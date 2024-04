Utiliser Go comme langage de script sous Linux

20/02/2018

Chez Cloudflare, nous aimons Go. Nous l'utilisons dans de nombreux projets logiciels internes, ainsi que dans des systèmes de pipeline plus importants. Mais pouvons-nous franchir l'étape suivante avec Go et l’utiliser comme langage de script pour notre système d’exploitation préféré, Linux ? ...