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Блог Cloudflare

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Pусский

Новинка! Security Analytics обеспечивает комплексный обзор всего вашего трафика

09.12.2022

Application Services (RU)Analytics (RU)Pусский

Выдержка. Security Analytics обеспечит вам представление о безопасности всего вашего HTTP-трафика, а не только нейтрализованных запросов, позволяя сосредоточиться на том, что наиболее важно: трафик, признанный вредоносным, но потенциально не нейтрализованный...

Блокируйте атаки до того, как о них станет известно: расширение интеллектуального потенциала Cloudflare WAF

09.12.2022

WAF (RU)WAF Attack Score (RU)AI (RU)Pусский

Выдержка. Сегодня мы расширяем интеллектуальные возможности WAF, повышая доступность нашего нового усовершенствования на основе машинного обучения — WAF Attack Score...

Серверы Cloudflare больше не имеют собственных IP-адресов — тогда как же они подключаются к Интернету?

25.11.2022

PусскийSpeed & Reliability (RU)

Мы обсудим подробности управления IP-адресами Cloudflare, используемыми для получения данных из Интернета, эволюцию структуры нашей выходной сети, а также то, как мы оптимизировали сеть для наилучшего использования доступного пространства IP-адресов...

БОЛЬШЕ ПУБЛИКАЦИЙ

21 сентября 2022 г. в 16:21

Stream Live теперь общедоступен

Сегодня мы рады объявить о завершении бета-тестирования Stream Live, теперь он доступен всем желающим и готов к приему массового рабочего трафика...

General Availability (RU)
Cloudflare Stream (RU)
GA Week (RU)
Video (RU)
Pусский

19 сентября 2022 г. в 13:45

Представляем новую систему адаптивной DDoS-защиты Cloudflare, осуществляющую профилирование трафика для нейтрализации DDoS-атак

Новая система, анализируя уникальные особенности вашего трафика, адаптируется для защиты от сложных DDoS-атак...

GA Week (RU)
General Availability (RU)
DDoS (RU)
DDoS Alerts (RU)
Advanced DDoS (RU)

06 сентября 2022 г. в 16:15

Cloudflare признана лидером в исследовании Gartner

Gartner признал Cloudflare одним из лидеров в своем исследовании 2022 года "Магический квадрант™ Gartner® для защиты веб-приложений и API (WAAP)", в котором 11 поставщиков оцениваются с точки зрения "полноты видения" и "способности реализации"...

Security (RU)
WAF (RU)
API Security (RU)
DDoS (RU)
Pусский

09 августа 2022 г. в 15:56

Механика изощренного фишингового мошенничества: как нам удалось его предотвратить

Вчера, 8 августа 2022 года, Twilio сообщил, что они были скомпрометированы целевой фишинговой атакой. Примерно в то же время, когда был атакован Twilio, мы наблюдали атаку с очень похожими характеристиками, которая также была нацелена на сотрудников Cloudflare...

Post Mortem (RU)
Security (RU)
Phishing (RU)
Pусский
Cloudflare Access (RU)

14 июля 2022 г. в 13:00

Mantis — самый мощный ботнет за все время наблюдений

Мы назвали ботнет, запустивший DDoS-атаку мощностью 26 млн запросов в секунду, Mantis (Богомол), по аналогии с раком-богомолом, который имеет небольшой размер, но при этом обладает большой силой...

Botnet (RU)
DDoS (RU)
Trends (RU)
Pусский

11 июля 2022 г. в 12:57

Представляем систему DDoS-защиты с учетом географии трафика

DDoS-защита с учетом географии трафика теперь доступна в бета-версии для клиентов Cloudflare Enterprise, подписанных на сервис Advanced DDoS (Расширенная защита от DDoS)...

DDoS (RU)
Attacks (RU)
Advanced DDoS (RU)
Managed Rules (RU)
Product News (RU)

07 июля 2022 г. в 12:57

Новые аналитические данные в WAF

В Cloudflare WAF теперь доступен более широкий спектр аналитической информации об угрозах: мы добавили четыре новых управляемых списка IP-адресов, которые можно использовать при настройке любого пользовательского правила межсетевого экрана...

Product News (RU)
WAF (RU)
Threat Intelligence (RU)
VPN (RU)
Botnet (RU)

23 июня 2022 г. в 15:23

Надежный мост на пути к Zero Trust

Представляя вашему вниманию новые возможности платформы Cloudflare One, еще больше облегчающие переход от традиционной архитектуры к сети будущего на основе принципов Zero Trust...

Cloudflare Zero Trust (RU)
Zero Trust (RU)
Pусский
Cloudflare One Week (RU)

20 июня 2022 г. в 13:14

Как заменить почтовый шлюз на Cloudflare Area 1

Защита электронной почты сегодня должна следовать за пользователем, находиться рядом с почтовым ящиком и присутствовать буквально повсюду...

Cloudflare Zero Trust (RU)
Cloudflare One Week (RU)
Email Security (RU)
Phishing (RU)
Zero Trust (RU)