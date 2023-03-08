Adopta la igualdad en el Día Internacional de la Mujer (y cada día)

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¡Feliz Día Internacional de la Mujer! El tema global de 2023 es #EmbraceEquity, que forma parte de un esfuerzo constante de concienciar acerca de "Por qué la igualdad de oportunidades ya no es suficiente". Hoy es el momento de destacar los logros conseguidos por las mujeres, pero también es una oportunidad de informarse mejor, así como de colaborar y compartir ideas sobre el camino que queda por recorrer.

"No todas las personas proceden del mismo entorno, por lo que la inclusión y pertenencia verdaderas requieren una acción de equidad". — internationalwomensday.com

Ayuda a terminar con los prejuicios y la discriminación de género

Considera la oportunidad de dedicar hoy unos minutos a conocer las dificultades generalizadas que afectan a las mujeres, también en el lugar de trabajo. Los prejuicios involuntarios son uno de los principales factores que contribuyen a los obstáculos que dificultan el avance de las mujeres. Por lo tanto, es beneficioso que todos, sea cual sea nuestra identidad de género, aprendamos de las distintas experiencias vividas por otras personas.

A continuación te presentamos algunos recursos para ayudarte a empezar:

Reconoce la diferencia entre equidad e igualdad y descubre por qué los esfuerzos por la igualdad pueden interferir con los esfuerzos en materia de inclusión.

Consulta los principales puntos del informe Women in the Workplace de McKinsey and LeanIn.Org, para analizar los factores que impiden el avance de las mujeres y que en muchos casos les llevan a la decisión de abandonar una empresa. Otra estadística importante: "Por cada 100 hombres que ascienden de cargos básicos a posiciones directivas, solo ascienden 87 mujeres, y solo 82 mujeres de color".

Ve un vídeo de cinco minutos de la historia del concepto de interseccionalidad, explicado por Kimberlé Crenshaw, que fue quién acuñó el término. La interseccionalidad hace referencia al “doble vínculo del prejuicio simultáneo racial y de género".

Comprende mejor los desafíos en el sector tecnológico, consultando el informe What (and Who) is Holding Women Back in Tech?. Una conclusión de este estudio, realizado por Girls Who Code and Logitech, es que el 90 % de las mujeres declaran haber sufrido microagresiones en el trabajo. El estudio describe los principales motivadores de empleo y la importancia de las comunidades de apoyo.

¿Qué es Womenflare y cómo celebramos el Día Internacional de la Mujer?

Womenflare es el grupo de recursos para empleados (ERG) de Cloudflare para las mujeres y aquellos que abogan por ellas. Somos un grupo dirigido por empleados que estamos aquí para empoderar, representar y apoyar.

En Cloudflare, continuamos nuestra tradición de crear comunidad y celebrar todos juntos los logros de las mujeres durante el mes de marzo. También fomentamos el debate sobre la equidad frente a la igualdad, y acerca de cómo podemos promover la equidad para nosotros mismos y para los que nos rodean. Por ello, durante las próximas semanas tendrán lugar estos eventos internos:

Espectáculos de comedia: empezaremos con las bromas y la diversión de "Laughter as a Service (LaaS)" de Laugh.Events!, que ofrecerán monólogos, comedia musical y otras actividades cómicas durante el evento festivo "Workplace Variety Hour".

Charlas sobre equidad y alianzas: tras nuestras celebraciones, abriremos foros para debatir acerca de la equidad y lo que significa para cada uno de nosotros en nuestras interseccionalidades únicas. Hemos invitado a algunos de nuestros compañeros responsables de los grupos de recursos para empleados Asianflare, Nativeflare y Proudflare para que compartan con nosotros y comenten en detalle cómo podemos al mismo tiempo apoyar y sentirnos apoyados.

Panel de líderes sobre equidad: nuestros paneles de líderes internos siempre han tenido una gran acogida en años anteriores, por lo que hemos decidido repetir esta buena experiencia. Este año, hemos invitado a otro grupo de inspiradoras mujeres líderes de Cloudflare para que compartan sus experiencias con nosotros y analicen aquellas áreas donde podemos promover la equidad en el lugar de trabajo.

Y mucho más: tenemos planificadas muchas más actividades para el mes de marzo. Desde el club de lectura a encuentros, pasando por episodios de Cloudflare TV y eventos de contactos, estamos colaborando con los distintos equipos para garantizar una gran cantidad de oportunidades para participar y unirse a la diversión y a los debates.

No importa cómo decidas celebrar el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer, considera qué papel puedes desempeñar para abogar por un mundo equitativo. ¡Participa en el movimiento #IWD2023 y adopta #EmbraceEquity hoy (y cada día)!

El día a día en Cloudflare

Obtén más información sobre cómo desarrollamos la comunidad, también mediante los grupos de recursos para los empleados como Womenflare, en nuestra página de empleados, y echa un vistazo a nuestros puestos vacantes.

Para leer acerca de nuestros avances en materia de los Diez Principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, descarga nuestro último informe Impact.