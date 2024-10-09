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Lucas Pardue

Lucas Pardue

London

HTTP/2, HTTP/3 and QUIC @Cloudflare. IETF QUIC WG Co-Chair. I write some words, some code and occasionally speak.

HTTP/3: De arriba a abajo

2019-01-24

QUICTLSSeguridadHTTP3IETF

HTTP es el protocolo de aplicación que impulsa la web. Inició sus pasos conociéndose como protocolo HTTP/0.9 en 1991 y para 1999 había evolucionado a HTTP/1.1, que se estandarizó en el IETF (Internet Engineering Task Force o, en español, Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet)....