTC, durante su rutina de viga, el tráfico ya era un 4 % inferior al de la semana anterior. El tráfico descendió un 6 % a las 10:45 UTC durante sus ejercicios de suelo y salto.

El 29 de julio, a las 19:30 UTC, el tráfico disminuyó un 4 % durante la prueba de natación en la que Ryan Murphy ganó la medalla de bronce en la final de 100 metros espalda masculino.

Otra caída notable se produjo el 10 de agosto, cuando se observó una disminución del 7 % alrededor de las 15:00 UTC durante el partido por la medalla de oro de fútbol femenino entre Brasil y Estados Unidos. Más tarde ese mismo día, durante el partido por la medalla de oro de baloncesto masculino entre Francia y Estados Unidos, el tráfico se redujo hasta un 6 %.

Gran Bretaña: el tráfico web experimentó un claro descenso en el primer fin de semana de los Juegos Olímpicos, en concreto fue un 10 % inferior al de la semana anterior alrededor de las 15:00 UTC del 28 de julio de 2024. Varios atletas británicos participaron en diversas pruebas durante esos días ajetreados. El tráfico del siguiente fin de semana fue ligeramente superior al del primer fin de semana olímpico, pero volvió a caer el último día, el 11 de agosto.

Francia: como se ha señalado anteriormente, la medalla de oro y el récord olímpico del nadador francés Léon Marchand en los 400 metros combinado individual masculino el 28 de julio tuvieron el impacto más significativo en el tráfico web francés durante los Juegos Olímpicos, aparte de la ceremonia de apertura (con una caída del 20 %). El tráfico descendió un 17 % a las 18:30 UTC durante su prueba, el mismo nivel de caída observado durante la ceremonia de clausura. Se produjeron impactos similares durante otras pruebas de natación:

29 de julio, 19:45 UTC, caída del 14 % durante la final de 100 metros espalda masculino con Yohann Ndoye-Brouard.

30 de julio a las 19:00 UTC, caída del 12 % durante las semifinales de 200 metros mariposa masculino con Léon Marchand.

31 de julio, de 18:30 a 20:30 UTC, descenso del 7 % al 10 % durante la final de 200 metros mariposa masculino con Léon Marchand.

1 de agosto, 18:45 UTC, caída del 8 % durante las semifinales y finales de natación.

El breakdance se incluye también en otros momentos de descensos notables del tráfico web:

9 de agosto a las 14:30 UTC, caída del 10 % durante el debut del breakdance con la participación de Francia.

10 de agosto, 18:45-21:00 UTC, caída del 7 % durante la batalla por la medalla de oro de breakdance masculino y el partido por la medalla de oro de baloncesto masculino, Francia contra Estados Unidos.

11 de agosto a las 07:00 UTC, descenso del 8 % durante el maratón femenino.

Australia: durante la victoria de Mollie O'Callaghan en los 200 metros libres femeninos el 29 de julio, alrededor de las 20:00 UTC, el tráfico en Australia fue un 5 % inferior al de la semana anterior, una caída mayor que durante la ceremonia de apertura, cuando el descenso fue del 2%.

El 1 de agosto, alrededor de las 18:45 UTC, el tráfico fue un 10 % inferior al de la semana anterior durante las pruebas de natación, donde Australia conquistó el oro en la prueba de relevos 4x200 metros estilo libre femenino. Por último, el 11 de agosto, alrededor de las 07:00 UTC, el tráfico disminuyó un 7 % en comparación con la semana anterior durante la maratón femenina con participantes australianas.

Japón: una de las caídas más significativas del tráfico en Japón durante los Juegos Olímpicos se produjo el 6 de agosto, cuando el japonés Fumita Kenichiro ganó el oro en la final de lucha grecorromana masculina de 60 kg, seguido de la natación artística y la competición femenina de tenis de mesa, cuando el tráfico descendió un 12 % a las 18:15 UTC.

El 10 de agosto, varias horas después de las 17:30 UT, el tráfico en Japón también fue más bajo de lo habitual, de hecho, se observó un descenso de hasta el 14 %. Este evento coincidió con la medalla de oro de Japón en lanzamiento de jabalina femenina y en los cuartos de final y semifinales de la división masculina.

