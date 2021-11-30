วันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของเทศกาลขอบคุณพระเจ้าคือวันไซเบอร์มันเดย์ แต่วันอื่น ๆ ก็คึกคักไม่แพ้กัน

เข้าเดือนพฤศจิกายนแล้ว อุณหภูมิเริ่มเย็นลงเรื่อย ๆ ในความรู้สึกของประชากรค่อนโลก (ซึ่ง 87% อาศัยอยู่ในซีกโลกเหนือ) และคนอีกจำนวนมากก็เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง และสิ่งที่มาพร้อมกับเทศกาลนี้คือการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการรับส่งข้อมูลเพื่อการช้อปปิ้งออนไลน์
คำถามคือ แล้ววันไหนของเดือนพฤศจิกายนที่เว็บไซต์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในสหรัฐฯ มีการรับส่งข้อมูลกันอย่างคับคั่งที่สุด และทั่วโลกล่ะเป็นอย่างไร เราใช้อินเทอร์เน็ตมือถือกันมากขึ้นในช่วงนี้รึเปล่า และวันไหนที่ช้อปออนไลน์กันคึกคักที่สุด วันแบล็คฟรายเดย์ครองแชมป์รึเปล่า
เราจะใช้ Cloudflare Radar เพื่อพิจารณาคำถามเหล่านั้น อีคอมเมิร์ชกำลังขยายตัวและทำสถิติสูงสุดตลอดกาลโดยเฉพาะหลังการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่จนปลุกกระแสกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (อีคอมเมิร์ซมียอดขายเพิ่มขึ้น 32.4% ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2020 และคาดว่าจะเติบโตอีกในปีนี้)
ไซเบอร์มันเดย์ ผู้คว้าชัยใน ‘นาทีสุดท้าย’
มาเริ่มต้นด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยเราได้เพิ่มแผนผังลงใน Radar ที่แสดงแนวโน้มของอีคอมเมิร์ซที่เรียงตามประเทศ ซึ่งแนวโน้มในทั่วโลกค่อนข้างโดดเด่น โดยไซเบอร์มันเดย์หรือวันที่จะมีการกระหน่ำลดราคากันจนนาทีสุดท้าย คือฝ่ายที่ชนะอย่างใสสะอาด
วันยอดนิยมสำหรับอีคอมเมิร์ซในทั่วโลก
#1. วันไซเบอร์มันเดย์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน
#2. วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน
#3. วันแบล็คฟรายเดย์ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน แต่วันที่ 24 พฤศจิกายนถือว่าใกล้เคียงกับวันแบล็คฟรายเดย์มาก จะว่าไปแล้วนี่คือสัปดาห์ที่ดีมากในแง่ของการรับส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ
สหรัฐฯ: November e-commerce traffic ‘rain’
เมื่อหันมาพิจารณาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสถาปนาวันแบล็คฟรายเดย์ (วันถัดจากวันขอบคุณพระเจ้าที่นับแต่นั้นมาได้กลายเป็น“ตลาดค้าปลีกใหญ่" ในอีกหลายประเทศ) แต่ถ้าเราดูตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนั้น แนวโน้มจะต่างออกไปเล็กน้อย
วันอีคอมเมิร์ซยอดนิยมในสหรัฐฯ
#1. วันไซเบอร์มันเดย์ที่ 29 พฤศจิกายน
#2. วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน
#3. วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน
สัปดาห์แบล็คฟรายเดย์มีผลกระทบมากต่อการรับส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ แต่นอกจากวันไซเบอร์มันเดย์ที่เป็นผู้ชนะอย่างใสสะอาดแล้ว ข้าง ๆ โพเดียมกลับมีคู่แข่งอย่างสองวันแรกของเดือนพฤศจิกายนร่วมอยู่ด้วย การสัญจรของข้อมูลคับคั่งมากในระหว่างวันเหล่านั้น แต่ระดับควาสมคับคั่งตลอด 5 วันของสัปดาห์แบล็คไฟร์เดย์ค่อนข้างจะเสถียร
ถ้าดูแค่สัปดาห์ที่แล้ว วันแบล็คฟรายเดย์ไม่ใช่วันยอดนิยมที่สุด แต่เป็นวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายนต่างหาก ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะนักช้อปก็“กลับไปหน้าร้านค้า” อีกครั้งในวันแบล็คฟรายเดย์ 2021 โดยไม่ได้ช้อปออนไลน์เลย
แต่กระนั้นก็ตามวันแบล็คฟรายเดย์ 2021 ก็ยังเป็นวันที่มีความคับคั่งอยู่ตลอดทั้งวัน เส้นที่ปรากฏในแผนผังถัดไปคือข้อมูลของวันที่ 26 พฤศจิกายน (แบล็คฟรายเดย์) ตลอดหลายชั่วโมงหลังเวลา 12.00 น. ตามเขตเวลา UTC ซึ่งก็คือเวลาเช้าตรู่ในสหรัฐฯ มากกว่าในหลายวันก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างเช่น ถ้าดูตรงเวลา 00:00 น. ตามเขตเวลา UTC ในวงกลมสีแดง (เวลา 19:00 น. สำหรับเวลา US East Coast และเวลา 16:00 น. สำหรับเวลา US West Coast) ช่วงเย็นของวันแบล็คฟรายเดย์ครึกครื้นที่สุดในสัปดาห์ มากกว่าวันที่ 22 พฤศจิกายนด้วยซ้ำ โดยสองสามวันก่อนหน้านั้น มีเพียงวันไซเบอร์มันเดย์เท่านั้นที่คึกคัก (มากๆ) มากกว่าวันแบล็คฟรายเดย์
