Apresentamos nossos primeiros Parceiros de Prestação de Serviços Autorizados do Cloudflare One

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O compromisso da Cloudflare em criar a plataforma SASE mais atraente e fácil de usar do mercado levou a um crescimento significativo no ano passado. Os serviços do Cloudflare One tiveram a adoção mais rápida entre nossos clientes, com um aumento de 3 vezes nas reservas de parceiros e um aumento de 70% no ano nas transações de parceiros. Os parceiros citam consistentemente a simplicidade de nossa plataforma, nossa inovação e nossa rede global como principais diferenciais que estão impulsionando uma forte demanda dos clientes.

Para continuar aproveitando esse momento e fornecer os serviços necessários que nossos clientes possam exigir, anunciamos anteriormente a criação de nossa nova faixa de especialização para o Authorized Services Delivery Partner (ASDP) como parte de nossos esforços para continuar ampliando nosso programa de parcerias.

O Authorized Services Delivery Partner da Cloudflare foi criado para autorizar parceiros que atendam aos nossos altos padrões de prestação de serviços profissionais do Cloudflare One. Os parceiros que passam pelo rigoroso processo de validação técnica e atendem aos critérios de segurança, desempenho e confiabilidade de seus recursos de prestação de serviços são designados como Authorized Services Delivery Partner da Cloudflare. Essa designação oferece uma variedade de benefícios, incluindo acesso a oportunidades originárias do Cloudflare One que exigem serviços, acesso a gerentes de prestação de serviços do Cloudflare One nomeados e acesso a fundos especiais de incentivo de parceiros projetados para garantir que os serviços de parceiros autorizados sejam usados ativamente nos contratos com clientes do Cloudflare One.

Além disso, temos o prazer de anunciar que nossos parceiros autorizados, com suas competências e capacidades profundas, desempenharão um papel crítico no Programa Descaler. Os parceiros autorizados trabalharão em estreita colaboração com os clientes para entender suas necessidades e objetivos exclusivos e fornecer consultoria estratégica e conhecimento técnico durante toda a jornada de migração. Os parceiros autorizados também terão a oportunidade de aproveitar o kit de ferramentas Descaler para exportar automaticamente definições e configurações de produtos Zscaler implantados para serem migrados para a Cloudflare, permitindo uma transição sem atrito para o Cloudflare One.

Desde o lançamento, a trajetória do Authorized Services Delivery Partner do Cloudflare One tem tido um impacto notável em nosso ecossistema de parceiros, fornecendo uma estrutura para que os eles demonstrem sua experiência nos serviços do Cloudflare One e forneçam serviços gerenciados e profissionais de alta qualidade aos clientes. O programa atraiu uma gama diversificada de parceiros que trazem diferentes competências e conhecimentos para a mesa, incluindo avaliações de segurança Zero Trust, transformação de rede e serviços de consultoria e migração, entre outros. Ao autorizar parceiros que atendem aos nossos altos padrões de entrega de serviços, oferecemos aos clientes um caminho claro para consultores confiáveis que podem ajudá-los a navegar em sua jornada para uma arquitetura SASE fornecida em nuvem.

Estamos entusiasmados em anunciar agora os primeiros parceiros que alcançaram a designação ASDP.

CDS (EMEA)

A CDS permite a mudança estratégica ao fazer parceria com os melhores provedores de tecnologia como a Cloudflare, oferecendo o pacote de serviços profissionais que garante que as organizações obtenham o melhor valor de sua tecnologia escolhida, incluindo orientação estratégica, implementação, governança arquitetônica e para clientes com necessidades complexas, um serviço gerenciado. A abordagem da CDS garante que os serviços da Cloudflare sejam continuamente otimizados para os mais altos padrões e que os clientes obtenham o valor máximo de sua licença. A CDS oferece uma equipe de especialistas certificada pela Cloudflare com experiência genuína no mercado, que pode resolver desafios significativos de segurança, permitindo que os clientes vejam seus projetos de vários ângulos, incentivando soluções mais seguras, criativas e inovadoras

Miguel Ferreira, Diretor de serviços de nuvem da CDS diz:

"Estamos entusiasmados por ser um dos primeiros parceiros na região EMEA a alcançar o status de "Authorized Services Delivery Partner" da Cloudflare. Fazer parte desse programa é fundamental para nós porque valida nosso compromisso com a excelência e nos fornece as ferramentas e o suporte que precisamos para entregar contratos bem-sucedidos. Na CDS, nos consideramos os defensores de nossos clientes, ajudando-os a navegar e possibilitar mudanças. Parte disso é dar aos nossos clientes confiança para tomar decisões tecnológicas significativas que podem fazer ou quebrar suas aspirações para a transformação digital. Ser capaz de contar com um parceiro de serviços profissionais com, neste caso, o status Authorized Services Delivery Partner da Cloudflare, reduz significativamente o risco associado a esses tipos de decisões. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Cloudflare para fornecer soluções inovadoras e experiências excepcionais do cliente.”

Primary Guard (APJC)

A Primary Guard fornece uma solução de segurança cibernética de ponta especializada em serviços de TI e segurança de rede no Sudeste Asiático, fornecendo sites rápidos e seguros por meio de soluções personalizadas que atendem às melhores práticas de segurança cibernética e requisitos de desempenho, como proteção contra DDoS e mitigação de DDoS, proteção de endpoints de empresas e gerenciamento de controle de acesso. Ela é a vencedora do prêmio 2020 Cloudflare APJC Partner Champions na categoria Partner System Engineer of the Year. É líder como provedor de serviços de segurança cibernética na região da ASEAN, seu consultor líder de segurança também foi premiado como Cloudflare Community MVP em 2021-2023.

