Tenir la promesse du SASE à fournisseur unique grâce à la modernisation du réseau

07/02/2024

La solution SASE à fournisseur unique simplifie la sécurité, la connectivité réseau et le DevOps – et propose désormais des fonctionnalités étendues de connectivité réseau de site à site, WANaaS, maillé et P2P ...