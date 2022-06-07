El proyecto Galileo cumple 8 años, ¡vamos a celebrarlo!

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Nuestra andadura con el proyecto Galileo empezó en 2014 a partir de una sencilla idea: evitar que las organizaciones que trabajan en ámbitos vulnerables, pero claves, tales como los derechos humanos y la construcción de la democracia, se vieran afectadas por ciberataques. En los últimos ocho años, esta idea ha evolucionado hasta llegar a ser no solo un proyecto de protección contra ataques DDoS, sino también un medio para fomentar la colaboración con la sociedad civil y ofrecer más herramientas y apoyo a estos grupos. En marzo de 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, observamos un aumento del 177 % en las solicitudes al proyecto Galileo.

Sigue leyendo para conocer los detalles de todos los anuncios de nuestro 8º aniversario:

Dos nuevos socios de la sociedad civil nos ayudan a elegir a nuevos participantes

Nuevos datos sobre los patrones de ataque con Cloudflare Radar

Un portal diseñado para facilitar la incorporación de los participantes en Galileo

Detalles sobre nuestras sesiones en RightsCon esta semana

Nuevos casos prácticos de los participantes de Galileo y el importante trabajo que están realizando

Dos nuevos socios en el proyecto Galileo

Este año nos complace dar la bienvenida a dos nuevos socios, International Media Support y CyberPeace Institute. La incorporación de nuevos socios nos permite ampliar el proyecto para proteger a una serie de grupos en Internet. Gracias a todos ellos, ya protegemos a más de 1 900 organizaciones en 111 países.

Llevo trabajando casi tres años en el proyecto Galileo en Cloudflare, por lo que conozco de primera mano cómo utilizamos las herramientas de seguridad para proteger a los grupos más vulnerables en Internet. Observamos una pluralidad de voces que recurren a Cloudflare solicitando protección, desde grupos de periodistas en Brasil que informan sobre cuestiones medioambientales hasta organizaciones de justicia social en Estados Unidos y activistas en países con regímenes autoritarios.

El aniversario del proyecto es uno de mis momentos favoritos del año, ya que nos da la oportunidad de mostrar al mundo un atisbo de lo que vemos a diario. Durante el aniversario, también nos da tiempo a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y analizar cómo podemos mejorar el proyecto.

En tiempos de crisis, cooperamos con la sociedad civil para abordar la protección de los más vulnerables

Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido sobre el proyecto Galileo es que en tiempos de crisis, ya sea la propagación de la COVID-19, el cambio al teletrabajo o los conflictos geopolíticos, somos capaces de movilizarnos rápidamente para ofrecer nuestra ayuda. Una de las formas de hacerlo es aprovechar nuestras asociaciones con la sociedad civil para ofrecer nuestras herramientas de seguridad y conocimientos técnicos a quienes necesitan ayuda para mantener sus plataformas en línea seguras y fiables.

Esta situación se hizo patente a finales de febrero de 2022 y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, las solicitudes al proyecto aumentaron un 177 % en marzo de 2022. Desde entonces, hemos incorporado 43 organizaciones de Ucrania al proyecto Galileo. En la región, protegemos a 116 organizaciones. Un total de 62 se incorporaron al proyecto durante la crisis, incluidas organizaciones ucranianas. Muchas de ellas se dedican al periodismo y la información sobre el terreno en Kiev, otras son activistas de derechos humanos que ayudan a los refugiados que huyen del país, y también hay grupos que han creado aplicaciones para alertar a los usuarios de próximos ataques aéreos.

Hemos observado cómo asociaciones entre la sociedad civil, los gobiernos y las empresas del sector privado nos han dado la capacidad de responder con rapidez para brindar apoyo a Ucrania. Prueba de ello son las donaciones de servicios de seguridad para garantizar que la gente sobre el terreno tenga acceso a la información. El conflicto en Ucrania se ha centrado principalmente en cómo proteger a las organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Sin embargo, es posible que muchos grupos de la sociedad civil que han estado trabajando para proporcionar asistencia se hayan pasado por alto en el contexto de la seguridad digital. Muchas veces, la sociedad civil no recibe tantos recursos para protegerse, y nosotros nos esforzamos por prestar nuestros servicios a los defensores de los derechos humanos, pero también a quienes los apoyan.

En los últimos meses, hemos aprendido que la colaboración en tiempos de crisis es esencial para ofrecer de forma responsable nuestras soluciones de protección en el marco del proyecto. Cualquier organización ucraniana que sea blanco de un ataque puede solicitar protección gratuita en el marco del proyecto Galileo en la página www.cloudflare.com/galileo. Nosotros nos encargaremos de agilizar la revisión y la aprobación de solicitudes.

¿Qué puedes esperar del 8º aniversario del proyecto Galileo?

Panel de control Radar

Para el 8º aniversario del proyecto Galileo, queríamos identificar los tipos de ataques a los que se enfrentan estos grupos para equipar mejor a los investigadores, a la sociedad civil y a las organizaciones que son blanco de ataques con las mejores prácticas para proteger sus sitios web y datos internos.

