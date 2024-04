Come Facebook è scomparso da Internet

04/10/2021

“Facebook non può essere down, vero?”, abbiamo pensato per un secondo. Oggi alle 15:51 UTC, abbiamo aperto un incidente interno intitolato "Ricerca DNS di Facebook che restituisce SERVFAIL" perché eravamo preoccupati che qualcosa non andasse con il nostro resolver DNS 1.1.1.1. ...