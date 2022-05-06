Por que ingressei na Cloudflare na América Latina

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Tenho o prazer de anunciar que ingressei recentemente na Cloudflare como vice-presidente e diretor administrativo para a América Latina. Como muitos de vocês que estão lendo isso provavelmente já sabem, a Cloudflare tem a missão de ajudar a construir uma Internet melhor. Essa é uma grande parte do motivo pelo qual me juntei a essa equipe — contribuir para isso, especificamente na América Latina e promover a interconexão em todo o mundo. A Cloudflare tem uma forte presença na América Latina há anos. O primeiro investimento na região foi em 2014, quando ela expandiu sua rede para a América Latina para ficar mais próxima dos usuários aqui — a fim de fornecer conexões ainda mais rápidas e confiáveis sem comprometer a segurança. Nos últimos dois anos, passamos a depender ainda mais da Internet e a América Latina é a quarta maior região em termos de usuários on-line em todo o mundo. Vocês podem ver como isso torna a missão da Cloudflare ainda mais importante e apresenta uma oportunidade significativa na América Latina.

Um pouco sobre mim

Trabalho há 20 anos no setor de TI e posso ver o profundo impacto da tecnologia na vida de todos. Trabalhando com tecnologia há anos e vendo o setor evoluir, com outras empresas que fizeram parte do meu desejo de entregar resultados impactantes, observei o impacto que a Cloudflare teve em grande escala, inclusive na América Latina. Nosso compromisso com o futuro da região me anima. Não apenas no mundo dos negócios com transições digitais, mas também na promoção de uma América Latina melhor através do poder de uma Internet mais segura, eficiente e confiável!

Antes de ingressar na Cloudflare, fui diretor dos Segmentos Comercial e para Pequenas Empresas na Cisco América Latina, onde coordenei uma equipe internacional, liderando as vendas e os esforços de desenvolvimento de negócios por meio da digitalização dos processos operacionais, ciclo de vendas e estratégia de lançamento no mercado, com o objetivo de expandir o mercado de pequenas e médias empresas. Durante minha carreira, também tive o privilégio de gerenciar Vendas para Segmentos (corporativo e setor público), Equipes de Especialistas em Vendas de Produtos e organizações de unidades de negócios nas áreas de Segurança, Colaboração, Datacenter e Rede Corporativa.

Por que a Cloudflare

Minha missão pessoal sempre foi a expansão para novos mercados, a construção de novas organizações e o desenvolvimento de talentos para impulsionar o crescimento incremental para ganhar participação de mercado — e, mais importante, entregar valor aos clientes. Na verdade, comecei minha carreira trabalhando no Bell Labs da Lucent Technologies, principalmente criando novos produtos e ajudando a impulsionar a inovação. Foi quando aprendi o poder da tecnologia e seu impacto não apenas nos negócios, mas na transformação de vidas.

Hoje, vivemos em um mundo muito digital, onde todas as empresas, setores e países estão sendo transformados pelo poder da tecnologia. Na Cloudflare, vejo uma grande oportunidade de causar um grande impacto e apoiar os países da América Latina. Aproveitando essa transformação digital, organizações de todos os portes da região podem se tornar ainda mais produtivas com as tecnologias que já estão disponíveis para setores e negócios de todos os tipos! Mais uma vez, foi a missão da Cloudflare de ajudar a construir uma Internet melhor que motivou minha escolha. Tudo se resume a isso. A inspiração e a energia por trás dessa missão podem ser vistas em toda a equipe desde o início. Certamente vi isso refletido no trabalho que a Cloudflare já fez na América Latina, mas estamos ansiosos por muito mais. Estamos em uma posição única para gerar valor significativo aos clientes e a milhões de pessoas na América Latina e além.

Oportunidades de crescimento na América Latina

Costuma-se dizer que a América Latina demora a adotar modelos digitais, em comparação com os Estados Unidos, a Europa e alguns países da Ásia. A transição para a nuvem acabou de começar. As empresas estão começando a migrar de tecnologias locais para a nuvem. Muitas organizações estão aproveitando um ambiente multinuvem como plataforma para ajudar a impulsioná-las.

A Cloudflare está em uma posição incomparável para ajudar a transformar a maneira como as empresas latino-americanas fazem negócios e promover essa mudança. Vimos isso ao ajudar a impulsionar muitas organizações na região, de clientes como a El Universal, serviços financeiros como Bidu, Bitso e Naranja, além de varejistas como Facily e Falabella. Isso inclui milhares de outros clientes latino-americanos de todos os tamanhos e tipos. Também fizemos parceria com diversas organizações para ampliar ainda mais nossos serviços na região, como Alestra, Cipher, NeoSecure, SYNNEX, TIVIT e muito mais.

Ao fornecer segurança, aprimorar a performance de aplicativos essenciais aos negócios e eliminar o custo e a complexidade do gerenciamento de hardware individual — não há compensações para as organizações, tudo isso ocorre dentro da infraestrutura e dos serviços globais em nuvem da Cloudflare. Para dar uma ideia do impacto na região, bloqueamos, em média, quase sete bilhões de ataques cibernéticos todos os dias na América Latina. Temos muito orgulho disso, especialmente porque vemos essas ameaças se desenvolvendo.

Em termos de velocidade e confiabilidade, com as conexões diretas da Cloudflare com mais provedores de serviços e nuvem, nossa Rede pode atingir 95% da população mundial em 50 milissegundos (um piscar de olhos leva de 300 a 400 milissegundos!). A Rede da Cloudflare é uma das mais interconectadas e também uma das maiores redes do mundo — já abrangendo aproximadamente 270+ cidades globalmente. Cerca de 40 delas estão na América Latina. A maior proximidade com usuários e organizações latino-americanos permite conexões ainda mais rápidas e confiáveis não apenas dentro da América Latina, mas também dentro e fora da região para qualquer outro lugar do mundo.

Não vejo a hora de causar um impacto em primeira mão para ainda mais clientes, parceiros e usuários na América Latina.

Por meio do poder da tecnologia e da inovação, vamos acelerar a transformação digital da América Latina! Vamos contribuir para ter uma Internet mais rápida, segura e confiável na região. Sei que uma Internet melhor pode ser o caminho para transformar a América Latina e aumentar a produtividade.

Se você estiver interessado em fazer parceria conosco ou quiser explorar como podemos ajudar a garantir que os ativos da Internet de sua organização fiquem seguros, rápidos e confiáveis — entre em contato comigo, [email protected] a qualquer momento. Além disso, estamos contratando e estou ajudando a aumentar nossa equipe! Se você estiver interessado em embarcar em uma missão ambiciosa para ajudar a construir uma Internet melhor, confira nossas vagas abertas.