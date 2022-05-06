Por qué me uní a Cloudflare en América Latina

4 min de lectura

Me complace anunciar que hace poco me uní a Cloudflare como vicepresidente y director general para América Latina. Como muchos de los que leen esto probablemente ya saben, Cloudflare tiene la misión de ayudar a mejorar Internet. Y esa es, en gran parte, la razón por la que me uní a este equipo, para contribuir a lograr esto en América Latina en especial, e interconectar a todo el mundo. Cloudflare ha tenido una fuerte presencia en América Latina durante años. Invirtió por primera vez en la región en 2014, cuando expandió su red para estar más cerca de los usuarios aquí, para proporcionar conexiones aún más rápidas y confiables sin comprometer la seguridad. En los últimos dos años, nuestra dependencia de Internet ha aumentado, y América Latina es la cuarta región más grande en términos de usuarios en línea a nivel mundial. Pueden ver cómo esto hace que la misión de Cloudflare sea aún más importante y presenta una oportunidad significativa en América Latina.

Un poco sobre mí

Como llevo dos décadas en el sector de TI, esto me ha demostrado el profundo impacto de la tecnología en la vida de todos. Haber trabajado en tecnología durante años y visto la evolución de la industria, con otras empresas que han sido parte de alimentar mi deseo de ofrecer resultados impactantes, ya he visto el impacto que Cloudflare ha tenido a gran escala, incluso en América Latina. Nuestro mayor compromiso con lo que está por venir en la región me entusiasma. No solo en el mundo de los negocios con las transiciones digitales, sino también en la promoción de una América Latina mejor a través del poder de una Internet más segura, eficiente y confiable.

Antes de unirme a Cloudflare, fui director de los segmentos pequeñas empresas y comercial para Cisco América Latina, donde dirigí un equipo internacional, y lideré las ventas y los esfuerzos de desarrollo de negocios mediante la digitalización de los procesos operativos, el ciclo de ventas, y la estrategia de salida al mercado para impulsar la escala dentro del mercado SMB. A lo largo de mi carrera, también he tenido el privilegio de dirigir ventas por segmentos (empresas, sector público), equipos de especialistas en ventas de productos y organizaciones de unidades de negocio en seguridad, colaboración, centros de datos y redes empresariales.

¿Por qué Cloudflare?

Mi misión personal siempre ha sido la expansión en nuevos mercados, la creación de nuevas organizaciones y el desarrollo del talento para impulsar un crecimiento incremental que permita ganar cuota de mercado y, lo que es más importante, ofrecer valor a los clientes. De hecho, empecé mi carrera trabajando para los laboratorios Bell de Lucent Technologies, sobre todo en la creación de nuevos productos y en el impulso de la innovación. Esa fue la primera vez que aprendí el poder de la tecnología y su impacto no solo en los negocios, sino en la transformación de vidas.

Hoy en día, vivimos en un mundo muy digital, en el que el poder de la tecnología está transformando a todos, empresas, industrias y países. En Cloudflare, veo una gran oportunidad para tener un gran impacto, y para apoyar a los países latinoamericanos. Gracias a esta transformación digital, las organizaciones de todos los tamaños en la región pueden ser aún más productivas con las tecnologías que ahora están disponibles para las industrias y los negocios de todo tipo. Nuevamente, la misión de Cloudflare de ayudar a mejorar Internet, es lo que me decidió a unirme al equipo. Todo gira en torno a esto. La inspiración y la energía que hay detrás de esta misión es algo que se ve en todo el equipo desde el principio. Sin duda, he visto esto reflejado en el trabajo que Cloudflare ya ha hecho en América Latina, pero hay mucho más que esperamos hacer. Estamos en una posición única para ofrecer un valor significativo a los clientes y a millones de personas en América Latina, y más allá.

Oportunidades de crecimiento en América Latina

A menudo se dice que América Latina ha tardado en adoptar modelos digitales, en comparación con Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia. El traslado a la nube acaba de empezar. Las empresas están empezando a pasar de las tecnologías locales a la nube, y muchas organizaciones están aprovechando un entorno multinube como plataforma que las ayude a impulsarse.

Cloudflare está en una posición inmejorable para ayudar a transformar la forma en que las empresas latinoamericanas operan y a que hagan ese cambio. Lo hemos visto, porque ya ayudamos a potenciar muchas organizaciones en la región, desde clientes, como El Universal, hasta servicios financieros, como Bidu, Bitso y Naranja; así como minoristas, como Facily y Falabella. Esto incluye a miles de otros clientes latinoamericanos de todos los tamaños y tipos. También estamos en asociación con una serie de organizaciones para ampliar nuestros servicios aún más en la región, a través de Alestra, Cipher, NeoSecure, SYNNEX, TIVIT, y más.

Porque proporcionamos seguridad, mejoramos el rendimiento de las aplicaciones fundamentales para las empresas, y eliminamos el costo y la complejidad de la gestión de hardware individual, no hay desventajas para las organizaciones, ya que todo esto está dentro de la infraestructura y los servicios de nube global de Cloudflare. Para dar una idea del impacto en la región, en promedio bloqueamos casi siete mil millones de ciberataques cada día en América Latina. Es algo de lo que estamos muy orgullosos, en especial, cuando vemos que estas amenazas se siguen desarrollando.

Cuando se trata de velocidad y confiabilidad, con las conexiones directas de Cloudflare a más proveedores de servicios y de la nube, nuestra red puede llegar al 95 % de la población mundial en 50 milisegundos, ¡un parpadeo tarda 300 a 400 milisegundos!. La red de Cloudflare es una de las más interconectadas y también de las más grandes del mundo, abarca a alrededor de 270+ ciudades a nivel mundial y esto incluye unas 40 en América Latina. Estar más cerca de los usuarios y organizaciones latinoamericanas permite lograr una mayor velocidad y fiabilidad de las conexiones no solo en América Latina, sino también de dentro y fuera de la región a cualquier otra parte del mundo.

Estoy deseando poder ayudar a llegar a más clientes, socios y usuarios de América Latina.

¡Aceleremos la transformación digital de América Latina con el poder de la tecnología y la innovación! Contribuyamos a tener una Internet más rápida, segura y fiable en la región. Sé que una Internet mejor puede ser la clave para transformar América Latina e impulsar la productividad.

Si estás interesado en asociarte con nosotros, o te gustaría explorar cómo podemos ayudarte a garantizar que las propiedades de Internet de tu organización sean seguras, rápidas y fiables, comunícate conmigo, [email protected] en cualquier momento. Además, estamos contratando, ¡y estoy ayudando a hacer crecer nuestro equipo! Si estás interesado en embarcarte en una misión ambiciosa para ayudar a mejorar Internet, consulta nuestros puestos vacantes.