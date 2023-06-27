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使用 Digital Experience Monitoring，了解最终用户的连接和性能状况。目前处于 Beta 版测试阶段。

2023/06/22

Speed Week (CN)Product News (CN)Digital Experience Monitoring (CN)简体中文

Cloudflare 宣布将推出 Digital Experience Monitoring (DEX) 测试版，这款 Zero Trust 产品旨在提高 IT 和网络团队对最终用户连接和性能问题的可见性。DEX 让管理员能够监测其 WARP 部署，并创建预定义的应用程序测试。它的功能包括实时团队和设备分析、服务器和路由跟踪测试、合成应用程序监测，以及设备状态，实时了解 WARP 部署情况。...

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2019年5月13日 13:00

Argo和Cloudflare全球私人骨干网

欢迎来到速度周！本周的每一天，我们都将讨论Cloudflare正在做的让每个人都能更快地上网的一些事情。 Cloudflare在75个国家的180个城市（直至19年9月11日，这一数字已经增长为90多个国家的193个城市）建立了庞大的数据中心网络。人们想到Cloudflare的一个点就是，它是一个全球系统，可以安全快速且可靠地将数据从地球上的任意点A传到任意点B。...

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