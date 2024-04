Le password migliori non lasciano mai il tuo dispositivo

08/12/2020

Immaginiamo che le password per i servizi online non lascino mai il dispositivo, che siano crittografate o meno. OPAQUE è un nuovo protocollo crittografico capace di trasformare questo concetto in realtà, affidando a te, e a nessun altro, il pieno controllo delle tue password. ...