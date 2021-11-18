La solution Workers Unbound, toujours plus débridée : 15 minutes, 100 scripts et zéro frais de trafic

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Notre mission consiste à permettre aux développeurs de concevoir leurs applications de bout en bout sur notre plate-forme, tout en éliminant sans relâche les limitations susceptibles de les entraver. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous annoncer que vous pouvez désormais développer des applications volumineuses et gourmandes en données sur notre réseau, sans pour autant vous ruiner. En effet, à compter d'aujourd'hui, nous réduisons les frais de trafic sortant à zéro.

Une solution plus abordable, sans frais de trafic sortant

Le développement massif sur une plate-forme donnée s'accompagne traditionnellement d'un point faible : les coûts élevés en matière de transfert de données. Ces derniers se présentent souvent sous la forme de frais de trafic sortant. C'est particulièrement vrai dans le cas de charges de travail manipulant de forts volumes de données, qui peuvent voir les frais de trafic sortant vite atteindre des sommets, en fonction du fournisseur.

Que sont exactement les frais de trafic sortant ? Il s'agit des coûts liés à la récupération des données stockées chez un fournisseur de cloud. Les fournisseurs d'infrastructure cloud paient généralement leur bande passante sur la base de la capacité, mais facturent souvent leurs clients en fonction de la quantité de données transférées. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur les implications pour les utilisateurs finaux ? Nous avons récemment rédigé une analyse de la solution Egregious Egress d'AWS, un article qui vaut la peine d'être lu si vous souhaitez en apprendre davantage sur le modèle « Hotel California » concocté par AWS. En effet, les frais de trafic sortant vous contraignent à rester sur leur plate-forme. Le choix du fournisseur ne s'effectue alors plus sur la base du fournisseur qui dispose de la meilleure infrastructure pour votre scénario d'utilisation, mais en fonction de celui qui possède l'infrastructure sur laquelle vos données résident.

Chez Cloudflare, nous nous efforçons de renverser la vapeur pour nos clients. La solution R2 Storage annoncée récemment lève les frais de trafic sortant quand les autres fournisseurs continuent à en facturer sur les produits similaires. Cloudflare est également un membre fondateur de la Bandwidth Alliance, une organisation qui cherche à aider ses clients mutuels à venir à bout de ces frais.

Nous restons fidèles à notre mission et abandonnons aujourd'hui l'ensemble des frais de trafic sortant associés à nos produits Workers Unbound et Durable Objects, avec prise d'effet immédiate. Si vous utilisez Workers Unbound aujourd'hui, votre prochaine facture n'inclura plus ces frais. Si vous n'utilisez pas encore Unbound, c'est le moment ou jamais de tenter l'expérience. Grâce à Workers Unbound, vous bénéficiez d'un accroissement du temps processeur et ne payez que ce que vous consommez, sans vous soucier des éventuels coûts associés au transfert de données. Utilisée en conjonction avec d'autres partenaires de la Bandwidth Alliance, la solution se révèle efficace pour toutes les charges de travail reposant fortement sur les données.

Débrider encore Unbound : 15 minutes

Les discussions de cette semaine ont porté sur la définition des avenirs possibles pour l'informatique. La solution Workers est idéale pour vos charges de travail sensibles à la latence, grâce à un temps de démarrage à froid de zéro milliseconde, à un déploiement rapide à travers le monde et à la puissance du réseau Cloudflare. Toutefois, Workers ne se cantonne pas aux tâches légères : nous souhaitons également vous permettre d'exécuter vos tâches lourdes sur notre plate-forme. C'est pourquoi nous vous annonçons aujourd'hui que vous pouvez désormais utiliser jusqu'à 15 minutes de temps processeur sur vos Workers ! Vous pouvez également exécuter vos tâches exigeantes en puissance de calcul sur Workers à l'aide de Cron Triggers. Pour commencer, rendez-vous dans l'onglet Paramètres de votre Worker et sélectionnez le modèle d'utilisation « Unbound ».

Une fois que vous avez confirmé votre modèle d'utilisation comme étant Unbound, passez dans l'onglet Déclencheurs et cliquez sur Ajouter Cron Trigger. Vous constaterez la présence de la mention « Durée maximum », qui indique si votre programme est admissible aux charges de travail de 15 minutes.

Attendez, il en reste encore ! (Littéralement !)

Ce n'est pas tout. En tant que plate-forme, le fait de voir que nos clients souhaitent continuer à se développer avec nous valide nos efforts, aussi nous sommes-nous efforcés de nous attaquer au problème des restrictions. C'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, tous nos clients pourront déployer jusqu'à 100 scripts Workers. Avec le lancement de la solution Services, ce chiffre représente jusqu'à 100 environnements par compte. L'accroissement de cette limite permettra à nos clients de faire migrer un plus grand nombre de scénarios d'utilisation vers la plate-forme Workers.

Nous nous réjouissons également d'annoncer qu'en plus de cette hausse, la plate-forme Workers prévoit de prendre en charge les scripts plus volumineux. Cette augmentation permettra aux développeurs de concevoir des Workers disposant d'un plus grand nombre de bibliothèques et de nouvelles possibilités, comme l'exécution de Golang avec WASM. Jetez un œil à cet exemple d'esbuild exécuté sur un Worker, au sein d'un script pesant tout juste un peu plus de 2 Mo une fois compressé. Si l'utilisation de scripts plus volumineux vous intéresse, inscrivez-vous ici.

L'avenir de l'informatique cloud est déjà là et il se jouera sur Cloudflare. La solution Workers a toujours constitué une offre serverless, sécurisée et rapide. Elle a d'ailleurs été récemment nommée parmi les leaders sur le marché. Aujourd'hui, cette offre se révèle également plus abordable et flexible.

Nous sommes impatients de voir les projets ambitieux que nos clients vont concevoir. Les développeurs sont désormais mieux placés que jamais pour déployer des applications volumineuses et complexes sur Cloudflare. Vous avez hâte de commencer à développer à l'aide de Workers ou simplement d'interagir avec la communauté ? Rejoignez notre serveur Discord afin de vous tenir informés des dernières actualités concernant Cloudflare Workers.