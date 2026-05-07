Costruire per il futuro

Questo pomeriggio, abbiamo inviato la seguente email al nostro team globale. Uno dei nostri valori fondamentali in Cloudflare è la trasparenza e crediamo sia importante che lo sentiate direttamente da noi perché è un momento cruciale per Cloudflare.

Alla corte attenzione del nostro Team:

Vi scriviamo per informarvi direttamente che abbiamo preso la decisione di ridurre il personale di Cloudflare di oltre 1.100 dipendenti a livello globale.

Il modo in cui lavoriamo in Cloudflare è cambiato radicalmente. Non ci limitiamo a creare e vendere strumenti e piattaforme IA. Siamo il nostro cliente più esigente. L'uso dell'IA da parte di Cloudflare è aumentato di oltre il 600% negli ultimi tre mesi. I dipendenti in tutta l'azienda, dall'ingegneria alle risorse umane, alla finanza e al marketing, eseguono migliaia di sessioni di agenti IA ogni giorno per completare il loro lavoro. Questo significa che dobbiamo strutturare la nostra azienda in modo intenzionale per l'era dell'IA agentica, in modo da potenziare il valore che offriamo ai nostri clienti e onorare la nostra missione di contribuire a creare un Internet migliore per tutti, ovunque.

Oggi è una giornata difficile. Purtroppo, questa decisione significa dover dire addio a colleghi che hanno contribuito in modo significativo alla nostra missione e a rendere Cloudflare una delle aziende di maggior successo al mondo. Ci teniamo a precisare che questa decisione non è un riflesso del lavoro o del talento dei singoli colleghi che ci lasciano. Stiamo invece ripensando ogni processo interno, team e ruolo in tutta l'azienda. Le decisioni odierne non rappresentano una manovra di riduzione dei costi, né una valutazione delle performance individuali; servono a Cloudflare per definire come un'azienda all'avanguardia e in forte crescita opera e genera valore nell'era dell'IA agentica.

Questo è un momento di cui dobbiamo assumerci la piena responsabilità come fondatori e leader dell'azienda. Matthew ha inviato personalmente ogni singola lettera di assunzione che abbiamo formulato. È un momento che ha sempre atteso con entusiasmo, perché rappresentava la nostra crescita e l'incredibile talento che si univa alla nostra missione. Non ci sembrava giusto che questa comunicazione vi arrivasse da nessun altro se non da noi due. Invece di far circolare le notizie a poco a poco tramite i manager, invieremo un'email a ogni singolo dipendente.

Entro la prossima ora, ogni membro del nostro team globale riceverà un'email da parte di entrambi, che chiarirà in che modo questo cambiamento lo riguarderà direttamente. Per i colleghi che ci lasciano oggi, invieremo questo aggiornamento sia all'indirizzo email personale che a quello di Cloudflare, per assicurarci che ricevano le informazioni immediatamente.

Per noi è essenziale trattare con il giusto rispetto i colleghi che ci lasciano, agendo in un modo che vada oltre ciò che abbiamo visto in altre aziende. Siamo convinti che agire con empatia non significhi evitare le decisioni difficili, ma riguardi piuttosto il modo in cui si trattano le persone quando tali decisioni vengono prese. Se ci aspettiamo che il nostro team sia un'eccellenza, abbiamo l'obbligo reciproco di essere eccellenti nel modo in cui trattiamo le nostre persone. Uniamo la natura diretta di queste misure a condizioni di uscita all'avanguardia nel settore. Le condizioni di uscita per il personale comprenderanno l'equivalente dell'intero stipendio base fino al termine del 2026. Le condizioni di assistenza sanitaria differiscono a livello globale; per il personale residente negli Stati Uniti, il supporto verrà mantenuto fino al termine dell'anno. Inoltre, estenderemo la maturazione delle azioni per i colleghi in uscita fino al 15 agosto, in modo che possano ricevere le quote anche oltre la data di fine rapporto. Inoltre, nel caso in cui il personale in uscita non abbia ancora raggiunto la soglia del primo anno per la maturazione delle azioni (cliff), derogheremo a tale condizione, garantendo la maturazione pro quota delle azioni fino ad agosto.

Abbiamo chiesto al team di compiere questo passo una sola volta, per quanto possa essere difficile oggi. E non vogliamo doverlo rifare nel prossimo futuro. Agendo con decisione in questo momento, offriamo chiarezza immediata a chi ci lascia e tuteliamo la stabilità del team che resta. Stiamo attuando questi cambiamenti ora perché procedere con tagli minori e ripetuti, o trascinare una riorganizzazione per più trimestri, genera una prolungata incertezza emotiva per i dipendenti e frena la nostra capacità creativa. È l'azione più corretta da intraprendere, è la scelta più trasparente e rispecchia i valori della realtà aziendale che continuiamo a sviluppare.

Cloudflare è nata come azienda nativa digitale, costruita nel cloud. Questo ci ha permesso di raggiungere e superare realtà che avevano un vantaggio di anni o decenni, ma che erano frenate da sistemi e processi obsoleti. Oggi che siamo diventati leader, non possiamo adagiarci sui flussi di lavoro e sulle strutture organizzative che funzionavano ieri. Siamo certi che il nostro nuovo assetto ci renderà ancora più veloci e innovativi, nel nostro cammino per costruire il futuro.

Ai colleghi che ci lasciano: avete contribuito a costruire le solide fondamenta su cui Cloudflare poggia oggi. Nutriamo il massimo rispetto per il vostro lavoro e una profonda gratitudine per l'impatto che avete avuto. Siamo convinti che saprete distinguervi in altre prestigiose realtà e dare vita a nuove società di successo, forti del patrimonio unico di abilità maturate durante il vostro percorso in Cloudflare.

La trasparenza è un principio cardine di Cloudflare, ed era importante che lo sapeste innanzitutto da noi. Alle 14:00 PT (le 23:00 in Italia) parteciperemo alla conference call sui risultati finanziari, dove condivideremo ulteriori dettagli. Abbiamo inoltre in programma di discutere gli annunci di oggi in diretta con tutto il team durante la nostra riunione plenaria.

Non è una giornata facile, ma è la decisione giusta. La nostra missione di aiutare a creare un Internet migliore è più importante ora che mai, e c'è ancora molto lavoro da fare.