Empieza la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París 2024: Francia lidera el interés digital

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Los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, o París 2024, se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto en Francia. La ceremonia de apertura, prevista para el viernes 26 de julio a las 17:30 horas, se celebrará por primera vez fuera de un estadio, en concreto, en el espacio abierto de los Jardins du Trocadéro junto al río Sena en París. Seguiremos de cerca la información relevante de Internet durante todo el evento, pero en este blog analizaremos algunas tendencias previas al evento, desde la popularidad de los sitios web de los Juegos Olímpicos por país hasta el aumento de correos electrónicos de spam y maliciosos relacionados con los juegos.

Los Juegos Olímpicos de este año albergarán 329 pruebas en 32 disciplinas deportivas. El breakdance se suma por primera vez a las especialidades olímpicas y, por otro lado, volveremos a ver el regreso del monopatín, la escalada deportiva y el surf, que ya se presentaron en 2020. Como ya hicimos con la cobertura de las elecciones de 2024, publicaremos un informe de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Cloudflare Radar, y lo iremos actualizando a medida que surjan tendencias significativas de Internet relacionadas con el evento.

Según nuestro solucionador 1.1.1.1, las tendencias de DNS muestran un mayor interés en los Juegos Olímpicos, especialmente en Francia. El 24 % de las solicitudes DNS para sitios web oficiales relacionados con los Juegos Olímpicos procedían del país anfitrión, seguido del Reino Unido y Estados Unidos, con un 20 % y un 17 % respectivamente.

Este es el desglose de los países responsables de al menos el 1 % del tráfico 1.1.1.1. de los sitios web de los JJ. OO. (porcentajes redondeados):

Francia: 24 % Reino Unido: 20 % Estados Unidos: 17 % Brasil: 5 % Alemania: 4 % Rusia: 3 % Australia: 2 % Japón: 2 % India: 2 % España: 1 % Irlanda: 1 % Canadá: 1 % Sudáfrica: 1 % Países Bajos: 1 % Italia: 1 %

Días con los picos de tráfico más altos

El análisis de la evolución del tráfico DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos desde enero de 2024 nos permite observar varios picos asociados a eventos olímpicos específicos o a la venta de entradas. La siguiente clasificación ofrece una perspectiva global a través de nuestro solucionador 1.1.1.1, que ilustra que a medida que se acerca el evento y se ultiman los preparativos en París, las fechas más recientes aparecen de forma destacada en los datos.

Los 5 días con mayor tráfico DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos en 2024:

31 de enero: víspera de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de 2024 en Gangwon (Corea del Sur).

17 de abril: se pusieron a la venta más de 250 000 nuevas entradas para los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las últimas oportunidades para conseguir entradas para los principales eventos.

19 de enero: ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2024 (Corea del Sur).

26 de junio: un mes antes de la ceremonia de apertura: se pone en marcha el Centro Principal de Operaciones de los Juegos Olímpicos; en París, zonas como el Champ-de-Mars quedan totalmente monopolizadas por los Juegos Olímpicos; en Estados Unidos, se ponen a la venta las entradas para la retransmisión por la NBC de la ceremonia de apertura de París 2024 en los cines IMAX.

1 de julio: en el marco de los preparativos en París se procede al cierre de calles y puentes y a la colocación de señalización vial que indica rutas rápidas para vehículos relacionados con los Juegos Olímpicos.

Picos de tráfico en Alemania, Rusia y Estados Unidos el 10 de abril

El 10 de abril de 2024, se observaron picos de tráfico DNS no solo en Francia, sino también, sobre todo, en Alemania, Rusia y Estados Unidos, entre otros. A pesar de que Francia ha liderado el tráfico DNS general a los sitios web de los Juegos Olímpicos desde enero, como se ve en el mapa mundial anterior, este día en particular se produjeron los mayores picos procedentes de otros países. Estos picos fueron más destacados en Alemania, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil y Australia, en ese orden.

¿Qué causó estos picos? Ese día se celebraron varias conferencias de prensa relacionadas con los Juegos Olímpicos. Un anuncio importante, retransmitido a nivel mundial, informó de que, por primera vez, los Juegos Olímpicos ofrecerían premios en metálico, y los medallistas de oro en atletismo recibirían 50 000 dólares. El siguiente gráfico ilustra el pico de tráfico DNS en estos países ese día.

