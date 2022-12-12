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Democratizar o acesso ao Zero Trust com o projeto Galileo

2022-12-12

4 min. de leitura
Este post também está disponível em English, Français, Deutsch, 日本語, Español e 简体中文.

O projeto Galileo foi iniciado em 2014 para proteger a liberdade de expressão de ataques cibernéticos. Muitas das organizações no mundo que defendem novas ideias são subfinanciadas e carecem de recursos para se proteger adequadamente. Isso significa que elas estão expostas a ataques na internet destinados a impedir e suprimir a liberdade de expressão legítima.

Nos últimos oito anos, trabalhamos com 50 parceiros da sociedade civil para integrar mais de 2.000 organizações em 111 países e fornecer nossos poderosos produtos de segurança cibernética para aqueles que trabalham em áreas sensíveis e críticas, de direitos humanos e construção da democracia.

Novas necessidades de segurança para um novo ambiente de ameaças

À medida que a Cloudflare cresceu como empresa, adaptamos e desenvolvemos o projeto Galileo, especialmente em meio a eventos globais como a COVID-19, os movimentos de justiça social após a morte de George Floyd, a guerra na Ucrânia e as ameaças emergentes a esses grupos, com o objetivo de silenciá-los. No início da pandemia, quando as organizações tiveram que mudar e implementar rapidamente soluções de trabalho em casa, surgiram novos riscos.

Em nossas conversas com parceiros e participantes, percebemos que a divisão digital em termos de produtos de segurança cibernética no mercado e o modelo de “formato único” significam que apenas grandes empresas com uma equipe de segurança dedicada e orçamentos enormes têm a capacidade de manter seus recursos internos e dados seguros. No projeto Galileo, trabalhamos com diversas organizações que variam em tamanho, capacidade interna e especialização técnica. Especialmente porque muitos desses grupos dependem de sua presença on-line para coletar doações, organizar voluntários e promover sua missão, um formato único para todos os produtos de segurança não atende às necessidades e experiência desses grupos.

Anunciamos novas ferramentas Zero Trust para participantes do projeto Galileo

Com isso, estendemos nossos produtos Zero Trust a todos os domínios do projeto Galileo, pois queremos que as organizações tenham acesso a produtos de segurança cibernética de nível Enterprise, independentemente de seu tamanho e orçamento. A segurança Zero Trust significa que ninguém é confiável por padrão, estando dentro ou fora da rede, e a verificação é exigida de todos que tentam obter acesso aos recursos da rede. Isso permite que organizações de qualquer tamanho resolvam os problemas comuns de segurança, como perda de dados, malware e phishing, para que possam se concentrar em suas missões exclusivas.

Na Impact Week, temos o prazer de compartilhar como os participantes e parceiros do projeto Galileo usam os produtos Zero Trust da Cloudflare para manter suas operações funcionando sem problemas.

CyberPeace Institute

Começamos a parceria com o CyberPeace Institute no projeto Galileo em 2022. Como parte de nossa parceria, trabalhamos para fornecer nossos serviços de segurança cibernética para organizações em risco em todo o mundo.

Estabelecido em 2019, o CyberPeace Institute é uma organização não governamental independente e neutra, com sede na Suíça, cuja missão é garantir os direitos das pessoas à segurança, dignidade e equidade no ciberespaço. O instituto trabalha em estreita colaboração com parceiros relevantes para reduzir os danos causados na vida das pessoas em todo o mundo por ataques cibernéticos. Ao analisar ataques cibernéticos, o instituto expõe seu impacto social, como as leis e normas internacionais estão sendo violadas e promove um comportamento responsável para impor a paz cibernética.Desde nossa parceria, trabalhamos para integrar sua organização ao Zero Trust da Cloudflare, para garantir aplicativos críticos e proteger funcionários contra ameaças on-line.

“O CyberPeace Institute trabalha com organizações não governamentais (ONGs) humanitárias para proteger suas operações e desenvolver suas capacidades cibernéticas, dados e recursos em um ambiente digital cada vez mais complexo. Tanto o instituto quanto a Cloudflare compartilham uma motivação central para garantir os direitos das pessoas à segurança, dignidade e equidade no ciberespaço. Esse alinhamento nos dá confiança de que a Cloudflare é o parceiro estratégico certo à medida que evoluímos em nossa missão. Agradecemos o apoio do projeto Galileo”, afirmou Stéphane Duguin, CEO do CyberPeace Institute.

