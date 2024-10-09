Disservizio di Cloudflare del 5 dicembre 2025

2025-12-05

Cloudflare ha subito un significativo disservizio del traffico il 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 8:47 UTC circa. L'episodio è durato circa 25 minuti prima che fosse risolto. Ci scusiamo per l'impatto che ha causato ai nostri clienti e a Internet. L'incidente non è stato causato da un attacco, ma è stato dovuto a modifiche di configurazione applicate nel tentativo di mitigare una recente vulnerabilità a livello di settore che interessa i componenti del server React. ...