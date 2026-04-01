Nosso compromisso contínuo com a privacidade no resolvedor de DNS público 1.1.1.1

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Há exatamente 8 anos, lançamos o resolvedor de DNS público 1.1.1.1 , com a intenção de criar o resolvedor mais rápido do mundo e o mais privado. Sabíamos que a confiança é tudo para um serviço que lida com a "lista telefônica da internet". E é por isso que, no lançamento, assumimos um compromisso único de confirmar publicamente que estamos fazendo o que dissemos que faríamos com os dados pessoais. Em 2020, contratamos uma empresa independente para verificar nosso trabalho , em vez de apenas pedir que você confie em nossa palavra. Manifestamos nossa intenção de atualizar essas verificações no futuro. Também solicitamos que outros provedores fizessem o mesmo, mas, até onde sabemos, nenhum outro grande resolvedor público teve suas práticas de privacidade de DNS examinadas de forma independente.

No momento da análise de 2020, o resolvedor 1.1.1.1 tinha menos de dois anos e o objetivo da verificação era provar que nossos sistemas cumpriram todos os compromissos que assumimos sobre como nosso resolvedor 1.1.1.1 funcionava, até mesmo compromissos que não afetavam os dados pessoais ou a privacidade do usuário.

Desde então, a pilha de tecnologia da Cloudflare cresceu significativamente em escala e complexidade. Por exemplo, desenvolvemos uma plataforma totalmente nova que alimenta nosso resolvedor 1.1.1.1 e outros sistemas de DNS. Portanto, sentimos que era vital analisar nossos sistemas, e em particular nossos compromissos de privacidade do resolvedor 1.1.1.1, mais uma vez com uma análise rigorosa e independente.

Hoje, compartilhamos os resultados de nossa mais recente verificação de privacidade realizada pela mesma empresa de contabilidade do grupo Big 4. Sua verificação independente está disponível em nossa página de conformidade .

Após a conclusão do ano civil de 2024, iniciamos nosso processo abrangente de coleta e preparação de evidências para nossos auditores independentes. A verificação levou vários meses e exigiu que muitas equipes da Cloudflare fornecessem evidências de apoio de nossos controles de privacidade em ação. Após a conclusão da verificação dos auditores independentes, temos o prazer de compartilhar o relatório final, que garante que nossos compromissos foram cumpridos: nossos sistemas são tão privados quanto prometemos. Mais importante, nossas principais garantias de privacidade para o resolvedor 1.1.1.1 permanecem inalteradas e são confirmadas pela análise independente:

A Cloudflare não vende ou compartilha dados pessoais de usuários de resolvedores públicos com terceiros nem usa dados pessoais do resolvedor público para enviar anúncios a qualquer usuário.

A Cloudflare apenas retém ou usa o que está sendo solicitado, não informações que identifiquem quem está solicitando.

Os endereços de IP de origem são anonimizados e excluídos em 25 horas.

Também queremos ser transparentes sobre dois pontos. Primeiro: como explicamos em nosso blog de 2020, que anunciava os resultados de nossa verificação anterior , pacotes de rede amostrados aleatoriamente (no máximo 0,05% de todo o tráfego, incluindo o endereço de IP de consulta dos usuários do resolvedor público 1.1.1.1) são usados exclusivamente para solução de problemas de rede e mitigação de ataques.

Em segundo lugar, o escopo dessa verificação se concentra exclusivamente em nossos compromissos com a privacidade. Em 2020, nossa primeira verificação analisou todas as nossas declarações, não apenas nossos compromissos com a privacidade, mas nossa descrição de como lidaríamos com transações anonimizadas e dados de log de depuração (“logs do resolvedor público”) para o funcionamento legítimo do nosso resolvedor público e para fins de pesquisa. Com o tempo, nossos usos desses dados para impulsionar ferramentas como o Cloudflare Radar , que foi lançado após nossa verificação inicial do 1.1.1.1, mudaram a forma como tratamos esses logs, embora isso não afete as informações pessoais ou a privacidade individual.

Como observamos na primeira análise, há 6 anos : nunca quisemos saber o que as pessoas fazem na internet e tomamos medidas técnicas para garantir que não saibamos. Na Cloudflare, acreditamos que a privacidade deve ser o padrão. Ao nos submetermos proativamente a essas verificações independentes, esperamos definir um padrão para o restante do setor. Acreditamos que cada usuário, esteja ele navegando na web diretamente ou implantando um agente de IA em seu nome, merece uma internet que não rastreie seus movimentos. Além disso, a Cloudflare mantém firmemente o compromisso em nossa Política de Privacidade de que não combinaremos nenhuma informação coletada de consultas de DNS ao resolvedor 1.1.1.1 com quaisquer outros dados da Cloudflare ou de terceiros de qualquer forma que possa ser usada para identificar usuários finais individuais.