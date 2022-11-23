Les raisons pour lesquelles Cloudflare a intégré le classement des 100 lieux de travail les plus appréciés en 2022

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Cloudflare s'est toujours efforcée de mettre en place un lieu de travail au sein duquel chaque membre de notre équipe peut se sentir à l'aise et en capacité d'exprimer la pleine mesure de son identité, afin de donner le meilleur de lui-même. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous informer que nous avons été désignés pour figurer au classement des 100 lieux de travail les plus appréciés en 2022 compilé par Newsweek et Best Practice Institute (BPI). Ce classement reconnaît les entreprises pour lesquelles leurs collaborateurs adorent travailler et avec lesquelles ils se sentent en phase.

Devant cette nomination, et comme nous commençons à approcher de la fin de l'année 2022, nous avons pensé que le moment était bien choisi pour réfléchir sur certains des aspects qui entrent en ligne de compte dans le fait d'être l'un de ces lieux de travail les plus appréciés, ainsi que sur ceux qui composent notre environnement de travail et notre culture.

Notre équipe entière est véritablement soudée autour de la mission de Cloudflare : contribuer à bâtir un meilleur Internet. Lorsque vous cherchez à résoudre certains des défis principaux auxquels le réseau Internet fait face (c'est-à-dire, rendre ce dernier plus sûr, plus rapide, plus privé et plus fiable dans le monde entier), vous avez besoin de toute une gamme d'individus talentueux pour arriver à vos fins. C'est exactement ce que sont les collaborateurs de Cloudflare : des rouages essentiels à notre impact sur Internet.

Le réseau Internet n'a pas été conçu aux fins pour lesquelles il est utilisé aujourd'hui. Afin qu'Internet puisse fonctionner tel qu'il le fait de nos jours (du soutien des infrastructures critiques à la praticité permettant à un parent occupé de commander à dîner pour après le travail), le réseau a besoin d'innovations constantes de notre part afin de veiller à ce que ces services en ligne puissent supporter la demande, se charger rapidement et se défendre contre les cyberattaques et les violations de la sécurité. Cloudflare présente une responsabilité particulièrement importante en ligne, avec près de 20 % des propriétés web exécutées via notre réseau à l'heure actuelle, et chaque membre de notre équipe y participe.

En plus des résultats obtenus par Newsweek et BPI, Cloudflare a également réalisé une étude interne de son équipe mondiale. Les conclusions révèlent que 94 % des collaborateurs interrogés déclarent être inspirés par la mission de Cloudflare visant à bâtir un meilleur Internet. En outre, 92 % des employés de Cloudflare précisent que leur responsable les traite avec respect et 92 % considèrent que leur travail est important pour l'entreprise.

« J'ai travaillé pour un grand nombre d'entreprises d'envergure figurant au Fortune 500, mais je ne me suis jamais senti aussi estimé ni plus en capacité que chez Cloudflare. J'adore me rendre au travail, travailler avec mon responsable et mon équipe. Nous apprenons énormément les uns des autres et sommes particulièrement motivés pour surpasser nos objectifs de vente et développer notre présence dans le monde. »

« J'adore cette entreprise, la direction et pratiquement l'ensemble de mon équipe. Je suis fier de bâtir un meilleur Internet et je continuerai à le faire pendant de nombreuses années encore. »

« Honnêtement, c'est la meilleure entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Il y a beaucoup de travail, bien sûr, et ce dernier peut se révéler parfois stressant, mais je suis sûr de pouvoir compter sur mon responsable pour me soutenir et prendre le temps nécessaire pour répondre à mes questions, encore et encore, sans avoir l'impression d'avoir mal agi en les posant. »

« Pour avoir eu le privilège de travailler chez Cloudflare ces cinq dernières années, je peux légitimement attester que nos collaborateurs constituent véritablement notre principale ressource. Je me sens personnellement responsabilisé et respecté, tout en restant chaque jour stimulé sur le plan intellectuel. Le fait qu'une entreprise parvienne à rassembler un groupe de collègues aussi divers et réfléchi est pour le moins impressionnant. Et tout commence par notre direction. »

Soutenir et disposer d'une communauté

Cloudflare propose un ensemble complet de récompenses et d'avantages, tout en continuant à investir dans le soutien des membres de son équipe via une variété d'initiatives et de programmes.