Italia: durante el evento que dio a Italia su primera medalla de oro en gimnasia artística, conquistada por Alice D'Amato en la prueba de barra de equilibrio femenina, el tráfico disminuyó un 5 % en torno a las 10:45 UTC.

Países Bajos: en la mañana del 28 de julio, el segundo día completo de los Juegos Olímpicos, el tráfico en los Países Bajos disminuyó hasta un 20 % en comparación con la semana anterior. Los atletas holandeses participaron en varias competiciones.

El 11 de agosto, el tráfico disminuyó entre las 06:30 y las 09:30 UTC, y se redujo hasta un 16 % a las 08:15 UTC, cuando la corredora holandesa Sifan Hassan se llevó el oro en el maratón femenino.

Corea del Sur: el tráfico web disminuyó un 8 % tras la medalla de oro de la selección coreana de tiro con arco el 28 de julio a las 15:30 UTC, la disminución más significativa observada en el tráfico web del país entre el 26 y el 29 de julio.

El 7 de agosto, a las 19:45 UTC, el tráfico descendió un 9 % durante la medalla de oro de Taekwondo que conquistó Park Taejoon en la competición masculina de 58kg.

Brasil: el tráfico en Brasil fue un 15 % inferior al de la semana anterior el 27 de julio alrededor de las 19:30 UTC, superando el impacto de la ceremonia de apertura. Esto ocurrió cuando los nadadores brasileños Guilherme Costa y Maria Fernanda Costa competían en las pruebas de 400 metros estilo libre masculino y femenino, respectivamente.

El 2 de agosto, el tráfico en Brasil fue un 5 % menor alrededor de las 00:30 UTC durante los cuartos de final de surf masculino con Gabriel Medina y un 8 % más bajo alrededor de la 01:00 UTC durante los cuartos de final de surf femenino con Tatiana Weston-Webb.

Cabo Verde: David Pina ganó la primera medalla olímpica en boxeo para esta nación archipiélago frente a la costa occidental de África. El 4 de agosto, el boxeador amateur se llevó la medalla de bronce, y el tráfico cayó un 12 % en el país alrededor de las 15:00 UTC durante el combate.

Tendencias de DNS en los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos por país

El 22 de julio, antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, informamos del aumento del interés en los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos sobre la base de los datos de solicitud de nuestro solucionador DNS, 1.1.1.1. Francia dominó inicialmente con el 24 % del tráfico DNS, seguida del Reino Unido (20 %) y Estados Unidos (17 %). Sin embargo, cuando empezaron los Juegos Olímpicos, Estados Unidos tomó la delantera, y siguió así durante todo el evento.

El siguiente gráfico resume los porcentajes más altos de tráfico de solicitudes DNS por país durante los Juegos Olímpicos París 2024. Hubo un cambio en los porcentajes que indica una mayor dispersión del interés entre países a medida que avanzaban los Juegos Olímpicos, que se pudo observar mejor en la versión dinámica del mapa por día del evento que está disponible en nuestro informe de los Juegos Olímpicos París 2024.

Estos son los 10 principales países que durante el evento recibieron más tráfico DNS en los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos se llevó el "oro", Francia la "plata" y el Reino Unido el "bronce":

Estados Unidos: 18 % Francia: 16 % Reino Unido: 10 % Alemania: 7 % Brasil: 6 % Australia: 5 % Canadá: 2 % Japón: 2 % India: 2 % Federación de Rusia: 2 %

Observamos que Estados Unidos se impuso a Francia con el primer puesto unos días antes de que comenzara el evento. Francia también cayó al tercer puesto por detrás de Alemania el 27 de julio, el primer día completo de competiciones, y de nuevo después del 2 de agosto, aunque curiosamente, volvió al segundo puesto al día siguiente de la finalización de los Juegos Olímpicos.

Como muestra el siguiente gráfico de clasificación diaria, el Reino Unido ocupaba el tercer puesto antes de que comenzara el evento, pero cayó al cuarto puesto el 1 de agosto. La clasificación más alta de Australia fue el 29 de julio (tercer puesto) y el 10 y 11 de agosto (cuarto puesto). Los mejores días de Brasil, fueron los días 24 y 25 de julio, y los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto (tercer puesto).

