Cloudflare consigue la autorización del programa FedRAMP para proteger una parte aún mayor del sector público

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Nos complace anunciar que nuestro conjunto de servicios para el sector público, Cloudflare for Government, ha conseguido la autorización Moderate del programa FedRAMP. El Programa Federal de Administración de Riesgos y Autorización (“FedRAMP”) de EE. UU. es un programa pangubernamental del gobierno de EE. UU. qùe proporciona un enfoque estandarizado de los procesos de evaluación de la seguridad, la autorización y la supervisión continua de los productos y servicios en la nube. La autorización Moderate del programa FedRAMP refleja el compromiso continuo de Cloudflare con la confianza de los clientes, así como la capacidad que ofrece Cloudflare for Government para proteger a las organizaciones del sector público de EE. UU.

Principales diferenciadores

Creemos que los clientes del sector público se merecen la misma experiencia que cualquier otro cliente. Por lo tanto, en lugar de desarrollar una plataforma diferenciada para Cloudflare for Government, hemos aprovechado nuestra plataforma existente. La plataforma de Cloudflare protege y acelera cualquier aplicación de Internet sin necesidad de añadir hardware, instalar software o cambiar líneas de código. Es también una de las redes globales más extensas y rápidas del planeta.

Una de las características que distingue Cloudflare for Government de otros proveedores de nube del programa FedRAMP es el número de centros de datos disponibles. Cada uno de ellos puede ejecutar nuestro conjunto completo de servicios autorizados por el programa FedRAMP localmente, con un plano de control único ubicado en nuestra red troncal privada. Los servicios de red y de seguridad solo pueden mejorar la experiencia del usuario si se ejecutan lo más cerca posible del usuario, incluso si este no vive en los grandes núcleos de la costa este o de la costa oeste. Mientras que otros proveedores de servicios en la nube solo cuentan con unos pocos centros de datos en su entorno del programa FedRAMP, Cloudflare for Government incluye más de 30 de nuestros centros de datos ubicados en EE.UU. Esto permite que los clientes de Cloudflare for Government disfruten de las mismas ventajas de velocidad, disponibilidad y seguridad que los otros clientes (aquellos que no están sujetos a una regulación tan estricta) esperan de nosotros.

Servicios Cloudflare for Government

Cloudflare for Government es un conjunto de servicios para los organismos gubernamentales y del sector público de EE. UU., que se proporcionan desde nuestra red de nube global, muy resistente, con funciones de seguridad y rendimiento integradas.

Servicios para aplicaciones

La protección del firewall de aplicaciones web con API proporciona una solución inteligente, integrada y escalable para proteger tus aplicaciones web críticas. La limitación de velocidad protege ante ataques de denegación de servicio, intentos de inicio de sesión por fuerza bruta y otros tipos de comportamientos abusivos dirigidos a la capa de aplicación. El equilibrio de carga mejora el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones alejando el tráfico de los servidores de origen en mal estado y distribuyéndolo dinámicamente a los grupos de servidores más disponibles y con mejor respuesta.

La gestión de bots gestiona los bots buenos y malos en tiempo real, ayuda a evitar el relleno de credenciales, la apropiación y el spam de contenido, la acumulación de inventario, el relleno de credenciales de tarjetas de crédito y los ataques DDoS a aplicaciones. La CDN proporciona entrega de contenido dinámico y estático ultrarrápida a través de nuestra red global. Ofrece a los usuarios la capacidad de aplicar un control preciso sobre cómo se almacena el contenido en la caché, reduce los costes de ancho de banda y se beneficia de la protección contra DDoS ilimitada integrada. El DNS de nivel empresarial ofrece el tiempo de respuesta más rápido, una redundancia inigualable y seguridad avanzada con mitigación de DDoS integrada y DNSSEC.

Zero Trust

El acceso a la red Zero Trust crea límites seguros para las aplicaciones, ya que solo permite el acceso a los recursos después de verificar la identidad, el contenido y la adhesión a las políticas de cada solicitud específica. El aislamiento remoto del navegador proporciona una solución rápida y fiable para la navegación remota ejecutando todo el código del navegador en la nube. Secure Web Gateway protege a los usuarios y los datos, ya que inspecciona el tráfico de los usuarios, filtra y bloquea el contenido malicioso e identifica los dispositivos en riesgo.

Servicios de red

Cloudflare for Government puede reemplazar tu arquitectura WAN heredada con WAN como servicio de Cloudflare, que proporciona una amplia conectividad, seguridad basada en la nube, rendimiento y control. El sistema DDoS de las capas 3 y 4 puede proteger tus sitios web, tus aplicaciones y tu red. Cloudflare bloquea de media 87 000 millones de amenazas al día. La interconexión de red te permite conectar directamente tus redes locales y tus entornos alojados en la nube a Cloudflare for Government.

Plataforma para desarrolladores

Workers proporciona un entorno de ejecución sin servidor que te permite crear aplicaciones completamente nuevas o mejorar las aplicaciones existentes sin la necesidad de configurar o mantener infraestructura. Workers KV es un almacén de datos clave-valor global y de baja latencia. Admite grandes volúmenes de lectura con baja latencia, lo que permite desarrollar unas API y unos sitios web muy dinámicos que responden tan rápido como lo haría un archivo estático almacenado en caché. Durable Objects proporciona coordinación de baja latencia y almacenamiento coherente para la plataforma Workers mediante dos características: la exclusividad global y una API de almacenamiento transaccional.

¿Cuál es el futuro de Cloudflare for Government?

La obtención de la autorización Moderate del programa FedRAMP para nuestro conjunto de productos Cloudflare for Government es el primer paso de nuestro recorrido para ayudar a proteger las entidades gubernamentales. Como puede que ya hayas leído esta misma semana, no nos hemos centrado únicamente el sector público de EE. UU. Nuestros productos Zero Trust se están utilizando para proteger la infraestructura crítica en Japón, Australia, Alemania, Portugal y el Reino Unido. También estamos protegiendo a las organizaciones que participan en nuestros proyectos Galileo y Athenian con nuestro conjunto de productos Cloudflare One Zero Trust, de forma gratuita. Ampliaremos el conjunto de productos Cloudflare for Government para proporcionar a los gobiernos de todo el mundo la oportunidad de utilizar nuestros servicios para proteger sus recursos y a sus usuarios.

Nuestro objetivo es ayudar a estos organismos a reforzar su ciberseguridad, sin poner en riesgo la experiencia de los clientes de los servicios gubernamentales de los que dependen todos los ciudadanos de EE. UU. Invitamos a todos nuestros socios públicos y privados de Cloudflare for Government a saber más sobre nuestras capacidades y a trabajar con nosotros para desarrollar soluciones que respondan a las demandas de seguridad en continua evolución que se requieren en los entornos complejos. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros en [email protected].

Para obtener más información sobre el estado del programa FedRAMP de Cloudflare, visita FedRAMP Marketplace.