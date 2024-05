Como o AI WAF da Cloudflare detectou proativamente a vulnerabilidade crítica de zero-day da Ivanti Connect Secure

23/01/2024

Em resposta às recentes vulnerabilidades críticas (CVE-2023-46805 e CVE-2024-21887), o WAF alimentado por IA da Cloudflare e as regras de emergência do WAF implementadas em 17 de janeiro de 2024 garantiram a proteção imediata do cliente ...