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21 сентября 2022 г. в 16:21
Stream Live теперь общедоступен
Сегодня мы рады объявить о завершении бета-тестирования Stream Live, теперь он доступен всем желающим и готов к приему массового рабочего трафика...
21 сентября 2022 г. в 13:00
R2 отныне находится в общей доступности
R2 отныне находится в общей доступности R2 обеспечивает разработчикам хранение объектов без платы за исходящий трафик...
19 сентября 2022 г. в 13:45
Представляем новую систему адаптивной DDoS-защиты Cloudflare, осуществляющую профилирование трафика для нейтрализации DDoS-атак
Новая система, анализируя уникальные особенности вашего трафика, адаптируется для защиты от сложных DDoS-атак...
06 сентября 2022 г. в 16:15
Cloudflare признана лидером в исследовании Gartner
Gartner признал Cloudflare одним из лидеров в своем исследовании 2022 года "Магический квадрант™ Gartner® для защиты веб-приложений и API (WAAP)", в котором 11 поставщиков оцениваются с точки зрения "полноты видения" и "способности реализации"...
09 августа 2022 г. в 15:56
Механика изощренного фишингового мошенничества: как нам удалось его предотвратить
Вчера, 8 августа 2022 года, Twilio сообщил, что они были скомпрометированы целевой фишинговой атакой. Примерно в то же время, когда был атакован Twilio, мы наблюдали атаку с очень похожими характеристиками, которая также была нацелена на сотрудников Cloudflare...
14 июля 2022 г. в 13:00
Mantis — самый мощный ботнет за все время наблюдений
Мы назвали ботнет, запустивший DDoS-атаку мощностью 26 млн запросов в секунду, Mantis (Богомол), по аналогии с раком-богомолом, который имеет небольшой размер, но при этом обладает большой силой...
11 июля 2022 г. в 12:57
Представляем систему DDoS-защиты с учетом географии трафика
DDoS-защита с учетом географии трафика теперь доступна в бета-версии для клиентов Cloudflare Enterprise, подписанных на сервис Advanced DDoS (Расширенная защита от DDoS)...
07 июля 2022 г. в 12:57
Новые аналитические данные в WAF
В Cloudflare WAF теперь доступен более широкий спектр аналитической информации об угрозах: мы добавили четыре новых управляемых списка IP-адресов, которые можно использовать при настройке любого пользовательского правила межсетевого экрана...
23 июня 2022 г. в 15:23
Надежный мост на пути к Zero Trust
Представляя вашему вниманию новые возможности платформы Cloudflare One, еще больше облегчающие переход от традиционной архитектуры к сети будущего на основе принципов Zero Trust...
20 июня 2022 г. в 13:14
Как заменить почтовый шлюз на Cloudflare Area 1
Защита электронной почты сегодня должна следовать за пользователем, находиться рядом с почтовым ящиком и присутствовать буквально повсюду...