Tendencias en Francia: el interés por las entradas es lo primero

En Francia, el país anfitrión, los días de venta de entradas influyeron significativamente en el tráfico DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos. El pico más evidente se produjo el 8 de febrero de 2024, y marcó el inicio de la primera fase de la venta de entradas para París 2024, denominada "lanzamientos sorpresa del sitio web oficial de venta de entradas de París 2024". Ese día, el tráfico DNS diario se duplicó con respecto al de la semana anterior. También se observó un aumento significativo a las 10:00 hora local, coincidiendo con el lanzamiento de las entradas, en el que el tráfico DNS por hora se disparó un 398 % en comparación con la semana anterior.

En la semana del 3 de marzo de 2024, se registró el mayor tráfico DNS a sitios relacionados con los Juegos Olímpicos en Francia hasta la fecha. El incremento más significativo se produjo el 4 de marzo, el día en que comenzó la venta de entradas "especial atletismo" para los eventos en el Estadio de Francia (Stade de France), que también coincidió con la presentación del cartel olímpico. Ese día, el tráfico DNS diario aumentó un 45 % en términos intersemanales. Otros periodos destacados fueron las semanas del 12 y el 19 de mayo, cuando la antorcha olímpica llegó a Francia e inició su recorrido por varias ciudades. El 14 de abril también fue un día crítico, ya que ofreció una de las últimas oportunidades para comprar 250 000 entradas para grandes eventos.

Auge de los correos electrónicos con los términos "Juegos Olímpicos" y "París 2024" en el asunto

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, los grandes acontecimientos suelen ser objetivos atractivos para el phishing y el correo no deseado, por eso hemos analizado las tendencias del correo electrónico relacionadas con los Juegos Olímpicos, y recientemente el debate presidencial entre Biden y Trump en Estados Unidos. Desde enero de 2024 hasta finales de julio, el servicio Cloud Email Security de Cloudflare procesó más de medio millón de correos electrónicos que contenían los términos "Juegos Olímpicos" o "París 2024" en el asunto. En la semana del 15 de julio, se registró el mayor número de correos electrónicos de este tipo, lo que supuso un aumento del 694 % en comparación con la semana más activa de enero.

En cuanto a los mensajes no deseados, el spam representó el 1,5 % de todos los correos electrónicos que incluían los términos "Juegos Olímpicos" o "París 2024" en el asunto, mientras que los correos electrónicos maliciosos representaron el 0,2 %. Esto significa que en una muestra de 1000 correos electrónicos, aproximadamente 15 serían spam y aproximadamente 2 serían maliciosos. La semana con el mayor porcentaje de correos electrónicos maliciosos relacionados con los Juegos Olímpicos fue la del 6 de mayo, cuando un 0,6 % de los correos electrónico se identificó como malicioso. Tras este pico en julio, los porcentajes volvieron a la normalidad, alcanzando el 0,4 % el 8 de julio.

En la semana del 24 de junio también se registró el mayor porcentaje de spam de este año, en concreto, representó el 7 % de todos los correos electrónicos.

A medida que se acerca la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, prevemos un incremento del volumen de correos electrónicos relacionados, así como del porcentaje de correos electrónicos maliciosos y no deseados. Proporcionaremos información actualizada sobre los primeros días de los Juegos Olímpicos durante la semana del 28 de julio.

Conclusión: "Citius, Altius, Fortius – Communiter" *

Ahora que toda la atención se centra en París para los Juegos Olímpicos de Verano 2024, nuestro último análisis ofrece una instantánea del entusiasmo en torno a los juegos. Francia, la nación anfitriona, se encuentra claramente a la cabeza en términos de tráfico DNS a los sitios web oficiales de los Juegos Olímpicos, seguida de Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Si bien los JJ. OO. están a punto de comenzar, lo mejor está aún por llegar. Los Juegos Olímpicos ofrecerán a los espectadores de todo el mundo más de 300 pruebas en 32 disciplinas deportivas.

Como se ha mencionado anteriormente, publicaremos un informe de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Cloudflare Radar, y lo iremos actualizando a medida que surjan tendencias significativas de Internet relacionadas con el evento.

¡Que empiecen los juegos!

* "Citius, Altius, Fortius – Communiter" — locución latina que significa "Más rápido, más alto, más fuerte - Juntos". Las tres primeras palabras comprenden el lema original propuesto por Pierre de Coubertin, un historiador francés y el "padre" de los Juegos Olímpicos modernos, tras la creación del Comité Olímpico Internacional en 1894. Se actualizó en 2021 para incluir "Communiter", que destaca el poder del deporte para unir a las personas.