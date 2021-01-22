Presentazione di Progetto Fair Shot: come garantire che i siti di registrazione per i vaccini contro il COVID-19 possano tenere il passo con la domanda

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I governi e le organizzazioni mediche di tutto il mondo si trovano ad affrontare una delle sfide logistiche più difficili della storia: la distribuzione equa ed efficiente del vaccino contro il COVID-19. Vi sono numerose difficoltà nel comunicare chi è idoneo a essere vaccinato, prendere un appuntamento per chi è idoneo, assicurarsi che le persone si presentino agli appuntamenti, trasportare il vaccino nelle condizioni di sicurezza richieste, garantire la presenza di personale qualificato per la somministrazione del vaccino e poi ricominciare tutto da capo, poiché la maggior parte dei vaccini richiede due dosi.

Cloudflare non può aiutare con la maggior parte di queste fasi del processo, ma c'è una parte fondamentale che possiamo facilitare: garantire che i siti Web di registrazione non si blocchino sotto carico quando si iniziano a programmare gli appuntamenti per il vaccino. Progetto Fair Shot fornisce gratuitamente il nuovo servizio Sala d'attesa di Cloudflare a qualsiasi governo, comune, ospedale, farmacia o altra organizzazione responsabile della distribuzione dei vaccini contro il COVID-19. È disponibile per le organizzazioni idonee in tutto il mondo e rimarrà gratuito almeno fino al 1 luglio 2021 o più a lungo se la richiesta di appuntamenti per il vaccino sarà ancora maggiore dell'offerta.

Arresto anomalo dei siti Web di registrazione

Il problema dei siti Web di registrazione per la pianificazione dei vaccini che si bloccano sotto carico non è puramente teorico: accade sempre più spesso che un sito si blocchi mentre le organizzazioni provano a programmare la somministrazione del vaccino. È successo anche a casa Cloudflare lo scorso fine settimana. La moglie di uno dei membri del nostro team senior stava cercando di registrare i suoi genitori per ricevere il vaccino. Rispondevano a tutti i criteri di idoneità e il comune in cui vivevano avrebbe dovuto iniziare a prendere gli appuntamenti da mezzogiorno.

Quando è arrivato il momento di aprire il sito, questo si è bloccato immediatamente e non a causa di un hacker o di attività sospette. Semplicemente troppe persone stavano cercando di accedere al sito contemporaneamente. "Perché Cloudflare non crea un servizio che organizzi una coda in modo ordinato così da evitare il sovraccarico dei siti?" ha chiesto a suo marito.

Una sala d'attesa virtuale

Si è quindi scoperto che stavamo già lavorando su una tale funzionalità, ma non per questo caso d'uso. Il problema di distribuire equamente qualcosa quando c'è più domanda che offerta è comune a molti dei nostri clienti. Che si tratti di vendere i biglietti per un concerto importante, le ultime scarpe da ginnastica o l'accesso a un'escursione nel parco nazionale, risulta difficile garantire che tutti i candidati abbiano buone possibilità.

La soluzione è aprire la registrazione per acquisire l'articolo limitato prima della vendita effettiva. Chiunque visiti il sito in anticipo può essere messo in coda. Nel momento prima dell'apertura della vendita, l'ordine della coda può essere mescolato in modo casuale (ed equo). Le persone possono quindi essere lasciate entrare nell'ordine della loro nuova posizione casuale nella coda, consentendo l'accesso solo al numero che può essere realmente gestito dal backend del sito.

In Cloudflare, stavamo già sviluppando questa funzionalità per i nostri clienti chiamata Sala d'attesa. (Per maggiori informazioni sui dettagli tecnici della funzionalità Sala d'attesa consulta questo post di Brian Batraski che ha partecipato al processo di sviluppo.) La tecnologia è potente perché può essere utilizzata su qualsiasi sito di registrazione Web esistente senza bisogno di modifiche al codice o installazione di hardware. È sufficiente distribuire Cloudflare attraverso una semplice modifica del DNS e quindi configurare Sala d'attesa per garantire che qualsiasi sito transazionale, indipendentemente dalle scarse risorse, possa tenere il passo con la domanda.

Riconoscere un bisogno critico e passare al lancio

Avevamo programmato di rilasciarlo a febbraio ma quando abbiamo visto i siti dei vaccini crollare sotto il carico delle richieste e la frustrazione delle persone idonee per ottenere il vaccino, ci siamo resi conto che dovevamo anticipare il lancio e offrire il servizio gratuitamente alle organizzazioni che lottano per una distribuzione equa. Sotto questa spinta è nato Progetto Fair Shot.

Governi, comuni, ospedali, farmacie, cliniche e qualsiasi altra organizzazione incaricata di programmare appuntamenti per la distribuzione del vaccino possono presentare domanda per partecipare a Progetto Fair Shot visitando il sito: projectfairshot.org

Fornire alle organizzazioni in prima linea le risorse tecniche di cui hanno bisogno

Il servizio sarà gratuito per le organizzazioni idonee almeno fino al 1 luglio 2021 o più a lungo se la richiesta di appuntamenti per il vaccino sarà ancora maggiore dell'offerta. Non siamo esperti di celle frigorifere mediche (io addirittura mi impressiono alla vista degli aghi) pertanto non possiamo essere d'aiuto con molti dei problemi logistici legati alla distribuzione del vaccino. Ma sapevamo che dovevamo fare tutto il possibile per facilitare il processo.

I veri supereroi di questa crisi sono i medici che si prendono cura dei malati e gli scienziati che hanno trovato così rapidamente questi vaccini. Siamo orgogliosi del ruolo di supporto che Cloudflare ha svolto nel garantire che Internet abbia continuato a funzionare bene quando il mondo ne aveva più bisogno. Progetto Fair Shot è un altro modo in cui teniamo fede alla nostra missione di aiutare a costruire un Internet migliore.