3 min de lectura

"Me atrevería a adivinar que Anon,que escribió tantos poemas sin firmarlos, eraa menudo una mujer de 34 años." - Virginia Woolf

¡Bienvenidos al Día Internacional de la Mujer 2022! Aquí en Cloudflare, estamos encantados de celebrarlo con ustedes! Nuestra celebración no es solo esta entrada del blog, sino muchos eventos preparados para el mes de marzo: nuestra forma de honrar el Mes de la Historia de la Mujer mostrando el empoderamiento de las mujeres. Queremos celebrar los logros, las ideas, la pasión y el trabajo que las mujeres aportan al mundo. Queremos abogar por la igualdad y por alcanzar la paridad de género. Y queremos destacar el brillante trabajo que nuestras compañeras realizan cada día. Bienvenidos!

Es un momento de celebración, pero también de reflexión sobre la situación actual. Se prevé que la brecha de género mundial no se cerrará hasta dentro de otros 136 años. Esta brecha también ha empeorado debido a la pandemia de la COVID-19, que ha tenido un impacto negativo en la vida de las mujeres y las niñas al profundizar las desigualdades preexistentes. Mejorar este estado es un esfuerzo colectivo: ¡todos debemos participar!

Primero, vamos a presentarnos. Somos Womenflare, el Grupo de Recursos para Empleados (ERG) de Cloudflare para todos los que se identifican como mujeres y abogan por ellas. Somos un grupo dirigido por empleados que está aquí para empoderar, representar y apoyar.

Nuestro propósito no es únicamente celebrar los logros de las mujeres, sino también arrojar luz sobre las desigualdades. Por eso, para el Día Internacional de la Mujer 2022, nos unimos para centrarnos en el tema #BreakTheBias a lo largo de nuestro mes de eventos y actividades:

We can break the bias in our communities.

We can break the bias in our workplaces.

We can break the bias in our schools, colleges, and universities.

Together, we can all break the bias -

on International Women's Day (IWD) and beyond

Podemos acabar con los prejuicios en nuestras comunidades.Podemos acabar con los prejuicios en nuestros lugares de trabajo.Podemos acabar con los prejuicios en nuestras escuelas, colegios y universidades.Juntos, podemos romper los prejuicios en el Día Internacional de la Mujer (DIM) y más alláon International Women's Day (IWD) and beyond

¿Cuáles son algunas de nuestras actividades internas para este mes?

Celebración del Día Internacional de la Mujer

En el ámbito interno, iniciamos nuestra celebración el 8 de marzo. Nos acompañarán varias mujeres del grupo de comedia de hip hop North Coast. Esperamos que este evento divertido y de estilo libre anime a los participantes a pensar en los prejuicios inconscientes, a romperlos y a cómo pueden implicarse más en el empoderamiento de las mujeres que les rodean.

Interseccionalidad y alianzas en Cloudflare

Después de nuestras celebraciones de inicio, estamos organizando debates abiertos sobre la interseccionalidad y la alianza junto con algunos de nuestros Grupos de Recursos de Empleados, como Afroflare, Asianflare, Flarability y Nativeflare. Es importante para nosotros incluir a otros ERGs en estas conversaciones ya que el objetivo de empoderamiento, representación y apoyo es compartido entre nosotros y no puede hacerse solo. Y queremos prestar más atención a las capas que forman la identidad social de una persona, creando experiencias de discriminación agravadas. "No todas las desigualdades son iguales", dice Kimberlé Crenshaw, la profesora de derecho que acuñó el término "feminismo interseccional" en 1989. Comprender la forma en que las diferentes desigualdades desempeñan un papel en la vida de una persona significa entender la historia, la discriminación sistemática y la no uniformidad de la misma.

Panel de liderazgo interno

El año pasado, reunimos un panel interno de mujeres líderes en Cloudflare para que compartieran sus experiencias y lecciones aprendidas. Fue muy bien recibida, así que decidimos aprovechar su éxito invitando a otro grupo de mujeres líderes internas para que hablaran de sus experiencias y conocimientos con nosotros. Algunas conclusiones importantes de estas mesas redondas han sido la constatación de que la mayoría de los orígenes y trayectorias son muy diferentes, que los caminos hacia el éxito son a menudo pedregosos pero gratificantes, y que la perseverancia, la tenacidad y una mente abierta, a menudo prevalencen. ¡Qué mejor manera de aprender de los demás y animar a más mujeres a liderar!

¿Qué podemos hacer todos?

La alianza es esencial para el cambio sistémico. Un aliado es alguien que reconoce los privilegios no merecidos en su vida y asume la responsabilidad de acabar con los patrones de injusticia. En Cloudflare, nos esforzamos por crear equipos más diversos y equitativos, así como por crear y mantener un entorno inclusivo y acogedor. Hay muchas acciones que puede llevar a cabo como aliado; algunas son:

Educarse: escuchar las experiencias de sus compañeras mujeres y trabajar con ellas para entender sus perspectivas.

Ampliar las opiniones de las mujeres y abogar por ellas: hablar en nombre de otras y defenderlas cuando necesitan apoyo y ánimo.

Actuar en el lugar de trabajo: si ve que hay desigualdad o discriminación, acérquese para tratarlo más a fondo y entender qué se puede hacer.

Abogar por la diversidad: hable con sus compañeros y responsables sobre las formas en las que puede participar en la mejora de la diversidad, la equidad y la inclusión.

Celebre el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Autonomía de la Mujer con su propia creatividad. Y a lo largo de todo el año, acuérdese de empoderar a las mujeres y de reconocerlas de tal manera que su trabajo deje de ser anónimo. Únase al movimiento #IWD2022: ¡rompa los prejuicios este mes y más allá!