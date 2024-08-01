Un reciente aluvión de interrupciones de Internet

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Cloudflare Radar supervisa constantemente Internet en busca de interrupciones generalizadas. A mediados de julio publicamos nuestro Resumen de las interrupciones de Internet en el 2º trimestre de 2024, y aquí analizamos varias interrupciones recientes dignas de mención detectadas en el primer mes del tercer trimestre, incluidas anomalías de tráfico observadas en Bangladés, Siria, Pakistán y Venezuela.

Bangladés

Las violentas protestas estudiantiles que tuvieron lugar en Bangladés contra los cupos para empleos públicos y el aumento de los índices de desempleo llevaron al gobierno a ordenar el 18 de julio el cierre a nivel nacional de la conectividad móvil a Internet, supuestamente para "garantizar la seguridad de los ciudadanos". Este bloqueo del acceso a Internet ordenado por el gobierno se convirtió en última instancia en una interrupción casi total de Internet en todo el país, ya que también se interrumpieron las redes de banda ancha. A nivel nacional, el tráfico de Internet en Bangladés cayó casi a cero poco antes de las 21:00 hora local (15:00 UTC). En ese momento, el espacio de direcciones IP anunciadas desde el país también se redujo prácticamente a cero, lo que significa que la práctica totalidad de las redes del país se desconectaron de Internet.

Sin embargo, antes de esta suspensión de Internet a nivel nacional, observamos interrupciones de Internet en varios proveedores de red de Bangladés, lo que tal vez presagiaba lo que estaba por venir. En AS24389 (Grameenphone), la interrupción completa de Internet comenzó a la 01:30 hora local del 18 de julio (19:30 UTC del 17 de julio), con una pérdida total tanto del tráfico de Internet como del espacio de direcciones IP anunciadas.

La interrupción en AS25245 (Banglalink) comenzó a las 02:15 hora local del 18 de julio (20:15 UTC del 17 de julio) cuando tanto el tráfico de Internet como el espacio de direcciones IP anunciadas se redujeron a cero.

En AS24432 (Robi Axiata), se observó una interrupción de Internet a partir de las 06:30 hora local del 18 de julio (00:30 UTC ), momento en el que desapareció tanto el tráfico de Internet como el espacio de direcciones IP anunciadas.

El tráfico de Internet en AS58715 (Earth Telecommunication) empezó a caer a las 18:00 hora local del 18 de julio (12:00 UTC), llegando a cero cuatro horas más tarde. El espacio de direcciones IP anunciadas empezó a caer a las 21:00 hora local (15:00 UTC), y desapareció por completo a las 21:25 hora local (15:00 UTC).

AS63526 (Carnival Internet) fue uno de los últimos en caer antes del bloqueo completo, perdiendo el tráfico a las 20:45 hora local (14:45 UTC), y viendo como todo su espacio de direcciones IP anunciadas desaparecía durante la siguiente hora.

En los días anteriores al bloqueo, tanto el ancho de banda medio como la latencia media a nivel de país para Bangladés presentaron bastante estabilidad. Sin embargo, las mediciones de la calidad de Internet de Cloudflare Radar realizadas por Cloudflare Radar a nivel nacional muestran un claro aumento del ancho de banda medio y un descenso simultáneo de la latencia media, probablemente debido a la pérdida de mediciones de los proveedores de redes móviles al desconectarse de Internet.

El 23 de julio, cinco días después de que comenzara el bloqueo total del acceso a Internet, los proveedores de servicios de banda ancha de Internet de Bangladés empezaron a restablecer la conectividad. El restablecimiento inicial se caracterizó como un "ensayo", en el que se dio prioridad a la banca, los sectores comerciales, las empresas tecnológicas, los exportadores, los proveedores de subcontratación y los medios de comunicación, según el ministro estatal de Correos, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. El espacio de direcciones IP anunciadas comenzó a aumentar en torno a las 19:00 hora local (13:00 UTC), cuando también los volúmenes de tráfico iniciaron su tendencia al alza, a medida que algunas redes seleccionadas se reconectaban a Internet.

Si observamos los proveedores de red mencionados anteriormente, el tráfico en AS63526 (Carnival Internet) y AS58715 (Earth Telecommunication) empezó a aumentar en torno a las 06:00 hora local (00:00 UTC) del 27 de julio, con estos proveedores incluidos aparentemente en una fase posterior del restablecimiento del ancho de banda. Sin embargo, el tráfico en los proveedores de conectividad móvil no empezó a recuperarse hasta aproximadamente las 15:00 hora local (09:00 UTC) del 28 de julio, con AS24389 (Grameenphone), AS45245 (Banglalink) y AS24432 (Robi Axiata), cuyo tráfico empezó a aumentar significativamente para todos ellos en ese momento o poco después.

Siria

Por desgracia, Siria no es ajena a los bloqueos de acceso a Internet, ya que se producen cada año durante los exámenes nacionales, con la intención de evitar que se copie en estas pruebas. En nuestra reciente publicación del blog Exam-ining recent Internet shutdowns in Syria, Iraq, and Algeria (Análisis de los recientes cierres de Internet en Siria, Irak y Argelia) analizamos la primera ronda de exámenes de 2024, que tuvo lugar entre el 26 de mayo y el 13 de junio.

