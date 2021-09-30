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Crece el interés en los medios de comunicación españoles tras la erupción volcánica de La Palma

2021-09-30

1 min de lectura
Esta publicación también está disponible en English.

Internet es una valiosa fuente de conocimiento, pero también un instrumento sumamente interesante, interconectado y complejo. Con Cloudflare Radar, nuestra herramienta de tendencias y análisis de Internet gratuita para todo el mundo (incluidos periodistas, como lo fui yo durante varios años), puedes hacerte una idea de las diferentes tendencias en el conjunto de redes que conforman Internet.

Un ejemplo de ello se ha visto en España en las últimas semanas. El radar muestra un aumento evidente del interés en los medios de comunicación españoles, en comparación con días y domingos anteriores, tras conocerse la noticia de la erupción en La Palma, una de las Islas Canarias españolas, el domingo 19 de septiembre.

El caso del periódico de El País, uno de los medios de comunicación españoles más conocidos, es una buena muestra de ello. Con nuestro informe Tendencia de la clasificación de popularidad global disponible en Cloudflare Radar, podemos ver que ElPais.com escaló varias posiciones en nuestra clasificación de dominios más populares después del 19 de septiembre. Ese cambio es claro en los últimos siete días, pero sobre todo en los últimos 30, una tendencia que ha situado a El País prácticamente en la lista de los 3.000 dominios más populares del mundo.

Elpais.com

The increase in El País’s traffic is clearly visible after Sunday, September 19, 2021

El aumento de la popularidad de El País fue evidente después del domingo 19 de septiembre de 2021

Una tendencia similar se observa en la web de El Mundo, que alcanzó su mayor popularidad global el miércoles y el jueves de la semana pasada. Por último, Radiotelevisión Española (RTVE), tras una semana de creciente popularidad, se situó en los primeros 1.200 puestos de nuestra clasificación el pasado viernes, tras escalar más de 100 posiciones a raíz de la noticia de la erupción del volcán.

Rtve.es

Rtve.es also had a traffic increase that continued to grow throughout the past week

El aumento de la popularidad de Rtve.es siguió creciendo a lo largo de la semana pasada

Existen un sinfín de tendencias e incluso de comportamientos humanos (diferentes de un país a otro) que podrás conocer en nuestra plataforma Cloudflare Radar. Descúbrelo aquí.

Más información sobre la erupción volcánica:

Blog en directo de ElPais (en español) — https://elpais.com/espana/2021-09-22/ultimas-noticias-del-volcan-en-erupcion-en-la-palma-en-directo-la-ultima-hora-de-cumbre-vieja-en-canarias.html

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