Comentando sobre sua designação como Authorized Service Partner, Johary Mustapha, CEO da Primary Guard, diz:

“Estamos entusiasmados por fazer parte do programa Authorized Service Delivery Partners, que reconhece a experiência da Primary Guard em soluções Zero Trust e adesão às melhores práticas do setor. Fazer parte desse programa realmente valida nosso compromisso com a excelência e nos fornece as ferramentas e o suporte de que precisamos para entregar contratos bem-sucedidos com clientes em todos os setores e tamanhos. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Cloudflare para oferecer soluções de segurança cibernética mais inovadoras e experiências excepcionais para os clientes.”

AZ-AP (APJC)

A AZ Asia-Pacific é um Centro de Serviços de Distribuição de Segurança Cibernética completo com sede em Cingapura, com escritórios e operações na Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, China e Hong Kong, que trabalha com os melhores integradores de sistemas e provedores de serviços da região Ásia-Pacífico. O foco da AZ AP é fornecer soluções e serviços de qualidade em tecnologia de segurança cibernética, que inclui arquitetura de rede Zero Trust, segurança de aplicativos, nuvem e de rede.

De acordo com Jeremy Woo - Fundador e CEO da AZ-AP:

"Estamos honrados em ser incluídos no prestigioso programa Authorized Service Delivery Partners. Esse reconhecimento reflete nossa proficiência em soluções Zero Trust e nossa dedicação em manter os padrões do setor, além de nos fornecer um acesso inestimável a benefícios e recursos exclusivos que nos permitirão apoiar melhor nossos parceiros. Aderir a este programa é essencial para nós porque valida nosso compromisso inabalável em fornecer um serviço excepcional e nos equipa com as ferramentas e suporte necessários para entregar contratos bem-sucedidos. Esperamos ansiosamente colaborar com a equipe da Cloudflare para fornecer soluções inovadoras e experiências inigualáveis do cliente.”

Layer8 (EMEA)

A LAYER8 é uma empresa totalmente focada no negócio de segurança da informação e gestão de compliance. Com mais de 80 profissionais altamente especializados, ela fornece soluções que agregam valor ao negócio e simplificam a adoção da segurança da informação em organizações ao redor do mundo. A plataforma Zero Trust da Cloudflare incorpora essas qualidades com sua arquitetura simples e flexível, mas altamente segura.

Fernando Cardoso, COO da Layer8 diz:

“Fazer parte do programa Authorized Service Delivery Partners não apenas reconhece nossa proficiência em soluções Zero Trust, mas também nos equipa com os recursos e suporte necessários para realizar projetos bem-sucedidos, permitindo-nos atender nossos clientes com mais eficiência. Essa parceria com a Cloudflare certamente fortalecerá nosso foco em atividades de inovação e criação de valor comercial.”

Opticca Security (AMER)

A Opticca Security é uma consultoria boutique especializada em borda, nuvem, DevOps e segurança de aplicativos. Prestando serviços para organizações de médio, grande porte e grandes empresas na América do Norte integra e automatiza os controles de segurança em várias facetas de sua arquitetura de TI e pipelines de desenvolvimento de software. A Opticca Security é revendedora certificada das soluções da Cloudflare e parceira de serviços desde 2019 e continua a se beneficiar da pilha de tecnologia inovadora da Cloudflare, juntamente com a experiência da Opticca Security em modernização de aplicativos e habilitação de DevSecOps**.**

O diretor-gerente, Joey Campione, da Opticca Security, mostra sua perspectiva sobre sua conquista, afirmando que:

“Estamos muito entusiasmados por estar envolvidos com o programa Authorized Services Delivery Partner da Cloudflare, pois isso nos permitirá continuar a oferecer segurança e desempenho superiores para nossos clientes atuais e futuros. Os investimentos contínuos da Cloudflare em inovação de plataforma e nos ecossistemas de parceiros nos permitem ajudar nossos clientes a serem mais eficientes e competitivos pelos padrões modernos”.

Esses parceiros demonstraram sua experiência nos serviços do Cloudflare One e seu compromisso em fornecer serviços de alta qualidade aos clientes. Nós os parabenizamos por essa conquista e esperamos continuar a trabalhar com eles para oferecer um valor excepcional aos nossos clientes em comum.

Roteiro

A partir de hoje, o programa Authorized Service Delivery Partner tem duas especializações: ASDP Zero Trust Services e ASDP Application Services. Também estamos planejando lançar duas especializações adicionais em breve: ASDP Network Services e ASDP Edge Developer Services. Nosso objetivo é trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros para desenvolver soluções abrangentes que agreguem valor real para nossos clientes. O lançamento de especializações adicionais proporcionará ainda mais oportunidades para nossos parceiros se diferenciarem no mercado.

Conclusão

Na Cloudflare, continuamos comprometidos em criar uma rede forte e estratégica de parceiros de canal que podem nos ajudar a oferecer os melhores serviços e soluções possíveis para nossos clientes. Estamos entusiasmados em continuar ampliando nosso programa de parcerias e em trabalhar com nossos parceiros ASDP para oferecer valor e resultados excepcionais. Se você é um parceiro em potencial interessado na trajetória ASDP, consulte nossa lista de verificação de validação de Authorized Service Delivery Partner da Cloudflare para obter detalhes sobre o processo de inscrição. Se você já é um parceiro da Cloudflare, entre em contato com seu gerente de conta de canal nomeado para obter informações adicionais.