Hari belanja online terbesar Thanksgiving adalah Cyber Monday, namun hari-hari belanja lain juga tak kalah besar

Bulan November telah tiba, suhu mulai semakin dingin bagi sebagian besar populasi di bumi (87% tinggal di belahan Bumi Utara) dan banyak juga yang mulai mempersiapkan musim perayaan. Bulan ini juga menghadirkan perubahan besar terhadap lalu lintas internet, terutama jenis lalu lintas belanja online.

Jadi, pada bulan November, tanggal berapakah lalu lintas situs web e-commerce mencapai puncaknya di AS dan bagaimana dengan di seluruh dunia? Apakah manusia pada saat ini menggunakan lebih banyak Internet seluler? Dan hari apa yang paling populer untuk online — apakah Black Friday pemenangnya?

Kita akan gali lebih dalam pertanyaan tersebut menggunakan Cloudflare Radar. E-commerce terus berkembang dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa, terutama setelah pandemi yang mempercepat proses transformasi digital (e-commerce mengalami peningkatan penjualan sebesar 32,4% di AS di tahun 2020 dan diperkirakan akan tumbuh tahun ini).

Cyber Monday, menjadi pemenangnya di ‘menit terakhir'

Mari kita mulai dengan e-commerce — kami menambahkan bagan ke Radar yang menunjukkan tren e-commerce menurut negaranya. Tren di seluruh dunia cukup jelas: Cyber Monday, hari untuk diskon menit terakhir, benar-benar menjadi pemenangnya.

Hari paling populer bagi e-commerce di seluruh dunia

#1. Cyber Monday, 29 November.

#2. Senin, 22 November.

#3. Black Friday, 26 November — 24 November cukup mendekati Black Friday. Kesemuanya adalah pekan yang sangat baik dari segi lalu lintas e-commerce.

AS: November 'banjir' lalu lintas e-commerce

Apabila kita berfokus pada Amerika Serikat, negara yang menciptakan Black Friday (sehari setelah Thanksgiving AS sejak itu menjadi "bonanza ritel" di negara-negara lain), tren tersebut sedikit berbeda ketika kita melihat bulan November secara penuh.

Hari-hari e-commerce paling populer di AS

#1. Cyber Monday, 29 November.

#2. Selasa, 2 November.

#3. Senin, 1 November.

Pekan Black Friday tentunya berdampak besar pada lalu lintas e-commerce, tetapi selain Cyber Monday yang menang telak, podium sebenarnya juga diisi dengan dua hari pertama di bulan November. Hari-hari tersebut memiliki puncak lalu lintas yang besar, tetapi pekan Black Friday memiliki lalu lintas yang lebih berkelanjutan selama lima hari.

Ketika kita menengok pekan lalu, Black Friday sebenarnya bukanlah hari yang paling populer, ada hari Senin, 22 November — yang tidak mengherankan karena pembeli juga “kembali ke toko” pada Black Friday 2021 dan tidak melakukan semuanya secara online.

Kendati demikian, Black Friday 2021 jelas-jelas memiliki lalu lintas yang lebih berkelanjutan sepanjang hari. Garis pada bagan berikutnya tetap naik pada 26 November (Black Friday) selama beberapa jam setelah pukul 12:00 UTC, dini hari di AS, lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya.

Misalnya, apabila kita melihat tanda di lingkaran merah pukul 00:00 UTC (19:00 waktu Pantai Timur AS; 16:00 waktu Pantai Barat AS), malam Black Friday adalah malam paling populer dalam sepekan — bahkan lebih populer dibanding 22 November. Dalam beberapa hari terakhir, hanya Cyber Monday yang memiliki (jauh) lebih banyak lalu lintas dibanding Black Friday.

Dan kita juga dapat melihat “jeda” dalam belanja online untuk Thanksgiving Day (kami menulis sebuah postingan blog tentang hal itu).

2021: Bagaimana dengan Inggris, Prancis, Jerman, atau India?

Dengan alat Radar baru kita untuk situs web e-commerce, semua orang dapat mengamati tren di negara mereka dengan menengok kembali pada tujuh atau 30 hari sebelumnya. Kami dapat menyajikan beberapa contoh menarik dengan mengamati beberapa negara.

Di Inggris, misalnya, hari yang paling populer adalah Black Friday, diikuti oleh Cyber Monday.

Di Jerman, Black Friday 2021, diikuti oleh Cyber Monday, merupakan hari-hari paling populer meskipun ada puncak lalu lintas yang lebih besar pada 2 November.

Di negara terdekat, kita 'turun' ke Prancis, hari-hari paling populer untuk e-commerce adalah Kamis, 18 November, dan Selasa, 23 November. Hari-hari tersebut bahkan lebih besar dibanding Black Friday atau Cyber Monday — ada juga peningkatan lalu lintas yang jelas dan berkelanjutan dalam pekan Black Friday.

Sekarang mari kita 'beralih' ke India, pasar ritel online dengan pertumbuhan tercepat di dunia, yang juga menjadikan pekan Black Friday sebagai pekan terbaik dalam sebulan untuk belanja online. Cyber Monday adalah hari paling populer, diikuti oleh hari Rabu, 24 November, kemudian Black Friday.

Satu pengecualian tampaknya terjadi di Jepang. Awal pekan Black Friday dan akhir pekan sebelumnya adalah periode yang lebih baik untuk lalu lintas belanja online — 18, 23, dan 20 November adalah hari yang jauh lebih baik dibanding Black Friday atau Cyber Monday.

Persentase lalu lintas seluler naik pada akhir November

Baru-baru ini ditulis dalam blog tentang waktu lalu lintas seluler paling populer dan paling tidak populer di dunia, serta bagaimana penggunaan seluler menurun pada bulan September ketika sebagian besar siswa kembali ke sekolah (dan orang-orang kembali bekerja). Jadi tren seluler berubah seiring kebiasaan manusia.

Lalu bagaimana dengan November? Jika kita mengamati tren di seluruh dunia, cukup jelas bahwa setelah hari Minggu, 22 November, persentase lalu lintas seluler meningkat — lalu lintas internet dari perangkat seluler menyumbang total 55% dalam sepekan terakhir.

Kita juga dapat melihat di bagan berikutnya bahwa Black Friday, 26 November, mengalami peningkatan lebih dari 4% dalam persentase lalu lintas seluler, dibandingkan dengan periode yang sama di bulan sebelumnya. Jadi, orang lebih sering menggunakan perangkat seluler mereka untuk online — 4% lebih banyak.

Sekarang mari kita beralih ke AS, di mana Thanksgiving (seperti yang kami jelaskan sebelumnya) memiliki pengaruh besar pada lalu lintas Internet. Tren tersebut bahkan lebih terasa, khususnya pada hari Thanksgiving, 25 November (persentase lalu lintas seluler tumbuh lebih dari 6%), tetapi juga pada Black Friday, 26 November. Pada akhir pekan lalu lintas seluler kembali menurun.

Dan ingat: Anda dapat terus mengamati Cloudflare Radar untuk memantau bagaimana kita melihat lalu lintas Internet secara global dan di setiap negara.