และเรายังเห็นว่าเกิดภาวะ "ชะงักงันชั่วคราว" ในกิจกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ในวันขอบคุณพระเจ้า (เราเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ใน Blog )
2021: แล้วที่สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนีหรืออินเดียล่ะเป็นอย่างไรบ้าง
Radar ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจะช่วยให้ทุกคนเห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในประเทศตนเองโดยการมองย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้น 7 วันหรือ 30 วัน เรายกตัวอย่างที่น่าสนใจได้โดยดูจากบางประเทศ
เช่นในสหราชอาณาจักร วันที่ช้อปปิ้งกันคึกคักที่สุดคือวันแบล็คฟรายเดย์ ตามด้วยวันไซเบอร์มันเดย์
ในเยอรมนีวันแบล็คฟรายเดย์ 2021 ตามด้วยวันไซเบอร์มันเดย์คือสองวันที่คึกคักที่สุดแม้ช่วงที่พีคกว่านี้คือวันที่ 2 พฤศจิกายน
ในประเทศเพื่อนบ้าน เทรนในวันเหล่านี้กลับ ‘ลดลง’ ในฝรั่งเศส วันยอดนิยมที่สุดของอีคอมเมิร์ซคือวันพฤหัสฯ ที่ 18 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน ซึ่งทั้งวันสองนี้มีการช้อปปิ้งออนไลน์กันคึกคักมากกว่าวันแบล็คฟรายเดย์หรือวันไซเบอร์มันเดย์ด้วยซ้ำ และที่เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือ ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดสัปดาห์แบล็คฟรายเดย์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
ตอนนี้ มา ‘ส่อง’ ที่อินเดียกัน ซึ่งถือเป็นตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และสัปดาห์แบล็คฟรายเดย์ของอินเดียถือเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของเดือนแห่งการช้อปปิ้งออนไลน์ วันไซเบอร์มันเดย์คือวันช้อปปิ้งยอดนิยม ตามด้วยวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน และมีวันแบล็คฟรายเดย์รวมอยู่ด้วย
แต่ดูเหมือนญี่ปุ่นจะเป็นข้อยกเว้น ช่วงเริ่มต้นสัปดาห์แบล็คฟรายเดย์และช่วงท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้ากลับเป็นช่วงทการช้อปปิ้งออนไลน์กันอย่างคึกคักมากกว่า โดยวันที่ 18, 23 และ 20 พฤศจิกายนดีกว่าวันแบล็คฟรายเดย์หรือวันไซเบอร์มันเดย์อยู่มาก
การรับส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
มีการโพสต์บล็อกล่าสุดที่พูดถึงประเทศที่การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเรื่องยอดนิยมที่สุด และไม่เป็นที่นิยมเลย และเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนนเมื่อนักเรียนส่วนใหญ่กลับไปเรียนที่โรงเรียน (และคนกลับไปทำงาน) การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ลดลง ดังนั้น แนวโน้มการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่จึงผันแปรไปตามพฤติกรรมของคน
แล้วของเดือนพฤศจิกายนล่ะ หากเราดูแนวโน้มทั่วโลก เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าหลังวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน สัดส่วนการรับส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น โดยการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์เคลื่อนที่มีสัดส่วนเป็น 55% ของยอดรวมทั้งหมดในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น
สิ่งที่เราเห็นในแผนผังด้านล่างคือ วันแบล็คฟรายเดย์ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนมีสัดส่วนการรรับส่งข้อมูบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% เทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้า เท่ากับว่า ผู้คนต่างใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนเมื่อช้อปออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิม คือเพิ่มขึ้น 4%
ตอนนี้กลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกากัน ซึ่งจะเห็นว่าวันขอบคุณพระเจ้า (ที่เราอธิบายไว้ก่อนหน้านี้) มีอิทธิพลมากต่อการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เราจะเห็นแนวโน้มที่ว่านี้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน (สัดส่วนการรับส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นกว่า 6%) แต่ก็เกิดขึ้นในวันแบล็คฟรายเดย์ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนด้วย แต่พอเข้าวันเสาร์อาทิตย์นั้น ปริมาณการรับส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็ลดลง