Ces avantages vont de notre programme d'avantages en matière de déplacements pendulaires (destiné aux employés qui travaillent dans un bureau ou de manière hybride, il nous permet de participer aux frais de transport associés aux trajets quotidiens) à nos programmes de santé et de prestations familiales (incluant notamment des avantages en termes de fertilité, de bien-être, de garde d'enfants, de planning familial, mais aussi de santé mentale et émotionnelle). Nous encourageons chacun à trouver un équilibre confortable entre leurs vies personnelle et professionnelle par le biais d'une politique «selon les besoins» en matière de congés.

Les groupes-ressources pour employés (Employee Resource Groups, ERG) de Cloudflare constituent un bon exemple de ces programmes. Dirigés par les employés et soutenus par l'entreprise, ces groupes permettent ainsi à nos collaborateurs sous-représentés et/ou marginalisés de se rassembler. Ils se concentrent sur les initiatives principales en matière de responsabilité sociale d'entreprise, avec pour chacun des dirigeants, des cadres et des membres qui se réunissent sur le lieu de travail en fonction de caractéristiques, d'expériences de vie ou d'intérêts communs. Les ERG sont généralement fondés sur la création d'une communauté conçue pour offrir du soutien et un sentiment d'appartenance à ses membres, afin d'améliorer le développement professionnel de ces derniers et de contribuer à l'émergence d'une culture plus inclusive au sein de Cloudflare. À l'heure actuelle, nous disposons de 16 ERG chez Cloudflare, tels que Proudflare, Womenflare et Afroflare, en passant par Cloudflarents et Mindflare (vous avez compris l'idée !).

La flexibilité de travailler dans l'environnement que vous préférez

La flexibilité et l'expérimentation résident au cœur de la manière dont nous avons appréhendé le soutien à notre équipe ces deux dernières années. Le lieu de travail Cloudflare est passé du modèle sur site depuis son lancement jusqu'à mars 2020, à un environnement à distance totalement nouveau, dont nous ne disposions pas jusqu'à présent. L'expérience s'est révélée particulièrement importante pour nous et c'est un honneur que notre entreprise soit reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail du monde, source de valorisation de ses collaborateurs. Nous avons conscience que les besoins de chaque équipe sont différents et que la plupart d'entre nous souhaitent bénéficier d'un certain degré de flexibilité dans la manière dont nous travaillons et dans le lieu où ces travaux s'effectuent. Cloudflare prend en charge une grande variété d'environnements de travail qui permettent aux équipes de profiter de l'opportunité de mettre en place leurs propres arrangements optimaux en la matière. Qu'il préfère le travail hybride, le télétravail ou le travail sur site, chaque employé dispose de la flexibilité nécessaire pour faire correspondre son environnement à ses objectifs et permettre la collaboration.

Une équipe en pleine croissance

Cloudflare a connu une croissance de 93 % de ses effectifs mondiaux au cours des deux dernières années et continue de mettre la priorité sur le recrutement, la rétention et la réussite de ses collaborateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, nous avons reçu plus de 200 000 candidatures compétitives pour environ 1 455 postes proposés, tout en enregistrant un taux d'acceptation général de 92 % et un taux d'attrition continuellement faible.

Alors que nous approchons de la fin de l'année 2022, nous comptons aujourd'hui plus 3 100 collaborateurs à travers le monde. Comme l'a déclaré Michelle Zatlyn, notre cofondatrice, présidente et COO : « Les entreprises sont des regroupements d'individus. L'un des aspects que je préfère dans mon travail repose sur les personnes avec lesquelles je collabore ». D'ailleurs, nous continuons à recruter dans le monde entier avec des centaines de postes proposés au sein de l'entreprise, des ventes à l'ingénierie. Pour en savoir plus sur les perspectives de carrière chez Cloudflare, n'hésitez pas à vous rendre sur la page des offres d'emploi Cloudflare ! Nous souhaitons également transmettre tous nos remerciements à l'ensemble de l'équipe Cloudflare pour ses efforts continus et son aide dans le cadre de notre mission visant à bâtir un meilleur Internet.