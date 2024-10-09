Анализ после инцидента

Сбой в сетях Cloudflare 5 декабря 2025 г.

2025-12-05

5 декабря 2025 г. в сетях Cloudflare произошел значительный сбой трафика, начавшийся приблизительно в 08:47 по времени UTC. Полное устранение инцидента заняло примерно 25 минут. Приносим извинения за негативные последствия, которые возникли как у наших клиентов, так и у других интернет-пользователей. Инцидент не был вызван атакой, а произошел из-за применения изменений конфигурации для устранения недавней общеотраслевой уязвимости, затрагивающей серверные компоненты React....

Механика изощренного фишингового мошенничества: как нам удалось его предотвратить

2022-08-09

БезопасностьАнализ после инцидентаPhishingCloudflare GatewayCloudflare Access

Вчера, 8 августа 2022 года, Twilio сообщил, что они были скомпрометированы целевой фишинговой атакой. Примерно в то же время, когда был атакован Twilio, мы наблюдали атаку с очень похожими характеристиками, которая также была нацелена на сотрудников Cloudflare...