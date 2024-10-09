De Googlebot a GPTBot: quién rastrea tu sitio en 2025
2025-07-01
Desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025, el tráfico de rastreadores aumentó un 18 %, con un crecimiento del 305 % para GPTBot y del 96 % para Googlebot....Seguir leyendo »
2025-07-01
Desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025, el tráfico de rastreadores aumentó un 18 %, con un crecimiento del 305 % para GPTBot y del 96 % para Googlebot....Seguir leyendo »
2024-12-09
El Resumen del Año de Cloudflare Radar 2024 es nuestra quinta revisión anual de las tendencias y patrones de Internet a nivel global y por país/región....
2023-12-12
El Resumen del Año de Cloudflare Radar 2023 es nuestra cuarta revisión anual de las tendencias y los patrones de Internet que se observaron durante el año......