Por qué Cloudflare está en la lista Top 100 Most Loved Workplaces de 2022

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En Cloudflare, nos esforzamos por crear un entorno laboral donde todo nuestro equipo se sienta seguro y entusiasmado por poder ser completamente ellos mismos y hacer así su trabajo lo mejor posible. Por este motivo, nos complace comunicar que Cloudflare ha sido incluida en la lista Top 100 Most Loved Workplaces de 2022 elaborada por Newsweek y Best Practice Institute (BPI). Esta lista reconoce aquellas empresas donde a los empleados les encanta la empresa para la que trabajan y con la que se sienten en sintonía.

Con esto, y a punto de terminar 2022, consideramos que era un buen momento para reflexionar sobre qué hace que seamos uno de los mejores lugares de trabajo, y qué conforma nuestro lugar de trabajo y nuestra cultura.

Uno de los fundamentos de todo nuestro equipo es la misión de Cloudflare: ayudar a mejorar Internet. Para poder resolver algunos de los desafíos más difíciles que afronta Internet, y ayudar a hacer que Internet sea seguro, rápido, privado y fiable en todo el mundo, necesitas una serie de personas con talento. Las personas en Cloudflare son exactamente eso, y son esenciales para nuestro impacto en Internet.

Internet no se desarrolló para lo que se utiliza hoy. Para que Internet funcione como lo hace en la actualidad, desde posibilitar la infraestructura crítica a que un padre ajetreado pueda pedir una cena saludable para que le llegue directamente a su casa, se requiere innovación constante por nuestra parte para garantizar que estos servicios en línea pueden comprender la demanda en línea, cargarse rápidamente y no sufrir ciberataques ni fugas de datos. Cloudflare tiene una gran responsabilidad en línea, ya que hoy día aproximadamente el 20 % de la web se ejecuta a través de nuestra red, y cada uno de los miembros de nuestro equipo contribuye a ello.

Además de los resultados de Newsweek y BPI, Cloudflare ha realizado también una encuesta interna a su equipo en todo el mundo. Los resultados indican que el 94 % de los empleados encuestados declaran que les inspira la misión de Cloudflare de ayudar a mejorar Internet. En Cloudflare, el 92 % de los empleados declaran que su gerente les trata con respeto, y el 92 % que su trabajo es importante para la empresa.

"He trabajado para muchas de las principales empresas Fortune 500 de tecnología, y nunca me he sentido más valorado ni me he desarrollado tanto como en Cloudflare. Me encanta ir al trabajo, me encanta trabajar con mi gerente y mi equipo, aprendemos mucho unos de los otros y estamos motivados para batir los objetivos de ventas y aumentar nuestra presencia mundial".

"...Me encanta esta empresa, la gerencia y, sobre todo, mi equipo. Me siento orgulloso de estar mejorando Internet, lo que continuaré haciendo en los próximos años”.

"Sinceramente, es el mejor sitio donde he trabajado. Hay mucho trabajo, y a veces puede ser estresante, pero estoy seguro de que puedo contar con el apoyo de mi gerente, que puede dedicarme el tiempo que haga falta para explicarme algo sin que yo me sienta mal por preguntar".

"Habiendo tenido el privilegio de trabajar en Cloudflare durante los últimos cinco años, sinceramente puedo dar fe de que nuestro equipo es claramente nuestro recurso más valioso. Personalmente, me siento empoderado y respetado, y aun así cada día debo resolver nuevos desafíos. Para cualquier empresa, es impresionante reunir un grupo tan diverso y considerado de trabajadores. Y todo ello empieza con nuestro liderazgo".

Beneficios y creación de comunidad

Cloudflare ofrece un amplio paquete de recompensas y beneficios globales, e invierte en apoyar a los miembros del equipo mediante diversos programas e iniciativas.

Los beneficios incluyen, entre otros, nuestro programa de prestaciones para las personas que realizan desplazamientos diarios —en el caso de los empleados que trabajan en una oficina o en un puesto híbrido, ayudamos con los costes de transporte asociados con los desplazamientos diarios— y los programas de prestaciones sanitarias y familiares, que incluyen fertilidad, cuidado de familiares y niños y familia/planificación familiar, y animamos a todos a encontrar un equilibrio entre vida laboral y familiar con el que se sientan cómodos, ofreciendo una política de vacaciones "cuando las necesites".

Por ejemplo, un programa es los grupos de recursos para empleados (ERG) de Cloudflare, grupos dirigidos por empleados y con el respaldo de la empresa, de empleados infrarrepresentados y/o marginados. Estos grupos se centran en las principales iniciativas de la responsabilidad social corporativa con los responsables, ejecutivos y miembros de cada grupo, que se reúnen en el lugar de trabajo en función de ciertas características, experiencias vitales o intereses compartidos. Los ERG se basan generalmente en la creación de una comunidad de apoyo y pertenencia y en la mejora del desarrollo profesional de sus miembros, y contribuyen al desarrollo de una cultura más inclusiva en Cloudflare. Actualmente, en Cloudflare contamos con 16 ERG, que van de Proudflare, Womenflare y Afroflare a Cloudflarents y Mindflare.

Flexibilidad para trabajar en el mejor entorno

Durante los últimos dos años, nuestro enfoque para apoyar a nuestro equipo se ha basado en la flexibilidad y la experimentación. El espacio de trabajo de Cloudflare ha pasado de ser completamente en la oficina, desde la fundación de la empresa hasta marzo de 2020, a ser un entorno remoto completamente nuevo que no habíamos tenido antes. Esto ha sido un gran experimento para nosotros, y es un honor este reconocimiento entre los principales lugares de trabajo que inspiran a su equipo. Reconocemos que las necesidades de cada equipo son distintas y que la mayoría de nosotros queremos cierto nivel de flexibilidad en cómo y dónde trabajamos. En Cloudflare, apoyamos diversos entornos de trabajo que ofrecen a los equipos la oportunidad de organizarse ellos mismos la forma óptima de realizar el trabajo. Cada empleado tiene flexibilidad a la hora de decidir cómo trabajar, ya sea de forma híbrida, remota o en oficina, si se ajusta a sus objetivos y permite la colaboración.

Equipo en crecimiento

En los últimos dos años, Cloudflare ha ampliado su equipo en todo el mundo en un 93 %, y a nivel global ha priorizado la contratación, la retención y el éxito de los empleados. Para darle un sentido a esto, en 2021 recibimos más de 200 000 solicitudes competitivas, en relación con 1455 ofertas, al mismo tiempo que vimos una tasa de aceptación del 92 % a nivel general, junto a unas tasas de abandono continuamente bajas.

A punto de terminar 2022, tenemos más de 3100 miembros del equipo en todo el mundo. Como nuestra cofundadora, presidente y COO Michelle Zatlyn indica, "Las empresas son grupos de personas. Uno de los mejores aspectos de mi trabajo es las personas con las que tengo el placer de trabajar". Y continuamos contratando en todo el mundo con cientos de puestos vacantes en toda la organización, que van de ventas a ingeniería. Para obtener más información sobre las oportunidades profesionales en Cloudflare, echa un vistazo a Empleos en Cloudflare. Y damos la enhorabuena a todo el equipo de Cloudflare por su esfuerzo y entrega continuos para ayudar a mejorar Internet.