วิธีเชื่อมต่อสำนักงานของคุณกับ Cloudflare โดยใช้ SD-WAN

สำนักงานหลายแห่งจะกลับมาเปิดอีกครั้งในไม่ช้า และเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อการเปลี่ยนไปทำงานจากระยะไกลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สำหรับทีมไอทีและเครือข่าย การกลับมาทำงานตามปกติภายในสำนักงานอีกครั้งจะนำมาซึ่งความท้าทายในตัวมันเอง เมื่อสองปีที่แล้ว Chief Information Officer เผชิญกับการจัดการซ้อมหนีไฟที่ไม่มีในแผน ซึ่งเท่ากับเป็นการทำงานจากระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืน ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ เริ่มทดลองใช้โมเดลการทำงานแบบผสม ทีมไอทีก็ประสบปัญหาใหม่ ๆ พวกเขาไม่เพียงแค่เปิดสาขาที่มีอยู่ใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง และอาจเปิดใช้งานสาขาใหม่เพื่อให้มีการกระจายพนักงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกันไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อมต่ออยู่ที่ใด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ต้องให้ทั้งความสามารถในการมองเห็นและความปลอดภัยยังคงอยู่ภายในเครือข่ายองค์กรที่ซับซ้อนและยากต่อการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ
บางบริษัทได้นำเทคโนโลยี SD-WAN มาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ SD-WAN หรือเครือข่ายบริเวณกว้างที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ของบริษัทเข้าด้วยกันโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นโอเวอร์เลย์ไปยังแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ การปรับใช้ SD-WAN สามารถทำให้ชีวิตของทีมไอทีและเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยการรวมงานการจัดการและขจัดความซับซ้อนของการกำหนดค่าเราเตอร์ แพลตฟอร์ม SD-WAN มักจะมี "ผู้ประสานงาน" ส่วนกลาง ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เชื่อมต่อ
SD-WAN คือชั้นการจัดการที่ซ้อนอยู่เหนือเครือข่ายองค์กรของคุณ
แต่เดิมนั้น ทีมเครือข่ายเชื่อมต่อสาขากับเครือข่ายองค์กรผ่านสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและเชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะ และบางครั้งอาจต้องใช้แม้กระทั่งลิงก์เฉพาะหรือลิงก์ที่เช่าระหว่างสถานที่ การตั้งค่านี้มีราคาแพงและซับซ้อนเมื่อจะเริ่มต้นและทำให้การเปิดใช้งานสาขาใหม่และที่มีอยู่เป็นกระบวนการที่ล่าช้า Cloudflare One สร้างขึ้นมาจากเครือข่าย Anycast ทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกของเราในกว่า 250 เมืองเป็นแกนหลักในองค์กรของคุณ ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือ เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของคุณกับเครือข่าย Anycast ทั่วโลกของ Cloudflare จากตำแหน่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ และคุณจะเชื่อมต่อกับตำแหน่งอื่น ๆ ได้ทันที เรียบง่าย
รูปภาพที่ 1 เครือข่ายหลักใหม่ของบริษัท
แต่คุณจะเชื่อมต่อสำนักงานของคุณกับเครือข่ายทั่วโลกของ Cloudflare ได้อย่างไร
ในปัจจุบัน วิธีการที่ทันสมัยกว่าคือการใช้ SD-WAN เพื่อกำหนดค่าเครือข่ายของคุณและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ Cloudflare และใช้เป็นแกนหลักใหม่ขององค์กร นี่คือวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว! เราใช้โปรโตคอลทันเนลมาตรฐานอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากบล็อก Anycast IPsec
สำหรับบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดดูเอกสารสำหรับนักพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บเกตเวย์ที่ปลอดภัยด้วย Magic WAN
รักษาสิ่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ในอดีต องค์กรต่าง ๆ ต้องใช้ประโยชน์จากสายเช่าและ MPLS เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน นี่เป็นเส้นทางและลิงก์เฉพาะเพื่อให้การรับส่งข้อมูลขององค์กรมีการเชื่อมต่อที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ
เมื่อใช้เครือข่ายของ Cloudflare เป็นแกนหลักของคุณ คุณจะไม่สูญเสียประสิทธิภาพ แต่กลับได้รับประโยชน์จาก WAN ที่ปรับให้เหมาะสมทั่วโลก _โดยไม่มี_ต้นทุนที่สูงเกินไปหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ MPLS และสายเช่า นี่หมายถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่อย่างน้อยก็เทียบเท่ากับการเชื่อมต่อที่คุณมีอยู่
แม้ว่าการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราว แต่เครือข่ายที่อยู่ภายใต้ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ก็ยังคงต้องปลอดภัย การรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายของ Cloudflare นั้นปลอดภัยเสมอ ตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับการรับส่งข้อมูล สาขา และผู้ใช้ทั้งในสำนักงานและระยะไกล การรับส่งข้อมูลได้รับการเข้ารหัสและสามารถกรองได้ทั่วทั้งเครือข่ายสำหรับไฟร์วอลล์ Secure Web Gateway และ Zero Trust ที่สมบูรณ์
รูปภาพที่ 2 Zero Trust Networking ของ Cloudflare
การจัดการที่ง่ายขึ้นและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
การใช้โปรโตคอลทันเนลมาตรฐานหมายความว่า ไม่เพียงแต่คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ SD-WAN ของคุณได้ แต่คุณยังสามารถใช้เราเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่รองรับโปรโตคอลทันเนล (GRE & IPsec) เพื่อเชื่อมต่อได้ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง SD-WAN หรือมีหลายแพลตฟอร์มอันเป็นผลมาจากการควบรวมและซื้อกิจการ หรือหากคุณต้องการเพียงแต่ต้องการขยายสำนักงานขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว เรามีทุกอย่างนี้ไว้ให้คุณ!
และด้วยทุกสิ่งที่เชื่อมต่อกับ Cloudflare ตอนนี้คุณมีระนาบควบคุมส่วนกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่ภายในไซต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับส่งข้อมูลไปและกลับจากอินเทอร์เน็ตด้วย
เราทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร SD-WAN เช่น Aruba Networks, VMware VeloCloud, Infovista และอื่น ๆ เพื่อทำให้การรับส่งข้อมูลจากแพลตฟอร์ม SD-WAN ง่ายขึ้นด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คอยติดตามการปรับปรุงในอนาคต