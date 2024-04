Firewall (FR)

Remplacez vos pare-feu physiques par Cloudflare One

06/12/2021

Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités destinées à aider nos clients à passer d'un modèle de sécurité à base d'équipements de pare-feu physiques vers un pare-feu véritablement cloud-native, conçu pour les réseaux de dernière génération. Cloudflare One propose une plate-forme Zero Trust sécurisée et performante aux administrateurs qui cherchent à appliquer des politiques de sécurité cohérentes à l'ensemble de leurs utilisateurs et de leurs ressources. Mieux encore ...