Começar um novo emprego no meio de uma pandemia

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Já se passaram mais de 90 dias desde que me juntei à Equipa de Recrutamento EMEA na Cloudflare enquanto Recruiting Coordinator em Lisboa. Num ano repleto de momentos difíceis para tantas pessoas por toda a parte, quero partilhar a minha jornada. Espero que se possam relacionar e que se sintam encorajados a perseguirem os vossos sonhos, mesmo durante estes tempos desafiantes.

Quando 2020 começou, não estava nos meus planos mudar de emprego e começar a trabalhar numa empresa remotamente, sem ter conhecido os meus colegas pessoalmente ou visitado o escritório. Contudo, foi precisamente o que aconteceu e estou muito grata que assim tenha sido.

Entrevistas com a Cloudflare

O processo de recrutamento envolve participar em várias entrevistas - no meu caso, conheci 11 pessoas durante este processo -, o que pode parecer exagerado para algumas pessoas. Para mim, foi uma ótima maneira de conhecer a equipa com que iria trabalhar. Acredito que retirei tanto das conversas como quem me entrevistou, o que é ótimo - um processo de recrutamento deve ser tanto sobre a empresa conhecer-nos, como nós conhecermos a empresa.

Uma das vantagens de realizar entrevistas remotamente é que tive a oportunidade de conversar com pessoas dos quatro cantos do mundo, o que enriqueceu o processo e a minha ideia da Cloudflare enquanto empresa. Comecei a ver-me como um membro da equipa, definitivamente interessada em trabalhar para construir uma Internet melhor. Ainda que tivesse várias entrevistas pela frente, a comunicação constante por parte da equipa fez-me sentir envolvida e entusiasmada. Além disso, o processo foi rápido, até mais do que eu esperava.

A melhor parte foi todo o apoio que recebi daqueles que viriam a ser os meus futuros colegas quando aceitei a proposta. Senti-me bem recebida muito antes de começar a trabalhar!

Onboarding Remoto: Adaptar e Evoluir

Em qualquer uma das empresas onde trabalhei anteriormente, o processo de onboarding era feito presencialmente e em pequenos grupos. Não estava preparada para uma experiência totalmente remota na Cloudflare com uma turma de mais de 20 pessoas e, apesar disso, correu tão bem e de forma tão coordenada que não acreditariam que era uma das primeiras vezes que estava a ser realizada em formato remoto!

A minha turma de onboarding incluía pessoas de todo o lado - Lisboa, Austin, Miami, Washington, Londres, Munique, Singapura… E não era apenas uma questão de diversidade geográfica, mas também de funções, desde Customer Success até Engenharia, ou mesmo Legal Counsel! Foi uma forma excelente de conhecer pessoas com as quais, de outro modo, não teríamos a oportunidade de nos conhecermos, e mesmo de conhecer melhor a minha equipa antecipadamente. Considerando os tempos que correm, senti-me reconfortada por saber que havia mais pessoas na mesma situação e que estávamos todos juntos, de certa forma. Além disso, recebi tudo o que precisava para trabalhar (e mais - como um par de meias da Cloudflare!) comodamente em casa, tornando toda a experiência mais confortável para mim.

Ganhar ritmo e voar mais alto

Começar uma nova função pode ser uma experiência assustadora - é um novo ambiente, uma nova equipa e um novo projeto, e há muitas coisas que podem ocorrer de formas inesperadas. Contudo, também há muitas coisas que podem correr muito bem!

Na Cloudflare, descobri uma equipa extremamente acolhedora que me ajudou a ganhar balanço e a tomar conta e responsabilidade do meu trabalho de forma rápida e eficiente. Senti-me tão apoiada que decidi encabeçar um grande projeto - Cloudflare Careers Day. Foi claro para mim quando me juntei à equipa que tínhamos planos ambiciosos para fazer crescer o nosso escritório de Lisboa. Pensei em formas de ajudar e a ideia de um dia virtual dedicado às carreiras profissionais pareceu-me um ótimo primeiro passo para apresentar a nossa organização ao público, bem como o facto de estarmos a contratar! A Equipa de Recrutamento agiu rapidamente para criar um plano de ação e trazer esta ideia para a realidade em menos de três meses, resultando numa primeira edição bem sucedida e divertida do Cloudflare Careers Day em novembro de 2020.

Senti-me insegura de mim e das minhas capacidades em certos momentos, claro, daí ser tão importante poder contar com a minha equipa. No fim, sinto que nestes três meses cresci imenso, não só profissionalmente mas também pessoalmente!

Mal posso esperar por trabalhar em mais projetos, começando com esta entrada para o blog para inspirar mais pessoas a arriscarem, acreditarem em si e avançarem! Mesmo nestes tempos estranhos e stressantes, coisas boas acontecem especialmente quando estamos rodeados de pessoas talentosas e inspiradoras.

O que guarda o futuro?

Lisboa! Estou entusiasmada para ajudar a fazer crescer o nosso escritório em Lisboa, recrutando pessoas talentosas que acreditam tanto como eu em criar uma Internet melhor. Temos muitas vagas diferentes abertas de momento pelo que, se vires uma que te agrada, arrisca e contacta-nos. Talvez embarques numa nova jornada, tal como eu.

A nossa história em Lisboa ainda agora começou. Mal posso esperar para ver todas as coisas fantásticas que vamos alcançar em 2021 enquanto equipa e empresa.