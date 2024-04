Pourquoi les communautés BGP sont préférables aux ajouts de préfixes AS-path

24/11/2022

Le routage sur Internet suit quelques principes de base. Malheureusement, tout n'a pas été créé à l'identique sur Internet et il arrive que l'ajout de préfixe engendre plus de mal que de bien. Dans cet article de blog, nous parlerons des problèmes que tente de résoudre l'ajout de préfixe et nous ...