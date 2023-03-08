Adopter l'équité à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (et chaque jour)

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Bonne Journée internationale des droits des femmes ! Le thème mondial de cette journée pour l'année 2023 est #EmbraceEquity (Adopter l'équité), un leitmotiv qui fait lui-même partie d'un effort continu visant à sensibiliser l'opinion au fait que « l'égalité des chances ne suffit plus ». Cette journée est ainsi l'occasion de mettre en évidence les réalisations accomplies par des femmes, mais aussi de profiter de l'opportunité de mieux s'informer, de collaborer et de réfléchir sur la voie à suivre à l'avenir.

« Les personnes ont toutes des points de départ différents. La véritable inclusion et un sentiment d'appartenance authentique nécessitent donc une action équitable. » — internationalwomensday.com

Contribuer à mettre un terme au sexisme et à la discrimination en fonction du genre

Pensez à prendre quelques minutes aujourd'hui pour en apprendre davantage sur les défis omniprésents qui affectent les femmes, notamment sur le lieu de travail. Les biais inconscients étant l'un des principaux générateurs d'obstacles retenant les femmes dans leur progression, il est bon que chacun, indépendamment de son identité de genre, s'informe sur les diverses expériences vécues par les autres.

Vous trouverez ci-dessous quelques ressources pour vous aider à bien commencer :

Reconnaître la différence entre l'équité et l'égalité, mais aussi constater pourquoi les efforts en faveur de l'égalité peuvent nuire aux initiatives liées à l'inclusion.

Lire les principaux aspects du rapport Women in the Workplace (Les femmes sur le lieu de travail) signé McKinsey et LeanIn.Org afin d'examiner les facteurs qui retiennent les femmes dans leur avancée et, dans de nombreux cas, les amènent à décider de quitter leur entreprise. L'une de ces statistiques notables est la suivante : « Pour chaque tranche de 100 hommes promus d'un poste de premier échelon à un poste de responsable, seules 87 femmes font l'objet d'une telle promotion et seulement 82 femmes de couleur. »

Regarder une vidéo de cinq minutes sur l'histoire du concept d'intersectionnalité, expliqué par Kimberlé Crenshaw, qui est à l'origine du mot. L'intersectionnalité se rapporte à « l'action conjuguée de la discrimination raciale et des préjugés de genre ».

Mieux comprendre les défis présents au sein du secteur de la technologie et présentés dans le rapport What (and Who) is Holding Women Back in Tech? (Quels facteurs et quelles personnes retiennent les femmes dans le secteur de la technologie ?). L'une des découvertes de cette étude, conduite par Girls Who Code et Logitech, révèle que 90 % des femmes déclarent avoir fait les frais de micro-agressions dans le cadre de leur activité professionnelle. Le rapport décrit les facteurs essentiels du bien-être au travail et l'importance des structures de soutien.

Qu'est-ce que Womenflare et comment célébrons-nous la Journée internationale des droits des femmes ?

Womenflare est un groupe-ressource pour employés (ERG, Employee Resource Group) destiné aux femmes et aux personnes qui défendent les droits des femmes chez Cloudflare. Lui-même dirigé par des employés, notre groupe a pour objectif d'émanciper, de représenter et de soutenir ses membres.

Cloudflare va poursuivre sa tradition de développement d'un sentiment collectif et de célébration des réalisations des femmes tous ensemble, tout au long du mois de mars. Nous encourageons également les discussions autour du rapport entre l'équité et l'égalité, ainsi que sur la manière dont nous pouvons soutenir l'équité, à la fois pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent, grâce à ces événements internes organisés dans les semaines à venir :

Célébrer en s'amusant : nous donnons le coup d'envoi avec une session de divertissement signé Laugh.Events ! Leur offre de « Laughter-as-a-Service (LaaS) » (rire en tant que service) leur permet de proposer des spectacles de stand-up, des comédies musicales et d'autres activités autour de l'humour afin de donner lieu à un moment festif de « récréation sur le lieu de travail ».

Discussions sur l'équité et les alliés : après ces célébrations, nous ouvrirons les forums à une discussion sur l'équité et ce qu'elle implique pour chacun de nous, en fonction de nos intersectionnalités uniques. Nous avons invité certains de nos pairs parmi les responsables des autres ERG, comme Asianflare, Nativeflare et Proudflare, afin qu'ils nous informent (dans un premier temps) de la manière dont nous pouvons à la fois être soutenu et soutien, avant d'approfondir le sujet.

Commission de direction sur l'équité : nos commissions de direction internes ont toujours été bien reçues les années précédentes, aussi avons-nous décidé de ne pas changer une formule qui gagne. Cette année, nous inviterons un autre groupe de femmes inspirantes occupant des postes de direction à nous rejoindre chez Cloudflare afin qu'elles nous fassent part de leurs expériences avec nous, avant d'explorer les domaines dans lesquels nous pouvons promouvoir l'équité sur le lieu de travail.

Et plus encore : nous avons prévu tellement d'activités pour le mois de mars ! Du Book Club (club littéraire) aux rencontres en passant par des épisodes de Cloudflare TV et des événements de réseautage, nous nous associons à toutes nos équipes afin de nous assurer que nous pouvons vous proposer une pléthore d'opportunités de vous joindre à nous et de participer aux moments récréatifs et aux discussions.

Peu importe comment vous prévoyez de célébrer la Journée internationale des droits des femmes et le Mois de l'histoire des femmes (Women's History Month), n'hésitez pas à réfléchir à la manière dont vous pouvez contribuer à l'instauration d'un monde équitable. Rejoignez le mouvement #JIDF2023 — #Adoptezléquité (#EmbraceEquity) dès aujourd'hui (et chaque jour) !

La vie chez Cloudflare

Découvrez plus d'informations sur la manière dont nous cultivons un sentiment d'appartenance à la collectivité, notamment par le biais de nos ERG, comme Womenflare, mais aussi via notre page d'offres d'emploi. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter la liste de nos postes à pourvoir.

Pour en savoir plus au sujet de notre progression concernant les Dix principes et les Objectifs de développement durable (ODD) définis par l'ONU, téléchargez notre dernier Rapport Impact.