Legal (CN)

利用 CISA 的 Secure by Design 原则进行行业变革
2024/03/04
安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革...继续阅读 »
2024/03/04
安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革...继续阅读 »
2022/09/03
我们已经屏蔽对 Kiwifarms 的访问。对于任何使用 Cloudflare 服务的 Kiwifarms 网站，访问者都会看到一个 Cloudflare 拦截页面，其中附有到本帖的链接。...
2022/08/31
Cloudflare 创立于近 12 年前。自创立以来，我们的服务集复杂程度已大幅提高。鉴于这种复杂性，针对不同 Cloudflare 功能，我们制定了处理滥用的政策。...
2022/04/03
俄罗斯在 2 月下旬对乌克兰发动了无理、悲剧性的入侵，其后俄罗斯军队试图占领整个乌克兰，但遭到乌克兰人民的抵抗并予以击退，吸引了全世界的关注...
2019/12/20
今天，我们将发布2019年上半年Cloudflare的透明度报告。我们认识到保持报告及时更新的重要性，但是我们整理这些报告所用的时间比平常多一些。我们有一些值得注意的更新。...
2019年12月18日 18:02
两周前，我们写了关于Cloudflare处理儿童性虐待材料（CSAM）的方法。在2010年，我们向公共推出服务的几个月内，我们首次与美国国家失踪与受虐儿童中心（NCMEC）合作，NCMEC是一家总部位于美国的组织，是消除这种可憎内容的信息交流中心。...
2019年11月04日 14:00
还记得2016年吗？《精灵宝可梦Go》风靡一时，我们失去了传奇歌手普林斯，在英国和美国都出现了令人惊讶的选举结果。早在2016年，Blackbird Technologies（下简称黑鸟）在专利诉讼领域就已臭名昭著。它是一家小型律师事务所，是十大最活跃的专利流氓之一，在一年内对50多个不同的被告提起了诉讼。...
2019年8月05日 01:44
发生在德克萨斯州埃尔帕索市和俄亥俄州代顿市的大规模枪击案是可怕的悲剧。在埃尔帕索枪击案中，恐怖分子嫌疑人似乎受到了名为8Chan的论坛网站的启发。根据我们所看到的证据，在他开始对埃尔帕索沃尔玛发动恐怖袭击并导致20人死亡之前，他在该网站上发布了一段视频。...
2019年6月12日 13:00
今天是Cloudflare伽利略计划的五周年纪念日。通过该项目，Cloudflare免费保护了全球近600个从事在线上最具政治和艺术意义的工作的组织。由于他们的工作，这些组织经常受到攻击，并且是我们所见过的一些最猛烈的网络攻击。...
2019年2月27日 13:00
在昨天的一篇博客文章中，我们介绍了在面对就使用我们服务的网站的内容提出的大量不同要求时，我们所依赖的原则...