En términos de volumen de tráfico DNS en nuestro solucionador 1.1.1.1, la primera semana completa de pruebas olímpicas registró el mayor volumen de solicitudes relacionadas con los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos, en concreto, se observó un aumento del 637 % en comparación con la semana anterior al inicio de los Juegos Olímpicos. Esta tendencia de picos de tráfico durante la primera semana fue constante en la mayoría de los países, excepto en Alemania, España, India, Italia y Rusia, donde la última semana generó más tráfico DNS.

A diario, el tráfico DNS mundial a los dominios oficiales de los Juegos Olímpicos alcanzó su punto máximo el 2 de agosto, seguido del 4 y el 5 de agosto, lo que marcó el inicio de la segunda y última semana del evento. A continuación se muestran los 3 principales días con el mayor tráfico DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos en los 3 principales países por volumen de tráfico:

Estados Unidos: 30 de julio (cuando la selección femenina de Estados Unidos ganó el oro en gimnasia artística y varias medallas en natación), 29 de julio y 5 de agosto.

Francia: 31 de julio (cuando el nadador Léon Marchand ganó el oro en la final de 200 metros mariposa masculino), 29 de julio y 1 de agosto.

Alemania: 27 de julio (cuando el nadador Lukas Maertens ganó el oro en la final de 400 metros estilo libre masculino), 8 y 7 de agosto.

Sitios web de noticias deportivas

Si observamos el tráfico DNS para los sitios de noticias deportivas en diferentes países, las dos semanas de los Juegos Olímpicos generaron más tráfico que cualquier otra semana desde junio, incluso durante el principal evento futbolístico, UEFA EURO 2024, que se celebró entre el 14 de junio y el 14 de julio. El tráfico aumentó un 17 % en las semanas olímpicas en comparación con la semana anterior a las Olimpiadas y un 4 % respecto a la mejor semana de la Euro 2024 (22-29 de junio).

Desde una perspectiva diaria, los días con mayor tráfico a los sitios web de noticias deportivas fueron el 10 de agosto, el 3 de agosto, el 28 de julio y el 14 de julio (relacionados con la final de la Euro 2024).

En Estados Unidos, la cadena NBC no solo fue la emisora oficial de los Juegos Olímpicos, sino que también creó un sitio web dedicado. Los sitios web de NBC Sports y NBC Olympics observaron un aumento significativo en el tráfico DNS global, hasta un 1640 % el 28 de julio en comparación con la semana anterior.

Si bien los Juegos Olímpicos se siguieron retransmitiendo en varias cadenas de televisión nacionales tradicionales, la retransmisión en directo también desempeñó un papel clave, ya que Peacock TV (en Estados Unidos y Canadá) y Max (de Warner Bros. Discovery) en Europa ofrecieron varias horas diarias de contenido olímpico. El crecimiento del tráfico global a estas plataformas fue evidente. Semanalmente, el tráfico de solicitudes de DNS para plataformas de retransmisión en directo de eventos olímpicos creció hasta un 65 %. El tráfico diario alcanzó su punto máximo el 30 de julio (un 68 % más que la semana anterior), seguido del 29 de julio y el 4 de agosto. Peacock TV superó a Max en términos de tráfico.

El breakdance, o "breaking", hizo su primera aparición en los Juegos Olímpicos de Verano 2024, lo que provocó un aumento del tráfico DNS a sitios web relacionados con el breakdance, especialmente los días 9 y 10 de agosto. El tráfico alcanzó su punto máximo el 9 de agosto, cuando se disparó un 215 % en comparación con la semana anterior, impulsado por momentos virales como la actuación de la australiana Rachael Gunn.

¿Qué pasa con los patrocinadores de los Juegos Olímpicos París? El tráfico DNS también aumentó, sobre todo en los primeros días del evento y en los días previos. Se observó un pico de tráfico el 29 de julio (un 15 % más que la semana anterior), seguido del 25 y 24 de julio (los dos días previos a la ceremonia de inauguración). Samsung experimentó el impacto más significativo durante los primeros días de los Juegos Olímpicos, mientras que el tráfico a Airbnb se alzó justo antes de la ceremonia de inauguración (25 de julio).