Creamos un panel de control Radar para centrarnos en los ataques contra organizaciones que se dedican a los derechos humanos, el periodismo y los grupos de desarrollo de comunidades. Hemos incorporado una serie de organizaciones en Ucrania y países vecinos durante la actual invasión rusa.

Consulta la nueva publicación del blog y el panel de control Radar mañana para conocer los ataques que observamos contra los grupos vulnerables protegidos en el marco del proyecto Galileo.

Portal de impacto social

El proyecto Galileo ha crecido hasta prestar apoyo a más de 1 900 organizaciones, que suelen pertenecer a dos categorías. La primera engloba a organizaciones familiarizadas con el panorama de la seguridad y las herramientas de Cloudflare que necesitan para proteger su organización. La segunda categoría, que incluye a la mayoría de las organizaciones que protegemos en el marco del proyecto, no están familiarizadas con el panorama de las amenazas y carecen de equipos informáticos dedicados.

Sabemos muy bien que las organizaciones que trabajan para apoyar la democracia, la responsabilidad y los derechos humanos se enfrentan a un mayor número de ciberataques debido a la naturaleza sensible de su trabajo. Muchas veces, las organizaciones recurren a Cloudflare porque sufren ciberataques y necesitan nuestra ayuda para mitigarlos y volver a estar en línea. Por desgracia, somos testigos de las solicitudes de este tipo que llegan cada día al proyecto Galileo.

Por ello, queríamos crear un nuevo recurso para ayudar a estas organizaciones en su recorrido por Cloudflare. Estamos orgullosos de lanzar una nueva área centralizada a la que las organizaciones protegidas por nuestros numerosos proyectos pueden acudir cuando tengan dudas sobre configuraciones, solicitudes de productos y formación sobre cómo proteger su organización. Además de vídeos adaptados sobre productos de seguridad, con un enfoque en los productos de Cloudflare Zero Trust, nos complace ofrecer más recursos a las organizaciones con escasos o ningún equipo informático dedicado con el fin de garantizar que se mantienen en línea y a salvo de ciberataques.

Consulta nuestro portal de impacto social y descubre cómo lo hemos creado específicamente para las organizaciones protegidas por nuestros proyectos de Cloudflare Impact esta semana.

RightsCon 2022

Cada año, Cloudflare patrocina RightsCon de Access Now. RightsCon reúne a un amplio abanico de grupos de la sociedad civil y partes interesadas del sector empresarial y público para hablar y aprender sobre cuestiones relacionadas con los derechos digitales. Con temas como las interrupciones de Internet, la seguridad digital, la privacidad y la vigilancia, este encuentro contiene todos los ingredientes para conectar con diferentes protagonistas en el ámbito de los derechos digitales a lo largo de una gran semana.

Este año participaremos en varios eventos, pero nos entusiasma sobre todo un laboratorio comunitario que vamos a organizar con nuestros socios, el Instituto Nacional Demócrata, Internews, CyberPeace Institute y Okta. La sesión se centrará en las herramientas disponibles para las organizaciones en riesgo y analizaremos cómo el sector privado y la sociedad civil pueden mejorar los recursos de seguridad. El proyecto Galileo nos ha enseñado en los últimos años que somos parte del ecosistema general. A la hora de facilitar herramientas a las organizaciones, es importante trabajar en conjunto con diferentes protagonistas para encontrar la mejor manera de apoyar a las organizaciones en línea y sin conexión. Esperamos que de esta sesión se desprendan nuevas ideas sobre cómo podemos trabajar estrechamente con los demás y seguir aprendiendo sobre la forma en que las organizaciones perciben los recursos de seguridad.

Si tienes previsto asistir a RightsCon, no te pierdas nuestra sesión el miércoles 8 de junio, a las 12:30 p.m. GMT -5. Consulta la página web RightsCon si necesitas más información.

Casos prácticos

En la celebración del aniversario, queremos destacar muchas de las organizaciones protegidas en el marco del proyecto y mostrar cómo se mantienen a salvo de los ciberataques. Valoramos las organizaciones que quieren contar su historia sobre el increíble trabajo que realizan en materia de derechos humanos y desarrollo de comunidades, y demostrar cómo se mantienen en línea con Cloudflare. Nuestro objetivo al contar sus historias es animar a otros que puedan trabajar en ámbitos similares a aprovechar las herramientas de seguridad que tienen a su disposición. Los casos prácticos también ayudan a otras organizaciones que se hayan incorporado recientemente al proyecto

Consulta algunas de sus experiencias sobre cómo utilizan el proyecto Galileo para mantenerse a salvo de ciberataques.

Si trabajas en una organización que necesita protección

Con motivo del 8º aniversario del proyecto Galileo, queremos dar las gracias a todos nuestros socios de la sociedad civil con los que trabajamos para ofrecer las soluciones de protección de Cloudflare. Si trabajas en una organización que busca protección en el marco del proyecto Galileo, visita nuestro sitio web cloudflare.com/galileo.