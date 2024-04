L'implementazione di Zero Trust può essere impegnativa e i lavori potrebbero bloccarsi. Il Chief Zero Trust Officer (CZTO) è un nuovo ruolo di leadership che prevediamo diventerà sempre più comune nelle grandi organizzazioni. La necessità di un Chief Zero Trust Officer (CZTO) è dettata dalla ...

Dopo non aver aumentato i prezzi nella nostra storia, questo è stato qualcosa su cui abbiamo riflettuto attentamente prima di decidere di farlo. Dobbiamo investire in anticipo nella costruzione della nostra rete ...

Se hai pensato a Zero Trust o SASE, Cloudflare One Week dimostrerà perché Cloudflare One è una delle offerte SASE più complete sul mercato, con alcune delle migliori prestazioni e perché continuerà a migliorare ...

ALTRI POST