Próxima parada: Los Ángeles 2028

La ceremonia de clausura concluyó con el simbólico gesto del paso de la llama olímpica de París 2024 a Los Ángeles 2028. Simone Biles entregó la bandera olímpica a Tom Cruise, quien la transportó al estilo Misión Imposible desde París a un concierto en Venice Beach en Los Ángeles con actuaciones de Hot Chili Peppers y Billie Eilish. Como era de esperar, el tráfico DNS al sitio web oficial de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 se disparó un 1600 % el 11 de agosto en comparación con la semana anterior.​

Como observamos durante las elecciones de 2024, incluidas las elecciones francesas, los partidos políticos no son el único objetivo de los ataques DDoS (denegación de servicio distribuido) durante acontecimientos importantes. Los atacantes están al tanto de los grandes acontecimientos mundiales. En una publicación anterior del blog relacionada con este tema, hablamos de ataques contra sitios web gubernamentales y de transporte franceses. A continuación, vamos a centrarnos en las organizaciones relacionadas con los Juegos Olímpicos y sus patrocinadores.

En julio, Cloudflare bloqueó un aumento de los ataques DDoS contra los sitios web de los socios olímpicos, más que en cualquier otro mes de 2024. Las solicitudes diarias de ataques DDoS aumentaron hasta los 200 millones, y en solo 11 días de agosto se bloquearon más solicitudes DDoS (90 millones) que en cualquier mes completo de 2024 antes de los Juegos Olímpicos.

El mayor pico de ataques se produjo el 29 de julio, contra tres sitios web de patrocinadores simultáneamente. Las solicitudes relacionadas con ataques DDoS alcanzaron los 84 millones en un solo día. El mayor ataque DDoS alcanzó un máximo de 190 000 solicitudes por segundo a las 10:20 UTC.

​​El ataque específico más importante se produjo el último día del evento, el 11 de agosto, contra un sito web de transportes francés. Duró cuatro minutos y alcanzó un pico de más de 500 000 solicitudes por segundo a las 05:09 UTC.

Como se destaca en nuestro informe sobre los ataques DDoS del 2º trimestre, la mayoría de este tipo de ataques son de corta duración, como se ve en los dos ataques mencionados. Si bien un ataque de 500 000 solicitudes por segundo (rps) no es grande para Cloudflare, puede ser devastador para un sitio web que no esté preparado para gestionar esos niveles de tráfico.

Si analizamos el mismo grupo de sitios web de socios de los Juegos Olímpicos que utilizan Cloudflare, el total de solicitudes (incluidos el tráfico legítimo y los ataques) aumentó en julio hasta alcanzar los 4200 millones, un 27 % más que en mayo y un 11 % por encima del volumen de junio.

Auge de los correos electrónicos con los términos "Juegos Olímpicos" y "París 2024" en el asunto

Los grandes acontecimientos suelen llamar la atención en el ámbito del correo electrónico, incluido el spam y los correos electrónicos maliciosos, y los Juegos Olímpicos no fueron una excepción. Desde enero de 2024 hasta el 11 de agosto, el servicio Cloud Email Security de Cloudflare procesó más de 1,7 millones de correos electrónicos que contenían las palabras "Juegos Olímpicos" o "París 2024" en el asunto. Más de la mitad de estos correos electrónicos (890 000) se enviaron durante los Juegos Olímpicos (del 26 de julio al 11 de agosto), y el mayor volumen (150 000 mensajes) se envió el 26 de julio, día de la ceremonia inaugural.

En la semana del 22 al 28 de julio, coincidiendo con los primeros días de los Juegos Olímpicos, se produjo un aumento del 304 % en este tipo de correos electrónicos en comparación con la semana anterior, y un asombroso incremento del 3111 % en comparación con la semana más concurrida de enero.

Aunque el periodo de las Olimpiadas (del 26 de julio al 11 de agosto) fue intenso en términos de correos electrónicos relacionados, los porcentajes de spam y mensajes maliciosos fueron menores que antes. Sin embargo, más de 6200 correos electrónicos se clasificaron como spam (0,7 %) y solo 248 se identificaron como maliciosos o de phishing (0,07 %).

