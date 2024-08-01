Uma recente onda de interrupções na internet

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O Cloudflare Radar está constantemente monitorando a internet em busca de interrupções generalizadas. Em meados de julho, publicamos nosso Resumo de interrupções na internet do segundo trimestre de 2024 e, aqui, examinamos várias interrupções recentes dignas de nota detectadas no primeiro mês do terceiro trimestre, incluindo anomalias de tráfego observadas em Bangladesh, na Síria, no Paquistão e na Venezuela.

Bangladesh

Os violentos protestos estudantis em Bangladesh contra as cotas em empregos públicos e o aumento das taxas de desemprego levaram o governo a ordenar o desligamento da conectividade da internet móvel em todo o país em 18 de julho, supostamente para "garantir a segurança dos cidadãos". Esse desligamento dirigido pelo governo acabou se tornando uma interrupção quase completa da internet no país, pois as redes de banda larga também ficaram off-line. Em nível nacional, o tráfego da internet em Bangladesh caiu para quase zero pouco antes das 21h, horário local (15h UTC). O espaço de endereços de IP anunciado do país também caiu para quase zero naquele momento, o que significa que quase todas as redes do país foram desconectadas da internet.

No entanto, antes dessa paralisação nacional, observamos interrupções em vários provedores de rede de Bangladesh, talvez prenunciando o que estava por vir. No AS24389 (Grameenphone), uma interrupção completa da internet começou à 1h30, horário local do dia 18 de julho (19h30 UTC do dia 17 de julho), com perda total do tráfego da internet e do espaço de endereços de IP anunciado.

A interrupção no AS25245 (Banglalink) começou às 02h15, horário local, do dia 18 de julho (20h15 UTC do dia 17 de julho), quando o tráfego da internet e o espaço de endereços de IP anunciado caíram para zero.

No AS24432 (Robi Axiata), foi observada uma interrupção da internet a partir das 06h30, horário local, do dia 18 de julho (00h30 UTC), com o desaparecimento do tráfego da internet e do espaço de endereços de IP anunciado nesse momento.

O tráfego da internet no AS58715 (Earth Telecommunication) começou a cair às 18h, horário local do dia 18 de julho (12h UTC), chegando a zero quatro horas depois. O espaço de endereços de IP anunciado começou a cair às 21h, horário local (15h UTC) e desapareceu completamente às 21h25, horário local (15h25 UTC).

O AS63526 (Carnival Internet) foi um dos últimos a cair antes do desligamento completo, perdendo tráfego às 20h45, horário local (14h45 UTC), e vendo todo o seu espaço de endereços de IP anunciado ser retirado na hora seguinte.

Nos dias anteriores ao desligamento, tanto a mediana da largura de banda quanto a latência em nível de país para Bangladesh estavam razoavelmente estáveis. No entanto, as medições de qualidade da internet do Cloudflare Radar em nível de país mostram um claro aumento na largura de banda média e uma queda simultânea na latência média, provavelmente devido à perda de medições dos provedores de rede móvel quando eles se desconectaram da internet.

Cinco dias após o início do desligamento total da internet, os provedores de internet de banda larga em Bangladesh começaram a restaurar a conectividade em 23 de julho. A restauração inicial foi caracterizada como um "teste", priorizando os setores bancário, comercial, empresas de tecnologia, exportadores, provedores de terceirização e meios de comunicação, de acordo com o ministro estadual dos correios, telecomunicações e tecnologia da informação. O espaço de endereços de IP anunciado começou a aumentar por volta das 19h, horário local (13h UTC), com os volumes de tráfego começando a aumentar nesse mesmo horário, à medida que redes selecionadas se reconectavam à internet.

Observando os provedores de rede discutidos acima, o tráfego no AS63526 (Carnival Internet) e noAS58715 (Earth Telecommunication) começou a aumentar por volta das 6h, horário local (0h UTC) do dia 27 de julho, com esses provedores aparentemente incluídos em uma fase posterior da restauração da banda larga. No entanto, o tráfego nos provedores de serviços móveis não começou a se recuperar até por volta das 15h, horário local (9h UTC) do dia 28 de julho, com o AS24389 (Grameenphone), o AS45245 (Banglalink) e o AS24432 (Robi Axiata), todos observando o tráfego começar a crescer significativamente nesse momento ou um pouco depois.

Síria

Infelizmente, a Síria não é alheia aos desligamentos da internet, pois eles ocorrem anualmente durante os exames nacionais e são implementados com a intenção de evitar fraudes nesses exames. Nossa publicação recente no blog, intitulada Examining recent internet shutdowns in Syria, Iraq, and Algeria, examinou a primeira rodada de exames de 2024, que ocorreu entre 26 de maio e 13 de junho.

