Desenvolvendo para o futuro

Esta tarde, enviamos o seguinte e-mail para nossa equipe global. Um dos nossos valores fundamentais na Cloudflare é a transparência, e acreditamos que é importante que vocês ouçam isso diretamente de nós porque é um momento importante na Cloudflare.

Equipe,

Estamos escrevendo para informar você diretamente que tomamos a decisão de reduzir a força de trabalho da Cloudflare em mais de 1.100 funcionários globalmente.

A forma como trabalhamos na Cloudflare mudou fundamentalmente. Não apenas construímos e vendemos ferramentas e plataformas de IA, somos nosso cliente mais exigente. O uso de IA pela Cloudflare aumentou mais de 600% nos últimos três meses. Funcionários de toda a empresa, desde a engenharia até o RH, finanças e marketing, realizam milhares de sessões com agentes de IA todos os dias para concluir seu trabalho. Isso significa que devemos ser intencionais em como arquitetamos nossa empresa para a era da IA agêntica, a fim de potencializar o valor que entregamos aos nossos clientes e honrar nossa missão de ajudar a construir uma internet melhor para todos, em qualquer lugar.

Hoje é um dia difícil. Infelizmente, esta decisão significa dizer adeus a colegas que contribuíram significativamente para nossa missão e para transformar a Cloudflare em uma das empresas de maior sucesso do mundo. Queremos deixar claro que esta decisão não reflete o trabalho ou o talento individual daqueles que estão nos deixando. Em vez disso, estamos repensando todos os processos internos, equipes e funções em toda a empresa. As ações de hoje não são um exercício de redução de custos ou uma avaliação do desempenho individual. Elas representam a definição, pela Cloudflare, de como uma empresa de primeira classe e de alto crescimento opera e cria valor na era da IA agêntica

Este é um momento que precisamos assumir como fundadores e líderes da empresa. Matthew enviou pessoalmente todas as cartas de oferta que fizemos. É uma prática pela qual ele sempre teve grande apreço, pois representava nosso crescimento e o incrível talento que se juntava à nossa missão. Não nos pareceu certo que esta mensagem viesse de alguém além de nós dois. Em vez de enviar avisos aos poucos através dos gerentes, enviaremos e-mails para todos os funcionários.

Dentro da próxima hora, todos os membros da nossa equipe global receberão um e-mail nosso esclarecendo como essa mudança os afeta. Para aqueles que estão saindo hoje, enviaremos esta atualização tanto para seus endereços pessoais e da Cloudflare, para garantir que recebam a informação imediatamente.

É importante para nós tratar os membros da equipe que estão saindo de maneira adequada e de uma forma que supere o que já vimos em outras empresas. Acreditamos que agir com empatia não significa evitar decisões difíceis, mas sim como tratamos as pessoas quando essas decisões são tomadas. Se pedimos à nossa equipe que seja de primeira classe, temos a obrigação recíproca de sermos de primeira classe na forma como os tratamos. Estamos combinando a objetividade dessas medidas com pacotes de indenização que são líderes no setor. Os pacotes para os funcionários que deixarem a empresa incluirão o equivalente ao seu salário-base integral até o final de 2026. A cobertura de saúde é diferente ao redor do mundo e, se você estiver nos Estados Unidos, continuaremos a oferecer suporte até o final do ano. Também estamos concedendo ações aos membros da equipe que deixarem a empresa até 15 de agosto, para que recebam ações mesmo após a data de desligamento E, se os membros da equipe que deixarem a empresa ainda não tiverem atingido o período mínimo de aquisição de ações (primeiro ano de trabalho), vamos isentá-los desse período e conceder ações proporcionais até agosto também.

Pedimos à equipe que fizesse isso apenas uma vez, por mais difícil que seja hoje. Não queremos fazer isso novamente em um futuro próximo. Ao tomarmos medidas decisivas agora, proporcionamos clareza imediata aos que estão saindo e protegemos a estabilidade da equipe que permanece. Estamos implementando essas mudanças agora porque cortes menores e repetidos ou prolongar uma reorganização por vários trimestres gera incerteza emocional para os funcionários e impede nosso crescimento. É a coisa certa a fazer; é a coisa honesta a fazer; e reflete os valores da empresa que continuamos a construir.

A Cloudflare começou como uma empresa nativa digital, criada em nuvem. Isso nos permitiu alcançar e ultrapassar empresas que tinham uma vantagem de anos ou décadas, mas que foram prejudicadas por sistemas e processos obsoletos. Agora que nos tornamos líderes, não podemos nos acomodar com os fluxos de trabalho e estruturas organizacionais que funcionavam ontem. Temos certeza de que nossa organização reformulada será ainda mais ágil e inovadora à medida que continuamos a construir o futuro.

Àqueles que estão nos deixando: vocês ajudaram a construir a base sólida sobre a qual a Cloudflare se ergue hoje. Temos o máximo respeito pelo seu trabalho e gratidão pelo impacto que vocês causaram. Temos certeza de que vocês encontrarão outras grandes oportunidades e construirão muitas outras empresas de sucesso no futuro, levando consigo um conjunto único de habilidades adquiridas enquanto construíam a Cloudflare.

A transparência é um princípio fundamental na Cloudflare, e era importante que vocês soubessem disso por nós primeiro. Realizaremos nossa teleconferência de resultados às 14h PT, quando compartilharemos mais informações. Também planejamos abordar os anúncios de hoje ao vivo com a equipe em nossa reunião geral.

Não é um dia fácil, mas é a decisão certa. Nossa missão de ajudar a construir uma internet melhor é mais importante agora do que nunca, e ainda há muito trabalho a ser feito.