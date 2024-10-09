Lucas Pardue

HTTP/2 Rapid Reset: cómo desarmamos el ataque sin precedentes
2023-10-10
Este artículo analiza los detalles del protocolo HTTP/2, la función que explotaron los atacantes para generar estos ataques masivos, y las estrategias de ...
2023-10-10
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2019-01-24
HTTP es el protocolo de aplicación que impulsa la web. Inició sus pasos conociéndose como protocolo HTTP/0.9 en 1991 y para 1999 había evolucionado a HTTP/1.1, que se estandarizó en el IETF (Internet Engineering Task Force o, en español, Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet)....