Nous nous réjouissons d'effectuer aujourd'hui une série d'annonces, dont la mise en disponibilité générale de Workers AI, la plateforme d'inférence de Cloudflare, ainsi que la prise en charge des modèles affinés avec les protocoles LoRA et les déploiements en un clic de HuggingFa ...

Workers AI prend désormais en charge les modèles affinés grâce aux LoRA. Mais que sont les protocoles LoRA et comment fonctionnent-ils ? Dans cet article, nous détaillons le processus d'affinage, les LoRA et même quelques calculs afin d'expliquer le fonctionnement de ces protocol ...

La base de données SQL de Cloudflare, D1, est désormais proposée en disponibilité générale. Avec la nouvelle prise en charge des bases de données 10 Go, l'exportation des données et le débogage avancé des requêtes, nous offrons aux développeurs tous les outils ...

Le stockage et la conservation persistante des données comptent parmi les aspects fondamentaux de n'importe quelle application full-stack ! Nous sommes heureux de donner le coup d'envoi de cette semaine par des annonces qui permettront... ...

Nous donnons le coup d'envoi de l'édition 2024 de la Developer Week et, à cette occasion, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous proposer un aperçu de ce qui vous attend, ainsi que de la manière dont nous envisageons l'avenir de notre plateforme ...

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle intégration de Vitest dans Workers, qui vous permet d'écrire des tests unitaires et d'intégration par l'intermédiaire du célèbre système de test Vitest et des les exécuter directement dans notre runtime workerd ! ...

08 mars 2024 à 14:05

Log Explorer : surveillez les événements de sécurité sans stockage tiers

Grâce à la puissance combinée des solutions Security Analytics et Log Explorer, les équipes de sécurité peuvent analyser, enquêter et surveiller nativement les attaques au sein du réseau Cloudflare, afin de réduire le délai de résolution et le TCO global en éliminant la nécessité ...