O Information Technology Disaster Resource Center

O Information Technology Disaster Resource Center é uma organização sem fins lucrativos composta por milhares de profissionais técnicos que têm como objetivo serviços e parceiros do setor privado que auxiliam em operações de resposta a desastres nos Estados Unidos. Essas equipes treinam e trabalham em colaboração com ONGs e socorristas para fornecer comunicações de emergência e soluções técnicas para ajudar as comunidades em crise. O ITDRC fornece conectividade, pontos de acesso Wi-Fi, estações de carregamento de celulares e computadores com acesso à internet para abrigos, acampamentos e recuperação da comunidades. Uma parte fundamental de sua missão é aproveitar a tecnologia para conectar sobreviventes e socorristas em meio a crises.

O ITDRC começou a usar a Cloudflare em 2020, quando foi aceito no projeto Galileo. Desde então, eles implementaram muitos produtos Zero Trust para proteger seus voluntários e funcionários.

Chris Hillis, cofundador do ITDRC, diz: "O Zero Trust da Cloudflare é essencial para proteger nossos funcionários, voluntários e sobreviventes de desastres no local e no campo. A Cloudflare oferece conectividade segura, confiável e rápida à internet e aplicativos críticos que nossas equipes precisam a fim de responder a desastres de forma eficaz. Definir políticas tem sido simples para nossos administradores, e nossa equipe se beneficia de uma experiência mais segura e rápida, seja acessando aplicativos hospedados internamente ou a internet mais ampla. Com o Cloudflare Access, podemos garantir que os membros da equipe recebem uma experiência de usuário consistente acessando aplicativos internos com base em sua função, enquanto utilizam nosso provedor de identidade existente e protegem nossa infraestrutura. A utilização do Cloudflare Gateway adiciona uma camada adicional de segurança às nossas redes e dispositivos, ajudando a proteger nossos usuários contra ameaças externas e contra eles mesmos."

Meedan

A Meedan é uma organização de tecnologia global sem fins lucrativos que desenvolve software e iniciativas programáticas para fortalecer o jornalismo, a alfabetização digital e a acessibilidade de informações on-line e off-line. Eles desenvolvem ferramentas de código aberto para criar e compartilhar contexto em mídia digital por meio de crowdsourcing, anotação, verificação, arquivamento e tradução. Seus projetos abrangem questões como monitoramento de eleições, resposta a pandemias e documentação de direitos humanos.

Aaron Huslage, diretor de sistemas e segurança da Meedan, diz: “A Meedan e a Cloudflare compartilham uma visão de uma internet mais equitativa e segura. Ficamos orgulhosos de ser um dos membros fundadores do projeto Galileo em 2014 e apoiar o trabalho que o programa tem feito para proteger os defensores dos direitos humanos em todo o mundo. Internamente a Cloudflare ajuda nossos funcionários a ficarem mais seguros e produtivos ao criar e distribuir nosso software de código aberto.”

Organização dos Estados Americanos

A Organização dos Estados Americanos é a organização regional mais antiga do mundo, que remonta à Primeira conferência internacional dos estados americanos, realizada em Washington, D.C., de outubro de 1889 a abril de 1890. Seus 35 membros estão concentrados em quatro pilares principais: democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. Ela serve como um local de diálogo multilateral sobre temas como os direitos dos povos indígenas, disputas territoriais e metas regionais para a educação.

“A parceria com a Cloudflare ajuda a Organização dos Estados Americanos (OEA) a democratizar a melhor segurança da categoria, para modernizar e fortalecer nossa postura interna de segurança cibernética com uma abordagem Zero Trust, fornecida em nuvem, sem sacrificar o desempenho de nossa força de trabalho”. Andrew Vanjani, Diretor de Informações da OEA.

Como começar?

Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos os nossos parceiros da sociedade civil, com os quais trabalhamos para oferecer a proteção da Cloudflare, e que trabalham conosco para ampliar ainda mais os produtos que fornecemos para organizações em todo o mundo. Se você é uma organização que procura a proteção do projeto Galileo, acesse nosso site: cloudflare.com/galileo.

Protegemos redes corporativas inteiras, ajudamos os clientes a criarem aplicativos em escala de internet com eficiência, aceleramos qualquer site ou aplicativo de internet, evitamos os ataques de DDoS, mantemos os invasores afastados e podemos ajudar você em sua jornada rumo ao Zero Trust.

Acesse 1.1.1.1 a partir de qualquer dispositivo para começar a usar nosso aplicativo gratuito que torna sua internet mais rápida e mais segura.

Para saber mais sobre nossa missão de construir uma internet melhor, comece aqui. Se estiver procurando uma nova carreira para trilhar, confira nossas vagas disponíveis.
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Jocelyn Woolbright|@jo_woolbright
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