Legal (CN)

安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革 ...

俄罗斯在 2 月下旬对乌克兰发动了无理、悲剧性的入侵，其后俄罗斯军队试图占领整个乌克兰，但遭到乌克兰人民的抵抗并予以击退，吸引了全世界的关注 ...

今天，我们将发布2019年上半年Cloudflare的透明度报告。我们认识到保持报告及时更新的重要性，但是我们整理这些报告所用的时间比平常多一些。我们有一些值得注意的更新。 ...