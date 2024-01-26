מספר מתקפות הסייבר המכוונות לאתרי חינוך בנושא השואה ויהדות עלה ב-872% בשנת 2023

מחר יחול יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, אירוע אבל לזכר אלה שנספו על ידי הנאצים ושותפיהם. השואה, אירוע קטסטרופלי בהיסטוריה האנושית, הביאה להשמדת שליש מהאוכלוסייה היהודית באירופה — סך של כשישה מיליון יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. בנוסף, השואה גבתה גם את חייהם של אינספור בני אדם מקבוצות מיעוטים ובעלי נכויות שנפגעו תחת המשטר האכזרי וחסר הסובלנות של הנאצים.

אנו ב-Cloudflare, דרך פרויקט גלילאו, מחויבים לשמירה על אתרי חינוך בנושא השואה ויהדות. יוזמה זו מציעה הגנת סייבר לקבוצות פגיעות ברחבי העולם. ניתן להגיש מועמדות לפרויקט באמצעות טופס זה.

מאבק נגד אנטישמיות באמצעות חינוך והגנת סייבר

היום, יותר מאי פעם, חשוב לוודא שאתרי אינטרנט חינוכיים בנושא השואה יהיו מוגנים וזמינים. חינוך בנושא השואה מסייע לקהילות להבין את הסכנות הטמונות בדעות קדומות ודה-הומניזציה, ויכול למלא תפקיד חשוב במאבק באנטישמיות. מכיוון שרק 13 מדינות ברחבי העולם הפכו את החינוך והלמידה בנושא השואה לחובה, משאבים אשר זמינים לציבור הרחב ממלאים תפקיד חשוב בהבטחת הגישה למידע.על פי דיווחי הליגה נגד השמצה, למעלה ממיליארד אנשים ברחבי העולם מחזיקים בעמדות אנטישמיות. בארצות הברית, הליגה נגד השמצה דיווחה כי בערך 10% מהאוכלוסייה מחזיקים בעמדות אנטישמיות וכי היא זיהתה עלייה עקבית בתקריות אנטישמיות בעשור האחרון. כמו כן, הליגה דיווחה על עלייה של 360% בתקריות אנטישמיות בעקבות מתקפת הטרור של חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר. האיחוד האירופי תיאר גם כן עלייה דרמטית באנטישמיות ברחבי אירופה. התקריות בלונדון, לבדה, זינקו בשיעור של 1,350% לאחר ה-7 באוקטובר. מגמה מדאיגה זו מצביעה על צורך גובר לעורר מודעות ולהשקיע במאמצים חינוכיים. אנו גאים לתת את חלקנו ולספק הגנה מפני מתקפות סייבר כדי להבטיח את זמינותם של משאבים חינוכיים מקוונים.

עלייה במתקפות סייבר נגד אתרי חינוך בנושא השואה ויהדות

בשנת 2023, מערכות ההגנה שלנו סיכלו יותר מ-35.7 מיליון בקשות HTTP זדוניות שכוונו לאתרי חינוך בנושא השואה ויהדות. נתון זה מייצג עלייה מטלטלת של 2,190% בבקשות זדוניות, בהשוואה ל-1.6 מיליון בקשות בשנת 2022. נתון זה כולל את כל סוגי מתקפות הסייבר בשכבת היישומים, כולל התקפות מניעת שירות מבוזרות (DDoS) שמטרתן להפיל אתרי אינטרנט, וכל יתר התקפות היישומים הנפוצות שסוכלו על ידי חבילת חומת האש ליישומי אינטרנט (WAF) שלנו. בממוצע, Cloudflare סיכלה 4,000 בקשות זדוניות בכל שעה.

בקשות נגד אתרי חינוך בנושא השואה ויהדות שסוכלו

35.7 מיליון בקשות ה-HTTP שסוכלו על ידי Cloudflare היוו 2.6% מכלל הבקשות אל אתרי חינוך בנושא השואה ויהדות בשנת 2023. גם כאשר אנו מנרמלים את כמות הבקשות שסוכלו לפי סך כל הבקשות הנכנסות לאותם אתרים על מנת להימנע מהטיות כלשהן של הנתונים, אנו עדיין רואים עלייה משמעותית.

בשנת 2023, אחוז הבקשות שסוכלו כלפי אתרי חינוך בנושא השואה ויהדות גדל מ-0.3% בשנת 2022 ל-2.6% בשנת 2023. נתון זה מייצג שיעור צמיחה של 872% משנה לשנה. לשם השוואה, בין 2020 ל-2021, אחוז הבקשות שסוכלו נגד אתרים אלו גדל בשיעור של 60% ובין 2021 ל-2022 הוא גדל בשיעור של 78%. כך שבשנת 2023, קצב הגידול של הבקשות שסוכלו גדל פי 12 מאשר בשנים קודמות.

אחוז הבקשות שסוכלו שהופנו כלפי אתרי חינוך בנושא השואה ויהדות מתוך סך כל הבקשות

העלייה במתקפות הסייבר נגד אתרי חינוך בנושא השואה ויהדות נרשמה לצד עלייה כוללת של 27% במתקפות DDoS נגד כלל האתרים הישראלים. ניתן למצוא מידע נוסף בדוח מתקפות ה-DDoS האחרון שלנו, וכן בסיקור הייחודי שלנו על מתקפות הסייבר ששוגרו מיד לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר.

עוזרים לבנות סביבת אינטרנט טובה יותר, ועולם טוב יותר

בבואנו לסכם את פוסט זה המוקדש ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה, ברור שהמאבק באנטישמיות ובאיומי סייבר הוא קריטי מתמיד. אנו ב-Cloudflare איתנים במחויבותנו לעזור לבנות עולם דיגיטלי אינטרנטי בטוח וטוב יותר. אנו מבינים את החשיבות של הגנה על אתרי אינטרנט וקהילות חינוכיות מפני מתקפות סייבר, ואנו מעודדים את כולם לנקוט עמדה לצידנו. אפילו השירות החינמי שלנו מציע יכולות אבטחה ושיפור איכות חזקות, המבטיחות את ההגנה על משאבים ואתרים קריטיים ואת זמינותם. יחד, נוכל ליצור שינוי משמעותי ולהבטיח שלקחי ההיסטוריה יישמרו ויהיו מוגנים עבור הדורות הבאים.