Uma segunda rodada de exames e, com eles, interrupções de várias horas na internet, começou em 25 de julho e pode ser vista nos horários abaixo, publicados pela Syrian Telecom em sua página do Facebook (tradução em inglês via Google Lens).

Os desligamentos da internet implementados nos primeiros quatro dias de testes são claramente visíveis no gráfico abaixo, ocorridos em 25, 28, 29 e 30 de julho.

No entanto, você também notará que outra interrupção é visível tanto no tráfego de internet da Síria quanto no espaço de endereços de IP anunciado logo após o desligamento do plano em 30 de julho. De acordo com uma postagem (traduzida) da Syrian Telecom no Facebook, "ao realizar a manutenção regular em um dos condicionadores de ar localizados em uma das salas técnicas [data centers], ocorreu uma explosão, fazendo com que os circuitos de internet ficassem temporariamente fora de serviço." Esse problema resultou em uma interrupção que durou aproximadamente oito horas, entre 11h e 19h, horário local (8h e 16h UTC), observada nos gráficos de tráfego e de espaço de endereços de IP anunciado no AS29256 (Syrian Telecom).

Paquistão

Encerrando o mês, em 31 de julho, o Paquistão sofreu uma interrupção em larga escala da internet que durou aproximadamente duas horas, entre 13h30 e 15h30, horário local (08h30 e 10h30 UTC). O tráfego caiu apenas cerca de 45% em nível nacional, mas o AS17557 (PTCL) sofreu uma perda quase total de tráfego, enquanto o tráfego no AS24499 (Telenor Pakistan) caiu quase 90%. Juntos, os dois provedores de rede atendem a um número estimado de nove milhões de usuários e estão entre os cinco principais provedores de internet do país.

Foi relatado que a Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA) atribuiu as interrupções a uma falha técnica no cabo submarino internacional que afeta a rede da Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL). No entanto, outro relatório publicado observou: "De acordo com nossas fontes, a última edição do firewall do governo para bloquear o conteúdo foi mal configurada, resultando na interrupção da conectividade com a internet" .(Algumas informações adicionais sobre o firewall podem ser encontradas neste artigo.) Os gráficos abaixo são de dados de redefinição/tempo limite de TCP futuros no Cloudflare Radar e mostram um aumento no número de conexões encerradas imediatamente após o pacote de sincronização inicial (SYN) usado para estabelecer novas conexões TCP ("Post SYN") entre 13h30 e 15h30, horário local (08h30 e 10h30 UTC) na PTCL e na Telenor Pakistan, coincidindo com a interrupção observada. Em outras palavras, a taxa de pacotes SYN que chegaram ao site Cloudflare foi consistente durante a interrupção, mas houve uma queda em outros pacotes TCP, sugerindo que a explicação sobre o firewall pode ser plausível.

Uma publicação no Facebook da Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA) simplesmente destacou que o problema havia sido resolvido e que "O problema exato está sendo investigado pela PTA para evitar tais casos no futuro".

Independentemente da causa real, a interrupção teve um impacto claro sobre os mercados financeiros do país, com um relatório publicado afirmando que "O índice KSE-100 sofreu uma queda acentuada na quarta-feira, despencando mais de 740 pontos na última hora de negociação em meio a uma interrupção da internet em todo o país. Os analistas atribuíram a queda repentina à venda em pânico, já que os investidores tiveram dificuldades com os dados limitados do mercado:

Venezuela

No passado, alguns países implementaram o desligamento da internet dirigido pelo governo como forma de limitar a comunicação ou a organização de protestos e manifestações associados a eleições contestadas. Embora esses protestos e manifestações tenham surgido na sequência de uma eleição presidencial contestada na Venezuela, que ocorreu em 28 de julho, o desligamento da internet não foi seguido. No entanto, ao monitorar o tráfego da internet na Venezuela durante os dias próximos à eleição, a equipe do Cloudflare Radar observou várias quedas notáveis no tráfego, em comparação com os mesmos horários na semana anterior.

Após um aumento de 35% às 5h, horário local (9h UTC), no domingo, 28 de julho (dia da eleição), o tráfego caiu após a abertura das urnas, chegando a cair 23% às 9h, horário local (13h UTC). Em 29 de julho, o dia seguinte à eleição, o tráfego foi 28% menor do que no mesmo horário da semana anterior, às 06h15, horário local (10h15 UTC) e às 18h45, horário local (22h45 UTC).

E embora as quedas observadas no tráfego pareçam ser orgânicas e não causadas por um desligamento da internet, vale a pena observar que vários sites estão sendo bloqueados na Venezuela. Uma postagem no blog da Internet Society Pulse, publicada dois dias antes da eleição, informa que "Cerca de 60 sites estão atualmente bloqueados na Venezuela, incluindo oito sites de mídia e três que verificam notícias e desinformação", citando dados do Open Observatory of Network Interference (OONI).

Conclusão

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