El 25 de julio empezó una segunda ronda de exámenes, y con ellos, bloqueos del acceso a Internet de varias horas, lo que se puede ver en los siguientes horarios, publicados por Syrian Telecom en su página de Facebook (traducción al inglés a través de Google Lens).

En el gráfico siguiente se aprecian claramente los cortes de Internet aplicados durante los cuatro primeros días de pruebas, que se produjeron los días 25, 28, 29 y 30 de julio.

Sin embargo, el 30 de julio también se observa otra interrupción tanto en el tráfico a Internet de Siria como en el espacio de direcciones IP anunciadas poco después del bloqueo planificado. Según una publicación de Facebook de Syrian Telecom, "mientras se realizaba el mantenimiento habitual de uno de los aparatos de aire acondicionado situados en una de las salas técnicas (centros de datos), se produjo una explosión que provocó que los circuitos de Internet quedaran temporalmente fuera de servicio". Este problema causó una interrupción que duró aproximadamente ocho horas, entre las 11:00 y las 19:00 hora local (08:00 y 16:00 UTC), que se puede observar tanto en los gráficos de tráfico como en los del espacio de direcciones IP anunciadas para AS29256 (Syrian Telecom).

Pakistán

Para terminar el mes, el 31 de julio Pakistán sufrió una interrupción de Internet a gran escala que duró aproximadamente dos horas, entre las 13:30 y las 15:30 hora local (08:30 - 10:30 UTC). El tráfico sólo cayó aproximadamente un 45 % a nivel nacional, pero AS17557 (PTCL) experimentó una pérdida casi total de tráfico, mientras que el tráfico en AS24499 (Telenor Pakistán) cayó casi un 90 %. Juntos, los dos proveedores de red dan servicio a unos nueve millones de usuarios y se encuentran entre los cinco principales proveedores de servicios de Internet del país.

Se informó de que la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) atribuía las interrupciones a un fallo técnico en el cable submarino internacional que afectaba a la red de Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL). Sin embargo, otro informe publicado señalaba: "Según nuestras fuentes, la última edición del firewall del gobierno para bloquear el contenido estaba mal configurada, lo que provocó la interrupción de la conectividad a Internet". (Puedes encontrar más información sobre el firewall en este artículo). Los gráficos siguientes proceden de los próximos datos acerca del restablecimiento/tiempo de espera de TCP en Cloudflare Radar, y muestran un aumento del número de conexiones que terminan inmediatamente después del paquete de sincronización inicial (paquete SYN) utilizado para establecer nuevas conexiones TCP ("Post SYN") entre las 13:30 - 15:30 hora local (08:30 - 10:30 UTC) en PTCL y Telenor Pakistán, coincidiendo con la interrupción observada. En otras palabras, la tasa de paquetes SYN que llegaban a Cloudflare se mantuvo constante durante la interrupción, pero se produjo un descenso en otros paquetes TCP, lo que sugiere que la explicación del cortafuegos puede ser plausible.

Una publicación de Facebook de la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA, por sus siglas en inglés) simplemente señaló que el problema se había resuelto y que "la PTA está investigando la causa exacta del problema a fin de evitar que se repita en el futuro".

Independientemente de la causa real, la interrupción tuvo una evidente repercusión en los mercados financieros del país, y un informe publicado afirmaba: "El índice KSE-100 sufrió una fuerte caída el miércoles, desplomándose más de 740 puntos en la última hora de negociación durante un corte de Internet en todo el país. Los analistas atribuyeron la súbita caída a las ventas motivadas por el pánico, ya que los inversores tuvieron dificultades al disponer de datos limitados sobre el mercado":

Venezuela

En el pasado, algunos países han aplicado bloqueos del acceso a Internet ordenados por el gobierno como medida para evitar la organización de protestas y manifestaciones asociadas a elecciones impugnadas o restringir las comunicaciones relacionadas. Aunque este tipo de protestas y manifestaciones surgieron tras las elecciones presidenciales impugnadas en Venezuela que tuvieron lugar el 28 de julio, no se produjo ningún bloqueo de acceso a Internet. Sin embargo, durante la supervisión del tráfico de Internet en Venezuela durante los días próximos a las elecciones, el equipo de Cloudflare Radar observó diversas caídas importantes del tráfico, en comparación con las mismas horas de la semana anterior.

Tras un aumento del 35 % a las 05:00 hora local (09:00 UTC) del domingo 28 de julio (día de las elecciones), el tráfico cayó después de la apertura de las urnas, hasta un 23 % a las 09:00 hora local (13:00 UTC). El 29 de julio, el día después de las elecciones, el tráfico fue hasta un 28 % inferior al de la misma hora de la semana anterior a las 06:15 hora local (10:15 UTC) y a las 18:45 hora local (22:45 UTC).

Aunque las caídas de tráfico observadas parecían orgánicas, y no causadas por una suspensión de Internet, vale la pena señalar que en Venezuela varios sitios web sufren bloqueos. Una publicación del blog de Internet Society Pulse, publicada dos días antes de las elecciones, informa de que "Actualmente, en Venezuela hay unos 60 sitios web bloqueados, incluidos ocho sitios de medios de comunicación y tres dedicados a la verificación de noticias y de información falsa", citando datos de Open Observatory of Network Interference (OONI).

Conclusión

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