Como se señaló en una publicación anterior del blog, desde enero de 2024, el spam representó el 1,3 % de todos los correos electrónicos con las palabras "Olimpiadas" o "París 2024" en el asunto, mientras que los correos maliciosos supusieron el 0,1 %. En una muestra de 1000 correos electrónicos, aproximadamente 13 serían spam y 1 sería correo malicioso. El pico de correos electrónicos maliciosos relacionados con los Juegos Olímpicos se produjo durante la semana del 6 de mayo, cuando un 0,6 % se clasificó como malicioso. Aunque se produjo un descenso tras este pico, los porcentajes aumentaron ligeramente en julio, hasta el 0,4 % el 8 de julio. A pesar del aumento del volumen durante la semana del 22 de julio, solo el 0,05 % de los correos electrónicos eran maliciosos.

Simone Biles y Snoop Dogg generan la mayor cantidad de correos electrónicos

Los atacantes suelen utilizar a personas famosas en sus intentos de phishing por correo electrónico. Entre los atletas destacados en el evento, Simone Biles generó la mayor cantidad de correos electrónicos, pero muy pocos fueron spam o maliciosos. Biles encabezó la lista de otros nombres populares durante el evento, incluidos los que se nombran a continuación, ordenados por número de mensajes de correo electrónico: Katie Ledecky (Estados Unidos), Imane Khelif (Argelia), Novak Djokovic (Serbia), Steph Curry (Estados Unidos) y Léon Marchand (Francia).

Desde el 1 de julio, más de 160 000 correos electrónicos (el 97 % de ellos se envió desde que empezaron los Juegos Olímpicos el 26 de julio) han incluido "Simone Biles" o "Biles" en el asunto desde nuestra perspectiva. Solo un 0,5 % se consideró spam y un 0,01 % se clasificó como malicioso. El mayor número de correos se envió el 5 de agosto, seguido del 2 de agosto y el 28 de julio. El porcentaje de spam alcanzó su punto máximo el 24 de julio, con un 5 % de todos los correos considerados spam.

Entre los asistentes famosos, Snoop Dogg encabezó la lista por delante de otros seguidores de la selección estadounidense como Martha Stewart, Flava Flav y Jason Kelce. Desde julio, se han recibido más de 6600 correos electrónicos con el nombre de "Snoop Dogg" en el asunto, 40 de ellos clasificados como spam (0,6 %) y 4 como maliciosos (0,06 %).

Conclusión: de París a Los Ángeles

Los Juegos Olímpicos París 2024 no solo cautivaron a millones de personas en todo el mundo con emocionantes competiciones deportivas, sino que también tuvieron un impacto significativo en el tráfico global de Internet. Nuestros datos muestran caídas notables en la actividad de Internet durante los principales eventos olímpicos, especialmente en Francia, ya que los espectadores cambiaron sus actividades habituales en línea para ver los juegos en directo. Esta tendencia subraya el poder duradero de los medios de comunicación durante los principales eventos mundiales, incluso en una era cada vez más digital.

Además, el aumento del tráfico DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos y el aumento del tráfico DNS a las plataformas de transmisión en directo que cubren el evento indican un gran interés en la cobertura en línea, especialmente entre ciertas audiencias, como complemento de las audiencias televisivas tradicionales retransmitidas a través de las cadenas nacionales de todo el mundo.

Por último, el aumento de las amenazas a la ciberseguridad, incluidos los ataques DDoS a los sitios de los patrocinadores y el incremento de los correos electrónicos relacionados con los Juegos Olímpicos (incluidos spam y correos maliciosos), subrayan tanto el impacto comercial de este evento global como sus vulnerabilidades.

Y después de los Juegos Olímpicos de Verano París 2024, los Juegos Paralímpicos París 2024 están a la vuelta de la esquina (del 28 de agosto al 8 de septiembre), y en cuatro años llegarán los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Como hemos observado durante los Juegos Olímpicos París 2024, el espíritu olímpico sigue despertando interés y sigue siendo relevante en diferentes medios de comunicación. Este espíritu, presente durante 2800 años, desde la antigua Grecia (776 a. C.), sigue atrayendo e inspirando a la humanidad. Terminamos esta publicación del blog citando el credo olímpico de Pierre de Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos modernos:

"Lo importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino participar. Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien".

(Jorge Pacheco, del equipo de Cloudflare Radar, ha contribuido a esta publicación del blog)