Dane Knecht

Cloudflare-storing op 5 december 2025

2025-12-05

Cloudflare ondervond een aanzienlijke verkeersstoring op 5 december 2025, die omstreeks 8:47 uur UTC begon. Het incident duurde ongeveer 25 minuten voordat het was verholpen. Wij betreuren de impact die deze storing op onze klanten en het internet heeft gehad. Het incident werd niet veroorzaakt door een aanval, maar door configuratiewijzigingen die werden doorgevoerd om een recente sectorbrede kwetsbaarheid met gevolgen voor React Server Components te beperken. ...